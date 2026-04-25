અમદાવાદમાં નશીલી લસ્સીથી લૂંટનો ખેલ: દરિયાપુરમાં વૃદ્ધનું મોત, આરોપી મહિલા ઝડપાઈ
Published : April 25, 2026 at 7:04 PM IST
અમદાવાદ : શહેરના દરિયાપુર વિસ્તારમાં માનવતા હચમચાવી નાખે તેવી ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં લૂંટના ઈરાદે એક મહિલાએ વૃદ્ધ દંપતીને નશીલા પદાર્થ ભેળવેલી લસ્સી પીવડાવી હતી. આ ઘટનામાં 81 વર્ષીય અબ્દુલભાઈ સિપાઈનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું.અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ કેસમાં મહિલા આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આજથી 5 દિવસ અગાઉ શહેરના દરિયાપુર વિસ્તારમાં આરોપી લતા ચૌહાણએ રસ્તો ભૂલ્યાનું નાટક કરીને અબ્દુલભાઈના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ભોળા સ્વભાવનો લાભ લઈને મહિલાએ પહેલા વિશ્વાસ જીત્યો અને પછી લસ્સી પીવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. આરોપીએ બહારથી લસ્સી મંગાવી તેમાં નશીલો પદાર્થ ભેળવી વૃદ્ધ દંપતીને પીવડાવી દીધી હતી. લસ્સી પીતાની સાથે જ બંને બેભાન થઈ જતા આરોપીએ ઘરમાંથી આશરે 4000 રૂપિયાની રોકડ રકમ લૂંટી ફરાર થઈ ગઈ હતી.
જોકે, નશીલા પદાર્થની ગંભીર અસરને કારણે અબ્દુલભાઈની તબિયત બગડી ગઈ અને હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું હતું. આ બનાવને પગલે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગણતરીના દિવસોમાં જ આરોપી મહિલાને ઝડપી પાડી હતી. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે આરોપીનો ભૂતકાળ પણ ગુનાહિત રહ્યો છે. છેલ્લા સાત વર્ષમાં તેના વિરુદ્ધ જુગાર સહિતના 9 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પી.આઈ ડી બી પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "આરોપી મહિલાએ ખૂબ ચાલાકીથી વૃદ્ધ દંપતીનો વિશ્વાસ જીતીને તેમને નશીલો પદાર્થ પીવડાવ્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે ટૂંકા સમયમાં આરોપીની ઓળખ કરી તેને ઝડપી પાડવામાં આવી છે. પૂછપરછમાં આરોપીએ સ્વીકાર્યું કે તે માત્ર 15 દિવસ પહેલા જ જેલમાંથી છૂટીને આવી હતી અને જુગારની લત તેમજ દેવું ચૂકવવા માટે આ લૂંટનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. હાલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપીને દરિયાપુર પોલીસને સોંપી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે."
આ પણ વાંચો...