અમદાવાદ: નકલી નોટ રેકેટમાં નવો ખુલાસો, ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ભાવેશ ગજેરાની ધરપકડ કરી

ચોક્કસ બાતમીના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે એક મહિલા સહિત કુલ 7 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 28, 2026 at 3:00 PM IST

અમદાવાદ : શહેરમાં નકલી ચલણી નોટોના મોટા રેકેટનો ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. 18 માર્ચ 2026ના રોજ મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે એક મહિલા સહિત કુલ 7 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા, જેના કારણે આ ગેરકાયદેસર નેટવર્કનો મોટો ખુલાસો થયો છે.

પોલીસ તપાસ મુજબ, આરોપીઓ ફોર્ચ્યુનર કારમાં રૂપિયા 500ના દરની બનાવટી ભારતીય ચલણી નોટો લઈને અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં ડિલિવરી કરવા જઈ રહ્યા હતા. સમયસર કાર્યવાહી કરીને પોલીસે અંદાજે રૂપિયા 2.48 કરોડ જેટલી નકલી નોટો જપ્ત કરી હતી. આ મામલે ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો અને તમામ આરોપીઓને 10 દિવસના રિમાન્ડ પર લઈ તપાસ આગળ વધારવામાં આવી હતી.

પોલીસ તપાસ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ કડી તરીકે ભાવેશ ગજેરાનું નામ સામે આવ્યું છે. ફેબ્રુઆરી 2026ની શરૂઆતમાં આરોપી મુકેશ ઠુમ્મર અને રમેશભાઈ બલર સાથે મળીને ભાવેશ ગજેરાએ અંદાજે રૂપિયા 20 લાખની નકલી નોટો બજારમાં ફેરવી દીધી હતી. તેની સક્રિય ભૂમિકા સામે આવતા પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે.

પકડાયેલ આરોપી ભાવેશ ગજેરા સુરતના કામરેજ વિસ્તારનો રહેવાસી છે. તપાસમાં ખુલ્યું છે કે તે મુખ્ય આરોપી પ્રદીપ જોટાંગીયા અને અન્ય સાથીદારો સાથે મળીને નકલી નોટો છાપવાના પૂર્વ આયોજનમાં સામેલ હતો. તેણે નોટો બનાવવાના સાધનો ખરીદવા માટે નાણાકીય સહાય પણ કરી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર નકલી નોટો બજારમાં ચલણમાં મૂકવા માટે કમિશન આધારિત ડીલિંગ કરવામાં આવતી હતી.

ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પી.આઈ એસ.જે જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં આરોપીઓ દ્વારા સુનિયોજિત રીતે નકલી નોટો છાપવાની અને તેને બજારમાં ચલણમાં મૂકવાની યોજના બનાવવામાં આવી હતી. અમે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને માનવીય બાતમીના આધારે આ સમગ્ર રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. હાલ વધુ રિકવરી અને અન્ય આરોપીઓ સુધી પહોંચવા માટે તપાસ ચાલુ છે. આ રેકેટના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે સઘન કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને આવનારા સમયમાં વધુ મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

પ્રાથમિક તપાસમાં ભાવેશ ગજેરાએ કબૂલાત કરી છે કે માર્ચ મહિનાની 3થી 4 તારીખની આસપાસ અમદાવાદના એક વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત કરીને 40 ટકા કમિશન મેળવવાની શરતે રૂપિયા 20 લાખની નકલી નોટો આપી હતી. જો કે, હજુ સુધી તેને આ કમિશન મળ્યું નથી. હાલ પોલીસ દ્વારા આ રુ.20 લાખની નકલી નોટોને રિકવર કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે અને આ ડીલમાં સંડોવાયેલા અન્ય લોકોની શોધખોળ પણ કરવામાં આવી રહી છે.

તપાસમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ માહિતી સામે આવી છે કે ભાવેશ ગજેરા પોતાના મિત્રની પત્નીની પેટની બીમારીના સારવાર માટે સત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશન ગયો હતો, જ્યાં તેની મુલાકાત મુખ્ય આરોપી પ્રદીપ સાથે થઈ હતી. આ મુલાકાત બાદ તે આ ગેરકાયદેસર રેકેટ સાથે જોડાયો હતો.

