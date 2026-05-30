અમદાવાદની સાબરમતી નદીને સ્વચ્છ કરવા 1લી જૂનથી મહાઅભિયાન, સામાજિક સંસ્થાઓ અને વિદ્યાર્થીઓ પણ જોડાઇ શકશે
ગત વર્ષે પણ સાબરમતી નદી ખાલી કરવામાં આવી હતી અને સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
Published : May 30, 2026 at 4:29 PM IST
અમદાવાદ : શહેરની સાબરમતી નદીને ખાલી કરવામાં આવી રહી છે. વાસણા બેરેજના દરવાજા રિપેર કરવાના કારણે સાબરમતી નદીને ખાલી કરવામાં આવી રહી છે. સાબરમતી નદીમાં રહેલી ગંદકીને દૂર કરવા માટે સ્વચ્છ સાબરમતી મહાઅભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવશે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 1 જૂન 2026 થી 5 જૂન 2026 સુધી સાબરમતીની સફાઈ કરવામાં આવશે. ગત વર્ષે પણ સાબરમતી નદી ખાલી કરવામાં આવી હતી અને સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
'સ્વચ્છ સાબરમતી મહાઅભિયાન' 1 જુન 2026 દિવસે સવારે સાત વાગ્યાથી ગાંધીએ આશ્રમ રિવરફ્રન્ટથી શરુ કરવામાં આવશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સાબરમતી નદીના પૂર્વ અને પશ્ચિમ કિનારે અલગ અલગ જગ્યાઓ પર સફાઈ અભિયાન કરવામાં આવશે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે કે,
- 1 જૂનના રોજ ગાંધી આશ્રમ અને સુભાષ બ્રિજ વિસ્તારમાં સફાઈ કરવામાં આવશે.
- 2 જૂન વાડજ, દધીચી બ્રિજ વિસ્તારમાં સફાઈ કરવામાં આવશે.
- 3 જૂન ઉસ્માનપુરા અને માસ્તર કોલોની વિસ્તારમાં સફાઈ કરવામાં આવશે.
- 4 જૂન વલ્લભ સદન અને અટલ ઘાટ વિસ્તારમાં સફાઈ હાથ ધરવામાં આવશે.
- સરદાર બ્રિજ અને અટલ બ્રિજની આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ સફાઈ કરવામાં આવશે.
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગત વર્ષે સાબરમતી નદી સફાઈ અભિયાન અંતર્ગત 945 ટન કચરો દૂર કરવામાં આવ્યો હતો. આ સફાઈ અભિયાન બે દિવસ સુધી ચાલુ રહેશે. આ વર્ષે પણ સાબરમતી સફાઈ અભિયાનમાં સામાજિક સંસ્થાઓ, એનજીઓ, GIHED અને CREDAI, શાળા કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓને પણ આ અભિયાનમાં જોડાવામાં આવશે.
આ સફાઈ અભિયાન માટે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન અને હેલ્પ ડેસ્ક તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ અભિયાનમાં જોડાવનાર લોકો માટે AMTS બસની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. સ્થળ પર મેડિકલ ટીમ, છાશની વ્યવસ્થા અને ક્રિઓકસ મોબાઈલ ટોયલેટની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે.
