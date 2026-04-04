અમદાવાદમાં UCC પર ઓવૈસીનો વિસ્ફોટક પ્રહાર: "મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ કરતી ભાજપની નફરતની રાજનીતિ"

ઓવૈસીએ આરોપ લગાવ્યો કે ગુજરાતમાં અમલમાં મૂકાતો UCC, ઉત્તરાખંડમાં બનેલા કોડની નકલ છે.

ઓવૈસીની અમદાવાદમાં પત્રકાર પરિષદ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 5:02 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 5:11 PM IST

અમદાવાદ : યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ મુદ્દે અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ ફરી એકવાર કેન્દ્ર સરકાર અને ભાજપ પર પ્રહાર કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, UCC આખા દેશ માટે હોય છે, પરંતુ હાલમાં જે રીતે તેનો અમલ થઈ રહ્યો છે તે મુસ્લિમ સમુદાય માટે ન્યાયસંગત નથી.

ઓવૈસીએ બાબા સાહેબ આંબેડકરનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું કે, "બાબા સાહેબે ક્યારેય પણ મુસ્લિમો પર કોઈ કાયદો દબાણપૂર્વક લાદવાની વાત કરી નથી. ધાર્મિક સ્વતંત્રતા જાળવવી સંવિધાનની મૂળ ભાવના છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ગુજરાતમાં અમલમાં મૂકાતો UCC, ઉત્તરાખંડમાં બનેલા કોડની નકલ છે. લોકોને ખબર જ નથી કે તેમાં શું નિયમો છે, અને સરકાર રિપોર્ટના આધારે ઝડપથી બિલ પાસ કરી દે છે.

ઓવૈસીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, હિન્દુ મેરેજ એક્ટ, ડિવોર્સ અને સક્સેશન કાયદાઓને બધાં ધર્મો પર લાગુ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે, "મુસ્લિમો પર આ સક્સેશન એક્ટ કેમ લાગુ કરવામાં આવે?" તેમણે ચેતવણી આપી કે UCC લાગુ થયા પછી તલાક અને ખુલા જેવી પ્રથાઓ મુશ્કેલ બની જશે અને દરેક મામલે કોર્ટનો સહારો લેવો પડશે. "આ બધા નિયમો હિન્દુ ધર્મ પર આધારિત છે, તો મુસ્લિમો પર કેમ લાદવામાં આવે?"

લીવ-ઇન રિલેશનશિપ મુદ્દે પણ ઓવૈસીએ ભાજપ અને RSS પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું કે, "લગ્ન વગરના સંબંધોને માન્યતા મળે છે, તો પછી મોરલ્સ ક્યાં ગયા?" ઓવૈસીએ આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને "નફરતની રાજનીતિ" ગણાવી અને જણાવ્યું કે આ કાયદો મુસ્લિમોની ધાર્મિક ઓળખ માટે ખતરો બની શકે છે.

સ્પેસિફાઇડ એક્ટ મુદ્દે પણ ઓવૈસીએ સરકારને ઘેરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, 1986માં બનાવાયેલા અશાંત ધારા પર 1991માં સુધારો કરીને કલેક્ટરની મંજૂરી ફરજિયાત કરવામાં આવી હતી. તેમણે યાદ અપાવ્યું કે, 2020માં ગુજરાત હાઇકોર્ટે ફ્રી કન્સેન્ટ બાબતે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો હતો. હવે 2026ના નવા નિયમો હેઠળ "કોઈ પણ વ્યક્તિ વાંધો ઉઠાવી શકે" તેવી જોગવાઈ દુરુપયોગને આમંત્રણ આપી શકે છે.

ઓવૈસીએ વધુમાં કહ્યું કે, પશ્ચિમ અમદાવાદમાં કદાચ અસર ઓછી જોવા મળે, પરંતુ જુહાપુરા જેવા વિસ્તારોમાં લોકો માટે સમસ્યાઓ વધી શકે છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, આ મામલે તેઓ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કાનૂની લડત લડશે. અંતમાં ઓવૈસીએ કોંગ્રેસ પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યો કે UCC મુદ્દે કોંગ્રેસ કેમ મૌન છે, જ્યારે ઉત્તરાખંડમાં તે ભાજપ સાથે છે. તેમણે કહ્યું, "અમે પીડિત છીએ, તો અમારા પર જ આરોપ કેમ મૂકાય?"

આ પણ વાંચો...

  1. ભરૂચમાં વકફ એમેન્ડમેન્ટ બિલ અને યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ વિરુદ્ધ શાંતિમય ધરણા, સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજએ એકતા દર્શાવી
  2. 'UCC હા, બુલડોઝર ના': અમદાવાદમાં મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચનું ઈફ્તાર પાર્ટી દરમિયાન નિવેદન
