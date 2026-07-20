અમદાવાદની ગલીઓમાં આજે પણ જીવંત છે 300 વર્ષ જૂની હેન્ડ બ્લોક પ્રિન્ટિંગની પરંપરા
ફકીરા ફેબ આજે પણ પરંપરાગત હેન્ડ બ્લોક પ્રિન્ટિંગ અને નેચરલ ડાઈની અસલ પદ્ધતિને જીવંત રાખવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે.
Published : July 20, 2026 at 7:05 AM IST
અમદાવાદ : મશીન અને ડિજિટલ પ્રિન્ટિંગના યુગમાં છીપાવાડની સાંકડી ગલીઓમાં આજે પણ લાકડાના બ્લોક્સના ટકોરા સંભળાય છે. 80થી 100 વર્ષ જૂના સાગના બ્લોક્સ, કુદરતી રંગોની સુગંધ અને પેઢીઓથી ચાલતી આવતી કારીગરી અમદાવાદના સમૃદ્ધ ટેક્સટાઇલ વારસાની જીવંત સાક્ષી બનીને ઊભી છે. ફકીરા ફેબ આજે પણ પરંપરાગત હેન્ડ બ્લોક પ્રિન્ટિંગ અને નેચરલ ડાઈની અસલ પદ્ધતિને જીવંત રાખવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે.
સાજિદ ઉદયપુરવાળાના પરિવાર દ્વારા આજે પણ ફકીરા પ્રિન્ટ, સોદાગરી પ્રિન્ટ, ગામઠી પ્રિન્ટ, વંજારા પ્રિન્ટ, ઇન્ડિગો, દાબુ, અજરખ અને ડિસ્ચાર્જ પ્રિન્ટ જેવી પરંપરાગત ડિઝાઇનો તૈયાર કરવામાં આવે છે. કાપડ પર પડતી દરેક છાપ પાછળ માત્ર કારીગરી નથી, પરંતુ પેઢીઓનો અનુભવ અને અમદાવાદના ટેક્સટાઇલ વારસાની જીવંત ઓળખ છુપાયેલી છે.
ફકીરા ફેબના સંચાલક સાજિદ ઉદયપુરવાળા પોતાની ઓળખ આપતાં સૌથી પહેલા કહે છે, "અમારી અટક 'ઉદયપુરવાળા' છે કારણ કે અમારો પરિવાર રાજસ્થાનના ઉદયપુરથી અમદાવાદ આવીને વસ્યો હતો. અમે છીપા સમાજમાંથી આવીએ છીએ. 'છીપા' એટલે છાપનાર—જે લોકો લાકડાના બ્લોકથી કાપડ પર છાપકામ કરે છે. જેમ રંગ કરનારને રંગરેજ અને ઇન્ડિગો બનાવનારને નીલગર કહેવાય છે, તેમ બ્લોક પ્રિન્ટિંગ કરનારને છીપા કહેવાય છે."
તેઓ વધુમાં જણાવે છે કે, તેમનો પરિવાર છેલ્લા 300થી 400 વર્ષથી આ પરંપરાગત કળા સાથે જોડાયેલો છે અને આજે છઠ્ઠીથી સાતમી પેઢી આ વારસાને આગળ ધપાવી રહી છે. એક સમય એવો હતો જ્યારે અમદાવાદના છીપાવાડ વિસ્તારમાં 500થી 700 છીપા પરિવારો રહેતા હતા અને લગભગ દરેક ઘરમાં મહિલાઓ અને પુરુષો લાકડાના બ્લોકથી કાપડ પર હાથથી છાપકામ કરતા હતા.
આજે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. મશીન અને ડિજિટલ પ્રિન્ટિંગના વધતા પ્રભાવ વચ્ચે આ કળા લુપ્ત થવાના આરે છે. આવા સમયમાં ફકીરા ફેબ અમદાવાદનું એકમાત્ર એવું યુનિટ છે, જ્યાં આજે પણ નેચરલ ડાઈ અને પરંપરાગત હેન્ડ બ્લોક પ્રિન્ટિંગની અસલ પદ્ધતિ જીવંત છે.
'ફકીરા' નામ પાછળ પણ એક રસપ્રદ ઇતિહાસ
સાજિદ ઉદયપુરવાળા જણાવે છે કે, તેમના પિતા ફકરુદ્દીનજી નેચરલ ડાઈના નિષ્ણાત કારીગર હતા. કેલિકો મિલમાં તેમને પ્રેમથી 'ફકીરા' તરીકે બોલાવવામાં આવતા. ત્યારથી તેમના દ્વારા તૈયાર થતી બ્લોક પ્રિન્ટને 'ફકીરા પ્રિન્ટ' તરીકે ઓળખ મળતી ગઈ. તે પહેલાં અમદાવાદથી થાઈલેન્ડ સહિતના દેશોમાં જે હેન્ડ બ્લોક પ્રિન્ટેડ કાપડ નિકાસ થતું હતું, તેને 'સોદાગરી પ્રિન્ટ' તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું.
આજે પણ ફકીરા ફેબ પાસે તે સમયના 80થી 100 વર્ષ જૂના લાકડાના બ્લોક્સ સુરક્ષિત રીતે સાચવેલા છે અને એ જ બ્લોક્સથી પ્રિન્ટિંગ કરવામાં આવે છે.
પેથાપુરના બ્લોક્સની કારીગરી આજે પણ બેમિસાલ
વર્કશોપમાં નજર પડે છે તે દરેક બ્લોક પાછળ પણ એક અલગ ઇતિહાસ છે. મોટા ભાગના બ્લોક્સ ગાંધીનગર નજીકના પેથાપુર ગામના કારીગરોએ તૈયાર કર્યા છે. પેથાપુર એક સમય બ્લોક બનાવતા કારીગરોનું કેન્દ્ર ગણાતું હતું.
સાજિદ ઉદયપુરવાળાના કહેવા મુજબ, આજે પણ ભારતભરમાં પેથાપુરના જૂના બ્લોક જેવી બારીક કોતરણી અને ગુણવત્તાવાળા બ્લોક્સ બનાવવું મુશ્કેલ છે. એટલા માટે જ દાયકાઓ જૂના બ્લોક્સ આજે પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. નવા બ્લોક્સ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં જૂના બ્લોકની ચોકસાઈ અને મજબૂતી હજુ સુધી કોઈ આપી શક્યું નથી.
સાજિદ ઉદયપુરવાળાએ જણાવ્યુ હતું કે, "આજે હેન્ડ બ્લોક પ્રિન્ટની વૈશ્વિક માંગ સતત વધી રહી છે. ખાસ કરીને હેન્ડમેડ અને સસ્ટેનેબલ ટેક્સટાઇલ માટે વિદેશી બજારમાં સારો પ્રતિસાદ છે. પરંતુ સૌથી મોટો પડકાર એ છે કે બજારમાં ડિજિટલ અને સ્ક્રીન પ્રિન્ટને પણ બ્લોક પ્રિન્ટ તરીકે વેચવામાં આવે છે. સામાન્ય ગ્રાહકો અસલી હેન્ડ બ્લોક પ્રિન્ટ અને મશીન પ્રિન્ટ વચ્ચેનો તફાવત ઓળખી શકતા નથી. જેના કારણે વર્ષોથી આ કળા સાથે જોડાયેલા પરંપરાગત કારીગરોને સીધી આર્થિક અસર થાય છે."
આ જ કારણસર ફકીરા ફેબમાં એવું શોરૂમ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે જ્યાં ગ્રાહકો સમગ્ર પ્રક્રિયા લાઈવ જોઈ શકે છે, પોતે બ્લોકથી પ્રિન્ટ કરીને અનુભવ મેળવી શકે છે અને સીધા કારીગરો પાસેથી ફકીરા પ્રિન્ટ, સોદાગરી પ્રિન્ટ, ગામઠી પ્રિન્ટ, અજરખ, ઇન્ડિગો અને દાબુ પ્રિન્ટ જેવી ઓથેન્ટિક હેન્ડ બ્લોક પ્રિન્ટ ખરીદી શકે છે.
નેચરલ ડાઈની સફર: રંગ નહીં, પ્રક્રિયાનું વિજ્ઞાન
ફકીરા ફેબમાં કાપડ સીધું પ્રિન્ટ થતું નથી. તેની પાછળ 15થી 16 તબક્કાની લાંબી પ્રક્રિયા છે. સૌપ્રથમ કાપડમાંથી સ્ટાર્ચ દૂર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ હરડેના દ્રાવણમાં કાપડને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે જેથી રંગ સારી રીતે પકડે. કાપડને તડકામાં સૂકવ્યા પછી રંગોની તૈયારી શરૂ થાય છે. કાળા રંગ માટે લોખંડનો કાટ અને ગોળને પાણીમાં ભેળવી દિવસો સુધી ફર્મેન્ટેશન કરવામાં આવે છે. આમલીના બીજમાંથી બનતા ગમ સાથે આ મિશ્રણ તૈયાર થાય છે. લાલ રંગ ફટકડીમાંથી, મસ્ટર્ડ રંગ દાડમની છાલમાંથી, પીળો રંગ હળદરમાંથી, ભૂરો રંગ કથ્થામાંથી અને વાદળી રંગ ઇન્ડિગોમાંથી તૈયાર થાય છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં રસાયણોનો ઉપયોગ લગભગ થતો નથી. તેથી આ હેન્ડમેડ ટેક્સટાઇલ માત્ર પરંપરાગત જ નહીં, પરંતુ પર્યાવરણમૈત્રી પણ છે.
દરેક પ્રિન્ટમાં હોય છે હાથની ઓળખ
મશીન પ્રિન્ટિંગમાં હજારો મીટર કાપડ એકસરખું તૈયાર થઈ શકે છે. પરંતુ હેન્ડ બ્લોક પ્રિન્ટમાં એવું શક્ય નથી. દરેક બ્લોક હાથથી ગોઠવાય છે. દરેક ટકોરાની તીવ્રતા અલગ હોય છે. ક્યારેક રંગ થોડો ઓછો કે વધુ આવે, તો ક્યાંક ડિઝાઇનમાં સૂક્ષ્મ ફરક જોવા મળે. આ જ ફેરફાર દરેક પ્રોડક્ટને અનોખી બનાવે છે.
કારીગરોના જણાવ્યા મુજબ, આ નાનાં ફેરફારો ખામી નથી, પરંતુ હેન્ડમેડ કામની ઓળખ છે. આ જ કારણ છે કે દુનિયાભરમાં ઓથેન્ટિક હેન્ડ બ્લોક પ્રિન્ટની અલગ કિંમત છે.
સાજિદ ઉદયપુરવાળા જણાવે છે કે, "આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં આજે હેન્ડમેડ અને સસ્ટેનેબલ ટેક્સટાઇલની માંગ સતત વધી રહી છે. નવી પેઢી પણ હેન્ડ બ્લોક પ્રિન્ટ તરફ આકર્ષાઈ રહી છે. પરંતુ સૌથી મોટો પડકાર એ છે કે ગ્રાહકોને અસલી અને નકલી બ્લોક પ્રિન્ટ વચ્ચેનો તફાવત સમજાતો નથી. બજારમાં ઘણી જગ્યાએ ડિજિટલ અથવા સ્ક્રીન પ્રિન્ટેડ કાપડને પણ બ્લોક પ્રિન્ટ તરીકે વેચવામાં આવે છે. પરિણામે ગ્રાહકો ગેરમાર્ગે દોરાય છે અને વર્ષોથી આ કળા સાથે જોડાયેલા પરંપરાગત કારીગરોને સીધી અસર થાય છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ જ કારણસર ફકીરા ફેબમાં એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે જ્યાં મુલાકાતીઓ આખી પ્રક્રિયા પોતાની આંખે જોઈ શકે. કારીગરો કેવી રીતે બ્લોક તૈયાર કરે છે, રંગ બનાવે છે અને કાપડ પર પ્રિન્ટ કરે છે તેનો જીવંત અનુભવ ગ્રાહકોને મળે છે. અહીં ફકીરા પ્રિન્ટ, સૌદાગરી પ્રિન્ટ, ગામઠી પ્રિન્ટ, દાબુ પ્રિન્ટ અને ઇન્ડિગો પ્રિન્ટ જેવી પરંપરાગત ડિઝાઇનો સીધી કારીગરો પાસેથી ખરીદી શકાય છે."
"અમારો પરિવાર છેલ્લા 300થી 400 વર્ષથી બ્લોક પ્રિન્ટિંગ સાથે જોડાયેલો છે. એક સમય એવો હતો જ્યારે તેમની યુનિટમાં 80થી 100 લોકો કામ કરતા હતા અને દરરોજ હજારો મીટર કાપડ તૈયાર થતું હતું. આજે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. સ્ટાફ ઘટીને 15થી 17 લોકો રહ્યો છે અને બ્લોક પ્રિન્ટિંગ માટે માત્ર પાંચ કારીગરો જ કાર્યરત છે." - સાજિદ, સંચાલક ફકીરા ફેબ
તેમના કહેવા મુજબ, આ વ્યવસાય હવે માત્ર નફાનો પ્રશ્ન રહ્યો નથી. વર્ષોથી જોડાયેલા પરિવારોની રોજી-રોટી અને અમદાવાદના હેરિટેજને બચાવવાનો પ્રયાસ વધુ મહત્વનો બની ગયો છે. નવી પેઢી ઝડપથી મશીન આધારિત વ્યવસાય તરફ વળી રહી છે અને જો આ જ સ્થિતિ રહી તો આગામી થોડાં વર્ષોમાં પરંપરાગત બ્લોક પ્રિન્ટિંગ લગભગ લુપ્ત થઈ જવાની ભીતિ છે.
વારસો બચાવવાની જવાબદારી
છીપાવાડની આ વર્કશોપમાં દિવસભર લાકડાના બ્લોક્સના ટકોરા સંભળાય છે. હાથ પર ચઢેલા કુદરતી રંગો સાંજ સુધી ઉતરતા નથી. અહીં સમય, ધીરજ અને કારીગરીનું મૂલ્ય હજુ પણ મશીનની ઝડપ કરતાં મોટું માનવામાં આવે છે.
અમદાવાદનું બ્લોક પ્રિન્ટિંગ માત્ર કાપડ પરની ડિઝાઇન નથી. તે શહેરના હેરિટેજ, કારીગરોની કુશળતા અને પેઢીઓની મહેનતનું પ્રતિબિંબ છે. આ કળા જીવંત રહેશે કે નહીં, તેનો નિર્ણય માત્ર કારીગરો નહીં કરે. ગ્રાહકો અસલી હેન્ડ બ્લોક પ્રિન્ટને ઓળખશે, તેને યોગ્ય કિંમત આપશે અને પરંપરાગત કારીગરોના હાથને ટેકો આપશે ત્યારે જ આ વારસો આગામી પેઢી સુધી પહોંચશે. છીપાવાડની આ ગલી આજે પણ એટલું જ કહે છે—હાથની છાપ ક્યારેય મશીનની નકલ બની શકતી નથી.
આ પણ વાંચો...