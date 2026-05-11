અમદાવાદ: વાડજ રાણીપ ફ્લાયઓવર બ્રિજનું કામ અંતિમ તબક્કે, ટ્રાફિકથી લોકોને મળશે રાહત
વાહનચાલકોને ત્રણ અલગ અલગ સિગ્નલો પર ઉભું રેહવાની જરુર નહી જેથી લોકો ફટાફટ રાણીપ પહોંચી શકશે.
Published : May 11, 2026 at 5:04 PM IST
અમદાવાદ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બ્રિજ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા વાડજ રાણીપ ફ્લાયઓવર બ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. બ્રિજ વિભાગ દ્વારા આ અંગે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, "વાડજ રાણીપ બિજ બનાવવાનું કામ 2020માં શરૂ થયું હતું. 30 મહિનામાં આ બ્રિજને બનાવીને તૈયાર કરવાનો હતો, તે સમયે હવે પૂરો થશે. આ ફ્લાયઓવર 735 મીટર લાંબો અને 16 થી 20 મીટર પહોળો છે.
આ બ્રિજના નિર્માણમાં રુ. 106.52 કરોડનું ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. આ બ્રિજની કામગીરી પૂર્ણ થવાના અંતિમ તબક્કામાં છે અને ટૂંક સમયમાં ખુલ્લો મુકવામાં આવશે." આ ફ્લાયઓવર બ્રિજ હવે પૂર્ણતાના આરે છે. આ બ્રિજ બની જશે તો વાહનચાલકોને બહુ જ મોટો ફાયદો થશે. વાહનચાલકોને ત્રણ અલગ અલગ સિગ્નલો પર ઉભું રેહવાની જરુર નહી રહે, જેથી લોકો ફટાફટ રાણીપ પહોંચી શકશે, ટ્રાફિકની સમસ્ચાથી પણ લોકોને રાહત મળશે.
મુસાફર અસલમ ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "હું ગોમતીપુર થી વાડજ જાવ છું. ટ્રાફીકના કારણે અહીંયા પહોંચવામાં મારે એક કલાક જેટલો સમય બગડે છે. હાલ વાડજ બ્રિજનું કામ ચાલુ છે. આ બ્રિજ ફટાફટ બની જાય તો લોકોને બહુ જ રાહત મળશે. અહીંયા ખાસ કરીને વાડજ સર્કલ, ગાંધી આશ્રમ કે રાણીપ જવા માટે બહુ જ ટ્રાફિક રહે છે."
એડવોકેટ સુરેશભાઈ પરમાર એ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદમાં વિકાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ ખરેખર ઝડપી વિકાસ થવો જોઈએ. કારણકે ઘણી જગ્યાએ આવી રીતે બ્રિજ બનાવવાના લીધે લોકોને બહુ જ ટ્રાફિકની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. વાડજ બ્રિજ પાંચ વર્ષથી બની રહ્યો છે, પરંતુ હજી સુધી બનીને તૈયાર થયો નથી. જેથી લોકોને સવાર સાંજ અહીંયા ટ્રાફિકમાં ઉભું રહેવુ પડે છે. આ બ્રિજ ઝડપથી ચાલુ થાય જેથી લોકને ઘણી રાહત મળે."
પંકજ ગોહિલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વાડજ સર્કલ પાસે દરરોજ બહુ જ ટ્રાફિક થાય છે. હજુ સુઘી તેનું નિરાકરણ થયું નથી અને ખાસ કરીને જે લોકો રાણીપ અને કલેક્ટર ઓફીસ જાય છે ત્યાં વધારે ટ્રાફિક જોવા મળે છે. આ બ્રિજ ઝડપથી તૈયાર થઈ જશે તો લોકોને રાહત મળશે."
મુસાફર ભરત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "હું એક રીક્ષા ચાલક છું. અહીંયા ડાયવર્ઝન અને બ્રિજના કામના કારણે દરરોજ બહુ જ ટ્રાફિક થાય છે. અમારે કલાકો સુધી ટ્રાફિકમાં ઉભું રહેવું પડે છે. આ ગરમીમાં લોકો ટ્રાફિકમાં ઉભા પણ નહીં રહી શકે એવી હાલત થઈ જાય છે. આ બ્રિજને વહેલી તકે ચાલુ કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગણી છે."
સ્થાનિક ભરત સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારા વિસ્તારમાં બ્રિજ બની રહ્યો છે એ આનંદની વાત છે, પરંતુ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અહીંયા બ્રિજ બનવાના કારણે સખત ટ્રાફિક જામ રહે છે. જેનાથી લોકોને અવરજવરમાં બહુ જ તકલીફ પડે છે. બ્રિજનું કામ અંતિમ તબક્કે ચાલી રહ્યું છે. થોડા દિવસોમાં બ્રિજ ચાલુ થઈ જશે તો લોકોને રાહત મળી શકશે અને હજારો વાહન ચાલકો ખુશ થશે."
