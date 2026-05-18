અમદાવાદમાં ખમાસા, આશ્રમ રોડ પર પેટ્રોલ પંપ બંધ થતા વાહનચાલકો પરેશાન, કહ્યું- "હવે સાયકલ જ ચલાવવી પડશે"
મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવની પરિસ્થિતિના કારણે એક તરફ પેટ્રોલ ડીઝલ મોંઘા થઈ ગયા છે.
Published : May 18, 2026 at 6:16 PM IST
અમદાવાદ : મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવની પરિસ્થિતિના કારણે એક તરફ પેટ્રોલ ડીઝલ મોંઘા થઈ ગયા છે. શહેર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોના અનેક પેટ્રોલ પંપ પર ડિઝલનો જથ્થો પૂર્ણ થઈ જતા લોકો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને પેટ્રોલ પંપ બહાર ટ્રક, ટેમ્પો, ખાનગી વાહનો, ટ્રેક્ટર અને અન્ય વાહનોની લાંબી કતારોના દ્ર્શ્યો પણ જોવા મળી રહ્યા છે.
અમદાવાદ શહેરમાં કેટલાક પેટ્રોલ પંપ બંધ થયા છે. જેમાં શહેરના ખમાસા વિસ્તારમાં આવેલું ભારત પેટ્રોલિયમ, પેટ્રોલ પંપ ગઈકાલ રાતથી બંધ જોવા મળી રહ્યું છે. બીજી તરફ અમદવાદ આશ્રમ રોડ પરના અરવિંદ પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલનો જથ્થો ખુટ્યો છે. ઘણા લોકોને લાંબી રાહ જોયા બાદ પણ ડિઝલ ન મળતા નિરાશ થઈ પરત ફરવું પડી રહ્યું છે.
પેટ્રોલ પંપના મેનેજરે આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, "પેટ્રોલની ગાડી રસ્તામાં છે અને બે થી ત્રણ કલાકમાં આવી જશે. ત્યારબાદ, રાબેતા મુજબ ચાલુ કરી દેવામાં આવશે."
વાહન ચાલકે જણાવ્યું હતું કે, "હું કાલે રાતે પણ આવ્યો હતો. ત્યારે પણ આ પેટ્ર્રોલ પંપ બંધ હતો, હવે ગાડી ઘરે મુકવી પડશે કેમ કે પેટ્રોલના ભાવ પણ વઘી ગયા છે અને પેટ્રોલ પણ મળતું નથી. હવે સાયકલ ચલાવવી પડશે." અન્ય એક વાહન ચાલકે જણાવ્યું હતું કે, "પેટ્રોલ ભરાવવા માટે અમે આવ્યા હતા પરંતુ, અહીંયા પેટ્રોલ પંપ બંધ છે. હવે ગાડી ખેંચીને બીજી જગ્યાએ જવું પડશે. હાલ પેટ્રોલ પુરાવા માટે આવ્યા તો અહીંયા જથ્થો જ નથી. આ તડકામાં હવે અમારે બીજી જગ્યાએ જવું પડશે."
અન્ય વાહન ચાલક જ્ઞાનેશ્વરભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે પેટ્રોલ પુરાવવા માટે અહીં આવ્યા હતા, પરંતુ અહીંયા બધું જ બંધ છે. આવી ગરમીમાં બીજે ક્યાં જઈએ ઘરે જઈએ ગાડી મૂકી દઈશું. ચાલતા ચાલતા ગાડીને લઈને જવું પડશે."
આ પણ વાંચો...