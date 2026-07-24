અમદાવાદમાં મેઘતાંડવ, બહેરામપુરામાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘુસતા લોકોના હાલ બેહાલ
ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે ગઈકાલથી લોકોની હાલત કફોડી બની છે.
Published : July 24, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 5:23 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં ગઈકાલથી ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. ભારે વરસાદને પગલે ત્રણ અંડરપાસને બંધ કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદમાં મકરબા, અખબારનગર અને મીથાખળી અંડરપાસને બંધ કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદના મકરબા પોલીસ હેડક્વાર્ટર પાસે કમર સુધી પાણી ભરાયા છે.વરસાદના કારણે લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે ગઈકાલથી લોકોની હાલત કફોડી બની છે. જેના કારણે જનજીવન પણ ખોરવાયું છે.
અમદાવાદ શહેરના બહેરામપુરા વિસ્તારમાં ભારે વરસાદના કારણે ખુબ જ ગંભીર સ્થિતી ઉભી થઈ છે. લોકના ઘરોમાં ઘુંટણ સુધી પાણી ભરાયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં મુશળધાર વરસાદ પડતાં નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. અને તંત્રને એલર્ટ મોડ પર મૂકવામાં આવ્યું છે.
સ્થાનિક રહેવાસીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "દર વર્ષ વરસાદના કારણે પાણી ભરાઈ જાય છે અને ઘરમાં પાણી આવી જાય છે. મારા ઘરમાં પણ બહુજ પાણી ભરાઈ ગયું છે. જેના કારણે ઘરમાં પણ બહું નુકશાન થયુ છે. પાણી ભરાઈ જવાના કારણે રાત્રે ભુખ્યા સુઈ રહેવુ પડ્યું છે. અમારા ઘરનો બધો સામાન પણ પલળી ગયો છે."
ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા બે દિવસથી પડતા વરસાદે રાજ્યના અમદાવાદ, નવસારી, વલસાડ, સુરત સહિતના શહેરમાં ભારે તારાજી સર્જી છે. અમદાવાદમાં આજ રોજ વહેલી સવારથી સાર્વત્રિક ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે, જેમાં સૌથી વધુ ચાંદખેડામાં 2 ઇંચ તેમજ ગોતા, મેમ્કો, નરોડા અને એરપોર્ટ સહિતના વિસ્તારોમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
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