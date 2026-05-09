અમદાવાદમાં અથાણાંની કેરીઓ ખરીદવા ઉમટ્યા લોકો, બે દાયકાથી અથાણાં કેરી ખરીદવા જાણીતું છે સ્થળ

અહીંયા 20 થી 25 વર્ષથી 7 થી 8 લારીઓ પર અથાણાની કેરીઓ મળે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 4:21 PM IST

અમદાવાદ : ગરમીની શરુઆત થતા જ બજારમાં કેરીઓ જોવા મળે છે. લોકો કેરીઓ ખાવા માટે આતુર હોય છે. દરેકના ઘરમાં કેરીઓ લાવવાની શરુઆત થઈ ગઈ છે. કેરીથી અથાણું પણ બનતું હોય છે. લોકો કાચી કેરી ખરીદીને ઘરે અથાણું બનાવતા હોય છે અથવા તો બજારમાંથી તૈયાર અથાણું લાવતા હોય છે. અમદાવાદના નારણપુરા વિસ્તારમાં અથાણા માટે લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે.

અમદાવાદના સરદાર ચોક નારણપુરા પાસે અથાણાની કેરી ખરીદવા માટે લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. સરદાર ચોકમાં કાચી કેરીઓ મળી રહે છે. 20 થી 25 વર્ષથી 7 થી 8 લારીઓ પર અથાણાની કેરીઓ મળે છે.

કેરી ખરીદવા માટે આવેલા હર્ષા જાડેજા બેને જણાવ્યું હતું કે," હું અહીંયા અથાણાંની કેરી ખરીદવા માટે આવી છું. અહીંયા રાજાપુરી કેરી મળે છે જે અથાણા માટે સારી હોય છે. છેલ્લા 20 વર્ષથી અહીંયા અમે અથાણું બનાવાવ માટેની કેરી ખરીદીએ છીએ. દર વર્ષ અલગ અલગ પ્રકારના અથાણા અમે બનાવીએ છીએ."

કેરી ખરીદનાર હીનાબેને જણાવ્યું હતું કે, "વર્ષોથી અમે કેરી ખરીદીને અથાણા બનાવતા હોઈએ છીએ. મારા સાસુ બહુ જ સારા અથાણાં બનાવતા તેથી તેમના પાસેથી હું શીખી હું પણ અથાણાં બનાવું છું. અમે આ વર્ષે મેથીનો છૂંદા કેરીને અલગ અલગ પ્રકારના અથાણા બનાવીશું. 12 કિલો જેટલી કેરી અમે અહીંયાથી ખરીદી છે."

જયાબેન શાહે જણાવ્યું હતું કે "અમે વર્ષોથી અહીંયા કેરી ખરીદવા માટે આવીએ છીએ અને અલગ અલગ પ્રકારના અથાણા બનાવીએ છીએ. મેં રાજાપુરી કે ખરીદી છે. અહીંયા જ કેરીના કટકા કરાવીને લઈ જાઉં છું."

લીલાબેનએ જણાવ્યું હતું કે, "વેકેશન દરમિયાન હું મારા પિયરમાં રહેવા અમદાવાદ આવી છું અને આજે હું કેરી લેવા માટે આવી છું. આ વખતે બહુ સારી કેરી આવી છે. ચણા અને મેથીનું અથાણું, ખાટી કેરીનું અથાણું, મિક્સ અથાણું, છુંદા અથાણું વગેરે... અમે બનાવીશું. આજે 6 કિલો કેરી અમે ખરીદી છે."

કેરી વેચનાર ધણીબેને જણાવ્યું હતું કે, "અમે છેલ્લા 18 વર્ષથી અહીંયા કેરી વેચીએ છીએ. રાજાપુરી દેશી અને જુદી જુદી જાતની અથાણા બનાવવા માટેની કેરી અમે વેચીએ છીએ. રાજાપુરી 70, 80 રૂપિયા કિલોમાં વેચી રહ્યા છીએ. અમે જમાલપુર એપીએમસી માર્કેટમાંથી આ કેરી લઈ આવીએ છીએ અને અહીંયા 7 થી 8 લારીઓ લગાવવામાં આવે છે. જેમાં કેરી ખરીદવા માટે દૂર દૂરથી લોકો આવે છે. અમને અહીંયાથી રોજી રોટી મળી રહે છે."

