અમદાવાદમાં શાકભાજી મોંઘી છે કે સસ્તી?, જાણો શું છે તાજા ભાવ
અમદાવાદના એપીએમસી માર્કેટમાં શાકભાજીના શું ભાવ ચાલી રહ્યા છે?, જાણો વિગતે...
Published : July 22, 2026 at 8:29 PM IST
અમદાવાદ : શાકભાજીના ભાવમાં વધારો થતો જાય છે જેની સીધી અસર ગૃહણીઓના બજેટમાં થતી જોવા મળે છે. અમદાવાદના એપીએમસી માર્કેટમાં શાકભાજીના શું ભાવ ચાલી રહ્યા છે? અને કેવી અસર લોકો પર પડી રહી છે તે વિશે જાણો આ અહેવાલમાં વિગતે...
આ અંગે એપીએમસી માર્કેટ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, અત્યારે લીલા પાંદળવાળા શાક વરસાદના કારણે વધારે મોંઘા મળી રહ્યા છે. જેમાં એપીએમસી માર્કેટની અંદર કોથમીરનો ભાવ રુ.100 સુધીનો છે અને રિટેલમાં રુ.150 થી 200 રૂપિયા સુધીમાં વેચવામાં આવી રહ્યું છે. પહેલા કોથમીર 200 રૂપિયાની થઈ ગઈ હતી તેનાથી હવે થોડી સસ્તી થઈ છે. કોથમીર અમદાવાદમાં નાસિકથી આવે છે. હાલ બજારમાં આવક ઓછી થઈ રહી છે એટલે બજારમાં મંદીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
માર્કેટમાં કંકોડા સૌથી મોંઘા મળી રહ્યા છે. કંકોડા 150થી 180 રૂપિયા સુધીના છે અને રિટેલમાં 250 રૂપિયા સુધી વેચવામાં આવે છે. હાલમાં આદુ પણ બહુ જ મોંઘા થઈ ગયા છે. માર્કેટમાં 80થી 125 રૂપિયાના કિલ્લો આદુ મળી રહ્યા છે. લારીઓ પર રિટેલવાળા આદુને 50 રૂપિયા વધારીને વેચી રહ્યા છે. તુવેર 150 રૂપિયા કિલો તો વટાણા 120 રૂપિયા કિલો માર્કેટમાં ભાવ છે.
અમદાવાદ એપીએમસી માર્કેટમાં મહેસાણા, ડીસા, ખંભાત, કલોલ, આણંદ, પાટણ જેવા ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી શાકભાજી આવે છે. નાસિકથી ડુંગળી, જલંધરના બટાટા, ફુલાવર નાસિક, ટામેટા બેંગ્લોરથી, મહારાષ્ટ્રથી દુધી, મધ્યપ્રદેશથી કારેલા, મહારાષ્ટ્રથી ગવાર, રાજસ્થાનથી મરચા, મહારાષ્ટ્રથી કેપ્સીકમ, બેંગલોરથી આદુ, મધ્યપ્રદેશથી ગાજર, મહારાષ્ટ્રથી ધાણા અને હિમાચલ શ્રીનગરથી વટાણા આવે છે. વરસાદના કારણે આવક ઓછી થાય છે તો શાકભાજી મોંઘી થઈ જાય છે અને માર્કેટમાં મંદીનો માહોલ જોવા મળે છે.
"શાકભાજી અત્યારે મોંઘી થઈ છે. કોઈ 100, કોઈ 60 તો કોઈ શાકભાજી 80 રૂપિયાની મળી રહી છે. વટાણા 170 રૂપિયા કિલો મળી રહ્યા છે અને ધાણા 170 રૂપિયાથી 200 રૂપિયાથી સુધીનું મળી રહ્યું છે. મેથી 120 રૂપિયા સુધી છે. માર્કેટમાં ભાવ ઓછા મળે પરંતુ જ્યારે બધી લારીઓ પર શાકભાજી વેચવા જઈએ તો ડબલ ભાવમાં શાકભાજી મળી રહી છે." - મહેન્દ્રભાઈ, વેપારી
વેપારી, અરવિંદભાઈ એ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યારે જમાલપુર શાકભાજી માર્કેટમાં શાકભાજી થોડી સસ્તી થઈ છે. બહાર દુકાનવાળા લારીઓ વાળા લૂંટી રહ્યા છે પરંતુ માર્કેટમાં શાકભાજી સસ્તી થઈ રહી છે."
વેપારી, દિનેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 45 વર્ષથી હું શાકભાજીનો વેપાર કરી રહ્યો હતો, અત્યારે વરસાદ વધારે પડતા શાકભાજીની આવક ઓછી થઈ છે. પરંતુ, શાકભાજી અત્યારે સસ્તી થઈ છે. પહેલા કરતાં દરેક શાકભાજીનો ભાવ અડધો થઈ ગયો છે. અતિશય વરસાદ પડે તો શાકભાજી મોંઘી થાય છે, પરંતુ ધીમી ગતિએ વરસાદ પડે તો શાકભાજીની આવક વધારે થાય છે અને સસ્તી થઈ જાય છે.
"હું નરોડામાં શાકભાજીનો ધંધો કરું છું. દરરોજ સાંજથી રાત્રે સુધી શાકભાજી વેચું છું. જમાલપુરમાં આવીને હું શાકભાજી ખરીદું છું. અમારા માટે તો શાકભાજી બહુ જ મોંઘી થઈ છે. અમને અહીંયાથી મોંઘી મળે છે એટલે અમે ત્યાં જઈને મોંઘી વેચીએ છે અને અમારે ભાડું થાય છે, સમય લાગે છે એટલે લારીવાળા શાકભાજી મોંઘી વેચે છે." - પૂજાબેન, વેપારી
ગ્રાહક, દર્શના શાહે જણાવ્યું હતું કે, "હું પાલડીથી જમાલપુરમાં શાકભાજી લેવા માટે આવી છું. મારા ત્યાં તો પોષ વિસ્તાર હોવાથી ત્યાં બહુ જ મોંઘી શાકભાજી મળે છે પણ અહીંયા સસ્તી મળી જાય છે. શાક બહુ મોંઘો થઈ ગયા છે. અમારા વિસ્તારમાં 40ના 250 શાક મળે છે, તો અહીંયા 40ના 500 ગ્રામ શાક મળે છે. પરંતુ, બધી જ શાકભાજી મોંઘી થઈ છે એટલે ગૃહણીઓના બજેટ ઉપર અસર પડી છે."
બીજા અન્ય ગ્રાહકોએ જણાવ્યું હતું કે, "ગાંધીનગરમાં પણ બહુ જ મોંઘી શાકભાજી મળી રહી છે, એટલે અમે જ્યારે પણ અમદાવાદ આવીએ છીએ તો અહીંયાથી શાકભાજી લઈ જઈએ છીએ. અહીંયા થોડી સસ્તી શાકભાજી મળે છે, અત્યારે બધી શાકભાજી મોંઘી થઈ છે. અમારા બજાર ઉપર અસર પડી રહી છે. દરેક આઈટમ શાકભાજી સિવાયની પણ મોંઘી થઈ ગઈ છે. મોંઘવારીમાં વધારો થયો છે, એટલે બહુ જ અસર થાય છે.
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