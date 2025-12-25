આજથી કાંકરિયા કાર્નિવલનો શુભારંભ, જુઓ આ વર્ષે અમદાવાદીઓ માટે શું છે વિશેષ
શહેરમાં આજે ભવ્ય કાંકરિયા કાર્નિવલ 2025ની શરૂઆત થઈ છે. અમદાવાદ કાંકરીયા તળાવને દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદ : શહેરમાં આજે ભવ્ય કાંકરિયા કાર્નિવલ 2025ની શરૂઆત થઈ છે. અમદાવાદ કાંકરીયા તળાવને દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવ્યું છે. આજે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ કાંકરિયા કાર્નિવલનું ઉદ્ઘાટન કરશે, તેની સાથે સાથે મુખ્યમંત્રી રૂ. 536 કરોડના વિકાસના પ્રકલ્પને સામાન્ય જનતા માટે ભેટ સ્વરૂપે આપશે.
25 ડિસેમ્બર 2025 થી 31 ડિસેમ્બર સુધી કાંકરીયા કાર્નિવાલનું આયોજન
આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "દેશના વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે કાંકરિયા કાર્નિવલની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. 25 ડિસેમ્બર 2025 થી 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધી કાંકરિયા કાર્નિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે એટલે કે 25 ડિસેમ્બરના દિવસે સાંજે 7 વાગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ કાંકરીયા કાર્નિવલનું ઉદ્ઘાટન કરશે.
આ કાંકરીયા કાર્નિવલમાં ગુજરાતના ખ્યાતનામ કલાકારો કિર્તીદાન ગઢવી, સંકેત ખાંડેકર, પાર્થ ઓઝા, ગીતાબેન રબારી હાજર રહેશે. 29 ડિસેમ્બર દિવસના દિવસે સ્ટેન્ડર કોમેડી શો માટે મનન દેસાઈ, ઓમભટ્ટ, દીપ વૈદ, ચિરાયુ મિસ્ત્રી હાજર રહેશે. 30 ડિસેમ્બરે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ગિરિરાજ ગઢવી હાજર રહેશે. 31 ડિસેમ્બરે ગુજરાતી ગીત સંગીત કાર્યક્રમમાં ઈશાની દવે ઉપસ્થિત રહેશે. સાંજે 7:00 વાગ્યા થી 10:00 વાગ્યા સુધી આ કલાકારો મનોરંજન આપશે. રાત્રે લેઝર શો, સાઉન્ડ શો, અલગ અલગ સ્ટેજ પર અલગ અલગ કાર્યક્રમો સવારથી લઈને સાંજ સુધી યોજવામાં આવશે.
ફૂડ કોમ્પીટીશન યોગા ઝુંબા, પેન્ડિંગ કોમ્પિટિશન, મહેંદી કોમ્પિટીશન, લેખન સ્પર્ધા પણ કાંકરીયા કાર્નિવલમાં કરાવવામાં આવશે. છેલ્લા 2 વર્ષથી ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડમાં કાંકરિયા કાર્નિવલ સ્થાન પામ્યું છે, આ વખતે પણ ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડમાં કાંકરિયા કાર્નિવલ શામિલ થાય તે માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે."
અનેક વિકાસના કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરાશે
મુખ્યમંત્રી રૂ. 526.78 કરોડના વિવિધ પ્રજાલક્ષી વિકાસના પ્રકલ્પોની ભેટ નગરજનોને આપશે. જેમાં ગાંધીનગર, અમદાવાદ પૂર્વ અને પશ્ચિમ લોકસભામાં AMC વિભાગના 196.73 કરોડના 88 કામોના લોકાર્પણ તેમજ 150.46 કરોડના 12 કામના ખાતમુહૂર્ત કરાશે.આ બન્ને મળીને કુલ 347.19 કરોડના 100 કામના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થશે. ગાંધીનગર લોકસભામાં ઔડા વિભાગના 5.25 કરોડના 3 કામનું લોકાર્પણ અને 174.34 કરોડના 6 કામનું ખાતમુહૂર્ત થશે. આ બન્ને લોકસભા વિસ્તારો મળીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ઔડા વિભાગના રૂ. 526.78 કરોડના ખર્ચે 91 જેટલા વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન થશે.
કાંકરીયા કાર્નિવલમાં અનેક કાર્યક્રમો રજૂ થશે
આજે કાંકરિયા કાર્નિવલમાં સાજંના સમયે સંગીતપ્રેમીઓ માટે અલગ-અલગ કાર્યક્રમો રજૂ કરાશે. જેમાં સુપ્રસિદ્ધ કલાકાર સુચિતા વ્યાસ દ્વારા સુમધુર ગીત-સંગીત કાર્યક્રમ,રેહાન ખાન દ્વારા લાઈવ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ તેમજ જાણીતા કલાકાર ધ્રુવમ ત્રિવેદી દ્વારા ડાયરો રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ સાંજના 7:30 વાગ્યે ભવ્ય કાર્નિવલ પરેડ યોજાશે, જેમાં રંગબેરંગી ઝાંખીઓ અને કલાકારો દ્વારા ઉત્સાહપૂર્ણ માહોલ સર્જાશે. પરેડ બાદ ગુજરાતના લોકપ્રિય અને જાણીતા કલાકાર કિર્તીદાન ગઢવીના કંઠે ગુજરાતી તથા હિન્દી ગીતોની સંગીત સંધ્યા યોજાશે. તેમના સૂર સાથે કાંકરિયા કાર્નિવલ–2025ના પ્રથમ દિવસનું રંગારંગ અને યાદગાર સમાપન થશે.
કાર્નિવલના મહત્વના આકર્ષણો
સાત દિવસ સુધી નાગરિકોને ભરપૂર મનોરંજન મળી રહે તે હેતુથી કાંકરિયા કાર્નિવલમાં સુપ્રસિદ્ધ કલાકારો દ્વારા પર્ફોમન્સ રજૂ કરાશે. આ સિવાય ડ્રોન શો, પાયરો શો, સ્ટેન્ડ અપ કોમેડી શો, પેટ ફેશન શો, ડી.જે.નાઈટ, રોક બેન્ડ પર્ફોમન્સ તેમજ ગેમિંગ ઈવેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.
