અમદાવાદમાં ગરમીનો પ્રકોપ: લુ કેમ લાગે છે?, કંઈ બાબતનુ રાખવું ધ્યાન જોઈએ જાણો

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ગરમી અને તાપથી બચવા માટે એક્શન પ્લાન બનાવવામાં આવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 6:30 PM IST

અમદાવાદ : ગુજરાતમાં ઉનાળો શરુ થતાની સાથે જ ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ગરમી અને તાપથી બચવા માટે એક્શન પ્લાન બનાવવામાં આવ્યો છે. ચાલો જાણીએ, અમદાવાદની શારદાબેન હોસ્પિટલમાં કેવી પરિસ્થિતિ છે.

શારદાબેન હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસર હેતલબેન વોરાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદની શારદાબેન હોસ્પિટલમાં અત્યાર સુધી જે કોઈપણ દર્દીઓ આવે છે, એમાંથી હિટ રેટેડવાળા કોઈ કેસ આવ્યા નથી. ગરમીની સીઝનમાં જે કોઈપણ દર્દી આવે તો તેમને ORS આપવામાં આવે છે. પૂરતા પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. જયારે પણ હિટવેવને લઈ રેડ એલર્ટ આપવામાં આવે ત્યારે મારી અપી છે કે તડકામાં લોકો બહાર ના નીકળે અને ઓઆરએસનો ઉપયોગ કરતા રહો તેવી મારી અપીલ છે. નવજાત શિશુનું પણ ધ્યાન રાખવાની બહુ જરૂર છે. શરીરમાંથી પાણી ઓછું ના થઈ જાય એ ધ્યાન રાખવું બહુ જ જરૂરી છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અત્યાર સુધી શારદાબેન હોસ્પિટલમાં કોઈ ફૂડ પોઝિશનના કેસ આવ્યા નથી. ઝાડા ઉલટીના કેસ આવે છે, પરંતુ એમાં ગરમીના લીધે ઝાડા ઉલટી થઈ હોય એવા કેસે આવ્યા નથી. બાળકોમાં ઇન્ફેક્શનના લીધે ઝાડા ઉલટીના કેસો સામે આવે છે."

હવામાન વિભાગ દ્વારા આવનારા દિવસો ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તમામ નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે વધુ પ્રમાણમાં પાણી છાશ અથવા અને પ્રવાહી સેવન કરો અને લાંબા સમય તડકામાં રહેવાનું ટાળો, સુતરાઉ કપડા પહેરો, ઠંડક વાળા સ્થળો પર આરામ કરો. નાના બાળકો વૃદ્ધો અને સગર્ભા સ્ત્રીઓનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

સ્થાનિક રમેશભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં સખત ગરમી છે, ગરમીના લીધે અમે બહુ જ હેરાન થઈ રહ્યા છીએ. ગરમીથી બચવા માટે અમે ઠંડા પાણીનું સેવન કરી રહ્યા છીએ અને કોર્પોરેશન તરફથી પણ આ વસ્તુ આપવામાં આવી રહી છે. શારદાબેન હોસ્પિટલમાં પણ આ બધી વસ્તુઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. હું ઓટો રીક્ષા ચલાવું છું, જ્યારે હું અહીંયા પેસેન્જરને લાવું છું તો ગરમીના કારણે બહુ જ ખરાબ હાલત થઈ જાય છે, લોકો ગરમીથી કંટાળી ગયા છે."

લુ લાગવાના લક્ષણો

  • ખૂબ પરસેવો થવો અને આ શક્તિ લાવવી
  • માથાનો દુખાવો ચક્કર આવવા
  • ચામડી લાલ સુખી અને ગરમ થઈ જવી
  • સ્નાયુમાં દુખાવો અને અશક્તિ આવવી
  • ઉબતા અને ઉલટી થવી
  • ગરમીને અળાઈઓ જો કોઈને આવું દેખાય તો એને લુ લાગી હોય શકે

દર્દીના સબંધી મનોજભાઈ પટનીએ જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં તાપમાન વધારે છે, ગરમી વધી ગઈ છે. લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે. અત્યારે અમે શારદાબેન હોસ્પિટલમાં એક દર્દીને લઈ આવ્યા છીએ. ગરમીના કારણે બહું તકલીફ પડી રહી છે, જેના કારણે દર્દીને ઠંડુ પાણી. જ્યુસ અને ORS આપવામાં આવે છે."

