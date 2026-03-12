ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં રાંધણ ગેસની ભારે અછત સર્જાતા ઠેર ઠેર કતારો, લોકો સિલિન્ડર નોંધાવા માટે પરેશાન

શું છે લોકોની પરિસ્થિતિ? તેની રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવી હતી. લોકોએ શું કહ્યું? અને તેમની એવી દશા થઈ રહી છે? જાણો આ અહેવાલમાં વિગતે...

લોકો સિલિન્ડર નોંધાવા માટે પરેશાન
લોકો સિલિન્ડર નોંધાવા માટે પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 12, 2026 at 6:31 PM IST

5 Min Read
અમદાવાદ : અમેરિકા ઇઝરાઇલ અને ઈરાન વચ્ચેના વધતા તણાવના કારણે ધીરે ધીરે રાંધણ ગેસ ઉપર અસર થઈ રહી છે. કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના સપ્લાયમાં વિક્ષેપના કારણે ગેસનો પુરવઠો મર્યાદિત કરી દેવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ શહેરમાં તેની અછત જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે લોકો સીધા એજન્સીએ પહોંચીને લાંબી લાંબી કતારોમાં ઉભા જોવા મળી રહ્યા છે. સવારથી જ લાંબી કતારો દેખાય છે.

મહિલાઓ હોય કે વૃદ્ધો બધા જ આ લાંબી કતારોમાં કલાકો સુધી ઉભા જોવા મળે છે, પરંતુ સર્વર ડાઉન હોવાના કારણે ગેસના બાટલા મળતા નથી. શું છે લોકોની પરિસ્થિતિ? તેની રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવી હતી. લોકોએ શું કહ્યું? અને તેમની એવી દશા થઈ રહી છે? જાણો આ અહેવાલમાં વિગતે...

રાંધણ ગેસની ભારે અછત સર્જાતા

ગ્રાહક પરમેશ્વર મિશરાએ જણાવ્યું હતું કે, લાંભા થી જમાલપુર ગેસનો બાટલો લેવા માટે આવ્યો છું. અહીંયા બહુ જ ભીડ છે અને બહુ જ મોટી લાઈન છે. ત્રણ દિવસ પહેલા મેં આ બાટલા નોંધાયો હતો, પરંતુ હજી સુધી ગેસનો બાટલો મળ્યો નથી.

"ત્રણ દિવસ પહેલા મેં આ બાટલો નોંધાવ્યો હતો, પરંતુ હજી સુધી ગેસનો બાટલો મને મળ્યો નથી. અહીંયા આ બાટલો લેવા માટે પડાપડી જોવા મળી રહી છે, લોકોની ભારે ભીડ છે. યુદ્ધના કારણે ગેસમાં આવી રીતે તકલીફ ઊભી થઈ છે. પહેલા 860માં બાટલો મળતો હતો, પરંતુ હવે બાટલા પણ મોંઘો થઈ ગયો છે. હવે 920 રૂપિયામાં ગેસના બાટલા મળે છે. સિલેન્ડરને ઘરમાં બહુ જ ધ્યાનથી વાપરવા માટે કહી દીધું છે." - બી.એમ મોગલ, ગ્રાહક

બહેરામપુરાથી આવેલા અબ્દુલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 20 દિવસ પહેલા મેં આ બાટલો નોંધાયો છે, પરંતુ હજી સુધી મને સિલિન્ડર મળ્યો નથી. હાલ ગેસના બાટલા મળતા નથી. એના કારણે બહુ જ તકલીફ થઈ રહી છે. જેના લીધે લોકોની હાલત બહુજ કફોડી થઈ ગઈ છે. એલપીજી સિલિન્ડર પણ મોંઘો થઈ ગયો છે. ક્યારે અમને સિલેન્ડર મળશે એ પણ નક્કી નથી."

એલપીજી ગેસના સર્વર ડાઉન
એલપીજી ગેસના સર્વર ડાઉન (ETV Bharat Gujarat)

ગ્રાહક રમીલાબેન એ જણાવ્યું હતું કે, "મારા ઘરમાં 9 થી 10 લોકો છે અને ગેસનો બાટલો ફટાફટ પૂરો થઈ જાય છે. હવે 25 દિવસ પછી જ બાટલો મળશે, તો અમે કેવી રીતે જમવાનું બનાવીશું. મારી ઉંમર 71 વર્ષ છે અને હું અહીંયા ગેસ સિલિન્ડર લેવા માટે ધક્કા ખાઈ રહી છું."

"અહીંયા સમસ્યા એવી થઈ રહી છે કે બુકિંગ માટેનું સર્વરડાઉન છે. જેના કારણે ગ્રાહક બાટલા નોંધાવી નથી શકતા અને રમઝાન મહિનો ચાલુ છે. ઈદ આવી રહી છે એટલે લોકો કહી રહ્યા છે કે તહેવારમાં ગેસનો બાટલો મળશે કે નહી." - અભિજીત ચાવડા, મેનેજર ઉત્કર્ષ ગેસ સર્વિસ

ગ્રાહક સુરેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "બે ત્રણ દિવસથી હું ગેસનો બાટલો નોંધાવા માટે ધક્કો ખાઈ રહ્યો હતો. ત્રણ દિવસથી હું બુકિંગ કરી રહ્યો હતો અને આજે અમારુ બુકિંગ થઈ ગયું છે અને હજી અઠવાડિયા પછી મારા ઘરે ગેસ સિલિન્ડર પહોંચશે".

એલપીજી ગેસના સર્વર ડાઉન
એલપીજી ગેસના સર્વર ડાઉન (ETV Bharat Gujarat)

ઉત્કર્ષ ગેસ સર્વિસના મેનેજર નીરવ સાયગલે જણાવ્યું હતું કે, "1 તારીખથી સોફ્ટવેરમાં બહુ જ તકલીફ થઈ રહી છે. ઓનલાઇન સિસ્ટમ અને મોબાઇલ સિસ્ટમ દ્વારા અત્યારે સિલિન્ડર બુક થઈ રહ્યો નથી. જેના લીધે લોકો સર્વિસ સેન્ટર પર પહોંચીને ગેસ રજીસ્ટર કરાવી રહ્યા છે. હવે 25 દિવસ પછી જ બુકિંગ થશે, એવા નવા નિયમો આવી ગયા છે. પહેલા મહિનામાં બે સિલિન્ડર આપવામાં આવતા હતા. અત્યારે 25 દિવસે એક બુકિંગ થાય છે. અત્યારે સર્વર ઠપના કારણે આવી તકલીફ પડી રહી છે. બાટલાની અછત નથી બાટલા ચાલુ છે, પરંતુ બુકિંગમાં પ્રોબ્લેમ આવી રહી છે એટલે લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે."

એલપીજી ગેસના સર્વર ડાઉન
એલપીજી ગેસના સર્વર ડાઉન (ETV Bharat Gujarat)

સુરતના કિમમાં પણ ગેસ એજન્સી પર લોકોના ટોળા ઉમટ્યા

રાજ્યમાં રાંધણ ગેસના ભાવમાં થયેલા વધારાના સમાચાર વહેતા થતાની સાથે જ ગ્રાહકોમાં ભારે ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પુરવઠો ખોરવાશે કે કેમ તેવી અફવાઓ વચ્ચે સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના કિમ વિસ્તારમાં આજે વહેલી સવારથી જ ગેસ એજન્સીઓ પર લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા.

કિમ ખાતે આવેલી 'કીર્તિ બ્રધર્સ' ગેસ એજન્સી પર આજે સવારથી જ સિલિન્ડર લેવા માટે ગ્રાહકોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી. ભાવ વધારાની જાહેરાત અને પુરવઠાની અછત સર્જાશે તેવી સોશિયલ મીડિયા કે મૌખિક અફવાઓને કારણે લોકો વહેલી સવારે જ લાઈનમાં ઊભા રહી ગયા હતા. ઘણા ગ્રાહકોમાં એવો ફાળ હતો કે આગામી દિવસોમાં ગેસનો સ્ટોક નહીં મળે અથવા ભાવમાં મોટો ઉછાળો આવશે.

સુરતના કિમમાં પણ ગેસ એજન્સી પર લોકોના ટોળા ઉમટ્યા (ETV Bharat Gujarat)
સંચાલકોની અપીલ: પુરવઠો પૂરતો છે, ગભરાશો નહીં: ભીડને જોતા એજન્સીના પ્રોપાઈટર હાર્દિકભાઈ ગાંધીએ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમારે ત્યાં પૂરતા પ્રમાણમાં ગેસ સિલિન્ડરનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. કોઈ પણ પ્રકારની અછત સર્જાઈ નથી. લોકો માત્ર અફવાઓને કારણે પેનિક થઈ રહ્યા છે. રેસિડેન્શિયલ બાટલાની ડિલિવરી એરિયા વાઇઝ ક્રમ અનુસાર રાબેતા મુજબ ચાલુ જ છે."

વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ભાવ વધારો થયો છે એ હકીકત છે, પરંતુ સપ્લાયમાં કોઈ કાપ નથી. ગ્રાહકોએ ખોટી ભ્રામક વાતોમાં આવીને ભીડ કરવાની કે દોડાદોડી કરવાની જરૂર નથી. તમામ ગ્રાહકોને નિયમ મુજબ સિલિન્ડર મળી રહેશે.

લોકો સિલિન્ડર નોંધાવા માટે પરેશાન
લોકો સિલિન્ડર નોંધાવા માટે પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)

દમણમાં ગેસ અછતની અફવાઓથી લોકોમાં ભય

ખાલી સિલિન્ડર લઈને ગેસ એજન્સીઓ બહાર ઉમટી પડ્યા: શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં લોકો પોતાના ટુ-વ્હીલર અને સાયકલ પર ખાલી સિલિન્ડર લઈને ગેસ એજન્સીઓ બહાર ઉમટી પડતા જોવા મળ્યા હતા. ખાસ કરીને બપોરના ગરમ તાપમાન વચ્ચે પણ લોકો કલાકો સુધી પોતાની વારે ગેસ મેળવવા રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ સ્થિતિને કારણે ગેસ વિતરણ કેન્દ્રો પર ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે.

દમણમાં ગેસ અછતની અફવાઓથી લોકોમાં ભય (ETV Bharat Gujarat)

વહીવટી તંત્ર અને એજન્સી એ કરી સ્પષ્ટતા: આ અંગે વહીવટીતંત્ર અને ગેસ એજન્સીઓ દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે દમણમાં ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરોનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે અને સામાન્ય પુરવઠામાં કોઈ અછત નથી. ગેસ એજન્સીઓ મુજબ ડોમેસ્ટિક સિલિન્ડરોની હોમ ડિલિવરી તેમજ ઓનલાઈન બુકિંગની પ્રક્રિયા રાબેતા મુજબ ચાલુ છે. તેથી નાગરિકોએ ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી.

કાળા બજારી સામે કાર્યવાહી થશે: આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પણ મહત્વપૂર્ણ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. ગેસ સહિત આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત રહે તે માટે એસેન્શિયલ કોમોડિટી એક્ટ, 1955 હેઠળ સંગ્રહખોરી અને કાળાબજારી સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ગેસના ગેરવપરાશને અટકાવવા માટે ડિલિવરી પ્રક્રિયામાં હવે OTP અથવા બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશનનો સખત અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

લોકો સિલિન્ડર નોંધાવા માટે પરેશાન
લોકો સિલિન્ડર નોંધાવા માટે પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)

ગેસ ઉત્પાદનમાં અંદાજે 10 ટકા જેટલો વધારો નોંધાયો: સાથે જ ભવિષ્યમાં કોઈપણ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો દેશભરમાં LPG ઉત્પાદન વધારવા માટે તમામ ઓઇલ રિફાઇનરીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે. તેના પરિણામે ગેસ ઉત્પાદનમાં અંદાજે 10 ટકા જેટલો વધારો નોંધાયો હોવાનું સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળે છે.

દમણના નાગરિકોને અપીલ: વહીવટીતંત્રે દમણના નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અફવાઓથી દૂર રહે અને બિનજરૂરી રીતે ગેસ સિલિન્ડર એકઠા કરવાની દોડમાં જોડાય નહીં. નાગરિકોએ શાંતિપૂર્વક પોતાની જરૂરિયાત મુજબ જ ગેસ બુકિંગ કરાવવું અને ગેરસમજથી દૂર રહેવું જરૂરી હોવાનું તંત્રએ જણાવ્યું છે.

