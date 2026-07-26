અમદાવાદના જળબંબાકાર વચ્ચે ડિલિવરી બોયઝએ નિભાવી ફરજ, કમર સુધીના પાણીમાં પણ પહોંચાડ્યો સામાન
પાણી ભરાવા, ટ્રાફિક જામ અને રસ્તાઓ બંધ હોવા છતાં ડિલિવરી પાર્ટનર્સ ગ્રાહકો સુધી જરૂરી સામાન પહોંચાડવા સતત દોડતા રહ્યા.
Published : July 26, 2026 at 1:03 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડેલા ધોધમાર વરસાદ વચ્ચે સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થયું, બીજી તરફ ઝેપ્ટો (Zepto) અને બ્લિંકિટ (Blinkit) જેવા ક્વિક કોમર્સ પ્લેટફોર્મના ડિલિવરી પાર્ટનર્સે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ પોતાની સેવા ચાલુ રાખી હતી. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા, ટ્રાફિક જામ અને રસ્તાઓ બંધ હોવા છતાં ડિલિવરી પાર્ટનર્સ ગ્રાહકો સુધી જરૂરી સામાન પહોંચાડવા સતત દોડતા રહ્યા.
ઝેપ્ટોમાં છેલ્લા બે વર્ષથી ડિલિવરી પાર્ટનર તરીકે કાર્યરત જયેશ મિસ્ત્રીએ જણાવ્યું કે, "વરસાદના દિવસોમાં સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ ઓર્ડરની સંખ્યા નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં કમર સુધી પાણી ભરાયા હોવા છતાં તેઓ અને તેમના સાથીઓ ગ્રાહકો સુધી સમયસર સામાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરતા રહ્યા."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "વરસાદમાં કામ કરવું ચોક્કસ પડકારજનક હોય છે, પરંતુ ગ્રાહકો સુધી જરૂરી વસ્તુઓ પહોંચાડીને તેમની જરૂરિયાત પૂરી કરી શકીએ તેનો સંતોષ અલગ જ હોય છે. ઘણા ગ્રાહકો અમારી મહેનતને બિરદાવે છે, જે કામ કરવાની નવી ઊર્જા આપે છે."
બ્લિંકિટમાં છેલ્લા ચાર વર્ષથી જોડાયેલા વિરાજ મહેતાએ જણાવ્યું કે, "ભારે વરસાદ દરમિયાન સતત ઓર્ડર આવતા રહ્યા હતા. અનેક વખત રસ્તામાં પાણી ભરાવાને કારણે તેમની બાઈક પણ બંધ પડી ગઈ હતી, છતાં શક્ય તેટલી ઝડપથી ડિલિવરી પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. વરસાદના દિવસોમાં ઓર્ડર એટલા વધી ગયા હતા કે કેટલાક હબમાં સ્ટોક પણ ઝડપથી ખૂટી ગયો હતો. મુશ્કેલીઓ વચ્ચે સતત કામ કર્યું અને તેના કારણે સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ વધારાની આવક પણ થઈ."
વરસાદી પરિસ્થિતિમાં મોટાભાગના લોકો ઘરેથી બહાર નીકળવાનું ટાળે છે. આવી સ્થિતિમાં દૂધ, શાકભાજી, દવાઓ, કરિયાણું અને રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓ માટે લોકો મોટા પ્રમાણમાં ક્વિક ડિલિવરી સેવાઓ પર નિર્ભર રહે છે. પરિણામે ઝેપ્ટો અને બ્લિંકિટ જેવા પ્લેટફોર્મ પર ઓર્ડરની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો.
પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓ, સતત વરસતા વરસાદ અને ટ્રાફિક જેવી મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ આ ડિલિવરી પાર્ટનર્સે પોતાની ફરજ નિભાવી હતી. વધેલા ઓર્ડરના કારણે તેમને વધારાની કમાણી કરવાની તક પણ મળી, પરંતુ તેમની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો સંતોષ ગ્રાહકો સુધી સમયસર સેવા પહોંચાડવાનો રહ્યો.
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