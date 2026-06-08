અમદાવાદ શહેરના 25 અંડર પાસમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે કેવી છે સિસ્ટમ? કોર્પોરેશને નોટિસ લગાવીને હાથ ઉપર કર્યા
અમદાવાદ શહેરમાં 25 અંડર પાસ આવેલા છે. અમદાવાદ શહેરમાં 118 બ્રિજ છે, જેમાં 92 ઓવરબ્રિજ છે.
Published : June 8, 2026 at 9:50 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં નવા નવા વિકાસના કાર્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે. લોકોને ટ્રાફિકમાંથી રાહત મળે તેના માટે શહેરમાં અંડર પાસ બ્રિજ બનાવવામાં આવે છે. અમદાવાદ શહેરમાં 25 અંડર પાસ બ્રિજ આવેલા છે. શહેરમાં અંડર પાસ બ્રિજની કેવી સ્થિતિ છે? દર વર્ષે ચોમાસામાં કેવી હાલત થાય છે? ચાલો જાણીએ વિગતે...
અમદાવાદના અંડર પાસની વિશેષતા
અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા 20 મુખ્ય અંડર પાસમાં 2.96 કરોડ ખર્ચીને ઓટોમેટીક સિસ્ટમ લગાવી છે. જેને ઓટોમેટીક બુમ બેરિયર કહેવામાં આવે છે. જ્યારે વરસાદમાં પાણી 1.35 ફુટ થાય એટલે કે ગેટ ઓટોમેટીક બંધ થઈ જાય છે. પહેલા 2 ફૂટ પાણી ભરાતા હતા ત્યારે બંધ કરવામાં આવતો હતો. ફરિયાદ પછી તેને ઘટાડવામાં આવ્યું છે. 24×7 મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે, સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા બધા અંડર પાસ પર નજર રાખવામાં આવે છે.
સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ રૂમથી એક જગ્યાએથી બધા અંડર પાસ કંટ્રોલ થાય છે.
અમદાવાદ શહેરમાં 25 અંડર પાસ આવેલા છે. અમદાવાદ શહેરમાં 118 બ્રિજ છે, જેમાં 92 ઓવર બ્રિજ છે. હાલમાં જ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જાહેર ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે અમદાવાદ શહેરના 25 અંડર બ્રિજ જોખમી છે. બ્રિજમાં ચોમાસામાં પાણી ભરાય છે અને જો કોઈ વ્યક્તિ ચેતવણી છતાંઅંડર પાસ બ્રિજથી પસાર થશે કે અકસ્માત થશે તે જાનહાની સર્જાય તો તેની જવાબદારી સંબંધિત વ્યક્તિની જ રહેશે.
ચોમાસામાં અંડર પાસમાંથી પાણી નિકાલ માટે કોર્પોરેશનની વ્યવસ્થા
- અંડર પાસમાંથી પાણી નિકાલ માટે હાઈ કેપેસિટી પંપ લગાવવામાં આવે છે.
- વરુણ પંખા દ્વારા પણ પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે, હેવી ડ્યુટી પંપ હાલમાં 25 છે.
- 24 કલાક સ્ટાફ કંટ્રોલ રૂમ સાથે વાત કરે છે.
અંડર પાસ નીચા હોય છે, પાણી ઝડપથી ભરાઈ જાય છે, કેપેસિટી કરતા વધુ વરસાદ પડે તો પાણી ભરાય જાય છે. અમદાવાદ કોર્પોરેશન દ્વારા ટેકનોલોજી ફોટો બેરિયર સેન્ટર સીસીટીવી લગાવેલ છે, પરંતુ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ જૂની છે, મેન્ટેનન્સ નબળું છે એટલે ભારે વરસાદમાં અખબાર નગર, મીઠાખળી, પરિમલ જેવા અંડર પાસ બ્રિજ બેથી દસ કલાક સુધી બંધ રહે છે. અમદાવાદના પરિમલ અંડર પાસમાં દર વર્ષે ચોમાસામાં પાણી ભરાઈ જાય છે અને કલાકો સુધી અંડર પાસ બંધ હાલતમાં જોવા મળે છે.
સ્થાનિક મોહમ્મદ ઉસ્માને જણાવ્યું હતું કે, "ચોમાસામાં દર વર્ષ અહીંયા પાણી ભરાઈ જાય છે અને લોકો 1 રસ્તામાં આવે છે. જેના લીધે ટ્રાફિક બહુ જ થાય છે અને અહીંયા અકસ્માત પણ થાય છે. અંડર પાસ બંધ થાય તો 3 થી 5 કલાક પછી પાણી ઉતરે છે અને તેને ખોલવામાં આવે છે."
સ્થાનિક ગૌતમભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "હું 35 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં રહું છું. અહીંયા ચોમાસામાં પાણી ભરાઈ જાય છે, કોઈ જવાબદારી લેતા નથી. પાણી ભરાઈ જાય તો તરત ખાલી થતું નથી, બે દિવસ કે 24 કલાક સુધી બંધ રહે છે. પાણી ભરાઈ જાય તો તરત ખાલી થતું નથી, બે દિવસ કે 24 કલાક સુધી બંધ રહે છે. અહીંયા લોકો પડી જાય છે, ગાડી બંધ થઈ જાય છે, ચોમાસામાં આવી ગંભીર સ્થિતિ સર્જાય છે."
સ્થાનિક મુકેશ પંડિતએ જણાવ્યું હતું કે, "હું પરિમલ ગાર્ડન પાસે રહું છું અને મારી દુકાનની સામે જ અંડર બ્રિજ છે. ચોમાસામાં પાણી ભરાય છે, જેના કારણે બે ત્રણ દિવસ બહુ તકલીફ પડે છે. અંડર પાસ બ્રિજમાં પાણી ભરાય છે તે બંધ થઈ જાય છે. ઘણી વખત તો બે ત્રણ દિવસ સુધી પાણી ભરાયેલા જ રહે છે."
સ્થાનિક કુણાલ ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "હું પાલડી વિસ્તારમાં રહું છું. બે વર્ષ પહેલા પાલડી અંડર પાસ બન્યો હતો. ચોમાસામાં તો અહીંયા પાણી ભરાય છે, તેની સાથે અંડર પાસની ડિઝાઇનમાં પણ ઘણી સમસ્યા છે. આ અંડર બ્રિજ પર જે હાઇટ બેરિયર લગાવવામાં આવ્યા છે તે બે વખત તૂટી ગયા છે. આ અંડર પાસ બ્રિજનું ફ્લોરિંગ આજ દિવસ સુધી રીપેર થયું નથી. આ માટે પાંચ વખત મેં પોતે અરજી કરેલી છે. બ્રિજની આસપાસ સાઈડ સિગ્નલ પર ચાલુ થયા નથી અને પાસે એક સ્કૂલ છે છતા અહીંયા બમ્પ બનાવવામાં આવ્યા નથી. પાણી દર વર્ષે ભરાય છે."
મીઠાખળીઅંડર પાસ પાસે રહેતા રાહુલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "મીઠાખળી અંડર પાસમાં બહુ પાણી ભરાય જાય છે. કલાકો પછી કોર્પોરેશનના લોકો આવે છે. પાણી નિકાલ માટે કામગીરી કરેલ છે. આ પાણી અમારા સોસાયટીઓ અને રસ્તા ઉપર ભરાઈ જાય છે. લોકોને આગળ જવામાં બહુ જ તકલીફ પડે છે. ભારે વરસાદમાં 5 થી 6 ઇંચ સુધીનું પાણી ભરાઈ જાય છે. ટ્રાફિક જામ થઈ જાય છે. ગાડીઓ પાણીમાં ફસાઈ જાય છે."
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના કમિશનર દ્વારા અંડરપાસ બંધ કરવા અંગે તાજેતરમાં બહાર પાડવામાં આવેલા પરિપત્ર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે.
કમિશનરે જણાવ્યું છે કે AMCના પરિપત્રનું ખોટું અર્થઘટન થઈ રહ્યું છે. આ અંગે તેમણે નીચે મુજબની સ્પષ્ટતા કરી છે
- જ્યારે ભારે વરસાદને કારણે અંડર પાસમાં પાણી ભરાયું હોય અથવા વરસાદ પછી ભારે કાદવ-કીચડની સ્થિતિ હોય, ત્યારે જ અંડરપાસમાં ન જવા માટે આ સૂચના છે.
- આવી જોખમી સ્થિતિમાં AMC દ્વારા અંડરપાસના પ્રવેશદ્વાર પર બૂમ બેરિયર લગાવીને રસ્તો બંધ કરવામાં આવે છે, જેથી લોકો અંદર પ્રવેશીને મુશ્કેલીમાં ન મુકાય.
- ભૂતકાળમાં એવા અનેક કિસ્સા સામે આવ્યા છે જ્યાં લોકોએ જોખમ અવગણીને, બંધ બેરિયર જાતે દૂર કરીને પણ અંડરપાસમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને પોતાના જીવ જોખમમાં મૂક્યા હતા. આવા જીવલેણ બનાવો અટકાવવા માટે જ આ જાહેર નોટિસ બહાર પાડવામાં આવી છે.
આ નોટિસ માત્ર બે જ ખાસ કિસ્સાઓમાં લાગુ પડશે
1. જ્યારે અંડર પાસમાં પાણી ભરાયેલું હોય.
2. જ્યારે અંડરપાસમાં સફાઈની કામગીરી ચાલતી હોય
જો આ બે પરિસ્થિતિઓ દરમિયાન તંત્ર દ્વારા અંડરપાસ બંધ કરાયો હોવા છતાં કોઈ નિયમ તોડીને અંદર પ્રવેશશે, તો સર્જાનાર અકસ્માત કે જાનમાલના નુકસાન માટે કોર્પોરેશનની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં.
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