અમદાવાદ શહેરનું 17018 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ, સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર- હેરિટેજ થીમ પર ભાર મુકાયો
અમદાવાદ શહેરનું વર્ષ 2026-27નું 17018 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું
Published : February 4, 2026 at 6:08 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરનું વર્ષ 2026-27નું 17018 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરમાં સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવામાં આવશે. આ સિવાય હેરિટેજ થીમ પર ભાર મુકવામાં આવ્યો છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનીધિ પાનીએ બજેટ રજૂ કરતા જણાવ્યું હતું કે, શહેરી વિકાસ વર્ષ 2025-26 અંતર્ગત શહેરીજનોની સેવા અને સુવિધામાં વધારો થાય તે માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં ખાસ બેઝીક સર્વિસીસ, ઈક્લુઝીવ સિટી, સસ્ટેનેબીલિટી, સિટી બ્યુટીફિકેશન, હેરીટેજ,ગવર્નન્સ રિફોર્મસ, Ease ઓફ મુવમેન્ટ, સિટીઝન સેન્ટ્રીક ફેસીલિટી પર ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે.
આ બજેટની અંદર કોમનવેલ્થ ગેમ્સને લઇને અનેક જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે જેમાં ખાસ કરીને છે સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ નવા બનાવવામાં આવશે. ત્રણ સ્વિમિંગ પૂલ, 33 પ્લેગ્રાઉન્ડ બનાવવાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બજેટમાં કઇ જોગવાઇ કરવામાં આવી
ફાયર સર્વિસ
|મોડલ ફાયર સ્ટેશન-01 સાથે કુલ નવા ફાયર સ્ટેશન-15
|420 કરોડ
|ફાયર સાધનોની ખરીદી
|150 કરોડ
|ફાયર મોટરસાઇકલ-10
|1.50 કરોડ
હેલ્થ કેર સર્વિસીસ
હોસ્પિટલ મેટ PIU સિવિલ વિભાગ દ્વારા ડેવલપમેન્ટની કામગીરી
(હોસ્પિટલ-કોલેજ માટે નવુ બિલ્ડિંગ બનાવવાનું આયોજન- 298.93 કરોડ)
|356.43 કરોડ
|4 નવા કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર અને 3 હયાત કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર અપગ્રેડેશન
|105 કરોડ
|મેડિકલ સાધનો (એલ.જી હોસ્પિટલ, શા.ચી.લા હોસ્પિટલ, નગરી હોસ્પિટલ)
|48.26 કરોડ
|હેલ્થ મેનેજમેન્ટ ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ (HMIS)
|20 કરોડ
|સેન્ટ્રલ વેક્સીનેશન સ્ટોર અને યલો ફીવર વેક્સીનેશન સેન્ટર
|15 કરોડ
|AMC મેટ દ્વારા સંચાલિત કોલેજ અને હોસ્પિટલ માટે આધુનિક સાધનો
|14 કરોડ
|બોડકદેવ વિસ્તારમાં અર્બન હેલ્થ સેન્ટર
|4 કરોડ
|ખાદ્ય પદાર્થોની ચકાસણી માટે પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરી અદ્યતન સાધનોથી સુસજ્જ કરવા
|2.54 કરોડ
મોર્ડન (અદ્યતન) સ્લોટર હાઉસ
|32 કરોડ
નેટ ઝીરો એન્ડ કાર્બન ન્યુટ્રલ
Wire Free City પ્રોજેક્ટ
|ભવિષ્યની જરૂરીયાતને ધ્યાનમાં રાખી અન્ડરગ્રાઉન્ડ યુટીલીટી ડક્ટ નાંખી જુદી-જુદી એજન્સી દ્વારા કેબલ લેઇંગ તેમજ ફોલ્ટ રીપેરીંગની કામગીરી
|100 કરોડ
|AI Driven Smart Street Lighting Systerm
|100 કરોડ
|પોર્ટલ ફોર નેટ-ઝીરો અને ક્લાઇમેન્ટ રેઝીલીયન્ટ, અમદાવાદ
|5 કરોડ
|એનર્જી મેનેજમેન્ટ પોર્ટલ (EMS)
|5 કરોડ
અમદાવાદ ક્લીન એર મિશન
પર્યાવરણ જતન માટે 50 મહત્ત્વના ટ્રાફિક જંક્શન ઉપર એર પોલ્યુશન કન્ટ્રોલ ડિવાઇસ સિસ્ટમનું ઇન્સ્ટોલેશન- 17.50 કરોડ
26 સ્મશાનગૃહમાં એર પ્યુરીફિકેશન સિસ્ટમ (ચીમની)નું ઇન્સ્ટોલેશન
જી.પી.સી.બી.દ્વારા 10 CAAQMS સિસ્ટમનું અમલીકરણ
એર પોલ્યુશનનું રિયલ ટાઇમ મોનીટરીંગ અને પોલ્યુશન માટેના સોર્સ આઇડેન્ટીફિકેશનની સ્ટડી (IIT Kanpur)
થર્મલ સેટેલાઇટ ડેટા ઇમેજરી દ્વારા હીટ હોટ સ્પોટ આઇડેન્ટીફાઇ કરી હીટ એક્શન પ્લાન બનાવવો
અર્બન ગ્રીનીંગ
|અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાવર શો-2027નું આયોજન
|20 કરોડ
|મિશન ફાઇવ મિલીયન ટ્રી અભિયાન હેઠળ ઘનિષ્ઠ વૃક્ષારોપણ
|100 કરોડ
|થીમેટીક રોડ બ્યુટિફિકેશન-30
|130 કરોડ
|નવા બગીચા-16 (રામોલ હાથીજણ સેન્ટ્રલ પાર્ક, વસ્ત્રાપુર સેન્ટ્રલ પાર્ક) તથા હયાત બગીચા-26નું નવિનીકરણ
|45.82 કરોડ
|લેક ગાર્ડન-24 ડેવલપમેન્ટ
|31 કરોડ
|મશીનરી, ટેન્કરો અને ગાર્ડન ટુલ્સ
|28 કરોડ
|શહેરના જુદા જુદા મુખ્ય રસ્તાઓ પર લેફ્ટ ટર્ન ટ્રાયંગલ તથા રોડ આઇલેન્ડ
|20 કરોડ
અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે ઓપન જીમનાં સાધનો મુકવાનું કામ
|15 કરોડ
લિનીયર પાર્ક ડેવલપમેન્ટ-08
|12 કરોડ
|મેટ્રો ગીન કોરીડોર (સેન્ટ્રલ વર્જ ડેવલપમેન્ટ અને મેઇન્ટેનન્સ)
|10 કરોડ
|25 વર્ટીકલ ગાર્ડન-ગ્રીન વોલ અને ગ્રીન પીલ્લર
|7.50 કરોડ
|નર્સરી અપગ્રેડેશન-07
|5 કરોડ
|ટ્રી-ગાર્ડ ખરીદી
|3.50 કરોડ
અર્બન રીન્યુઅલ (હેરિટેજ સાથે)
ટુરિઝમ સક્રીટ ડેવલોપ કરવાના કામ અંતર્ગત-155 કરોડ
સપ્તર્ષિ ઘાટથી અટલ ઘાટ સુધી હેરીટેજ ઇન્ટરપ્રીટેશન સેન્ટર સાથેનું મલ્ટીલેવલ પાર્કિગ તથા ફૂડ પ્લાઝા
સપ્તર્ષી ઘાટ તથા જલયાત્રા માર્ગ
અટલ ઘાટથી તથા વસંત ચોક વિસ્તારમાં આવેલ મંદિરોનો જીણોદ્વાર કરી એરિયા ડેવલપ
|ટેમ્પલ સર્કિટ (ફેઝ-3)
|50 કરોડ
|મધ્ય ઝોનમાં રથયાત્રા રૂટ ફેઝ-2 (આમલી પોળવાળો રસ્તો)
|15 કરોડ
|હેરિટેજ એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર
|10 કરોડ
|પોળ, હેરીટેજ ગેટ રીસ્ટોરેશન કરવા
|15 કરોડ
|સાંકડી શેરી (ખાડિયા વોર્ડ) હેરીટેજ થીમ તરીકે ડેવલપ
|10 કરોડ
|અસારવા વોર્ડમાં આવેલ દાદા હરીની વાવ અને માતર ભવાની વાવ ફરતે આવેલ વિસ્તાર ડેવલપ કરવા
|10 કરોડ
|અમદાવાદ ટુરિઝમ સેલ
|7 કરોડ
|પ્રેમ દરવાજા તથા દરિયાપુર દરવાજા પ્રીસીન્ટ તથા જંક્શન ડેવલપ
|4.50 કરોડ
|ખાનજહાન તથા ચાંદ શહીદ ફોર્ટ વોલ ગેટ રીસ્ટોરેશન કરવા
|2.50 કરોડ
રોડ એન્ડ પેડેસ્ટ્રીયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
|પ્રેસીન્કટ ડેવલોપમેન્ટ-અંદાજીત 33.8 કિ.મી
|865 કરોડ
|શહેરમાં અંદાજીત 200 કિ.મી.ના રોડ બનાવવાનું આયોજન (યુટીલિટી માટે ડક્ટ લાઇન સાથે-ડસ્ટ ફ્રી રોડ)
|700 કરોડ
નોર્થ સાઉથ કોરીડોર (નાના ચીલોડાથી સનાથલ રોડ-26.6 કિ.મી)
|660 કરોડ
|એસ.જી.હાઇવે આઇકોનીક ડેવલપમેન્ટ
|600 કરોડ
|આઇકોનીક રોડ-08
|250 કરોડ
એલીવેટેડ કોરીડોર
નેહરૂનગરથી શીવરંજનીથી રામદેવનગર જંક્શનથી ઇસ્કોન બ્રિજ સુધી એલીવેટેડ કોરીડોર 1000 કરોડ
બોપલ એસ.પી.રીંગ રોડથી ઘુમા સુધી એલીવેટેડ કોરીડોર
રેલ્વે ઓવર બ્રિજ (ROB)-05 (ફાટક મુક્ત અભિયાન અંતર્ગત)- 775 કરોડ
ગેરતપુર સ્ટેશન પાસે એલ.સી.300 ફોર લેન
વટવા વિંઝોલ એલ.સી.305 ટુ લેન
પુનીતનગર એલ.સી. 307 ટુ લેન
મણીનગર એલ.સી. 308 થ્રી લેન
એલ.સી.28 સરખેજ
ફ્લાય ઓવર બ્રિજ (FOB)-03
મેમ્કો જંક્શન 225 કરોડ
ભક્તિ સર્કલ કઠવાડા જંક્શન ઔડા રીંગ રોડ એક્રોસ
સીલ્વર સ્ટાર જંક્શન પર
બ્રિજ
રીવર બ્રીજ-01 272 કરોડ
હયાત સુભાષ બ્રિજનું નવિનીકરણ તથા બ્રિજની બન્ને બાજુ નવા 2+2 લેન બ્રિજ
રેલ્વે અંડરપાસ-02-50 કરોડ
બોપલ જલધારા સોસાયટી સામે, પોપટલાલ દાણી ઉદ્યાનથી આયોજનનગર તરફ
રોડ અંડરપાસ-01
સાબરમતી રીવરફ્રન્ટથી કેન્ટોનમેન્ટ પ્રીમાઇસીસમાં થઇ એરપોર્ટ સર્કલ સુધીના 24 મી.ટી.પી. રસ્તાથી એરપોર્ટથી 36 મી.ટી.પી. રસ્તા તરફ અંડરપાસ બનાવવાનું કામ 30 કરોડ
ઇઝ ઓફ મુવમેન્ટ
|એડેપ્ટીવ ટ્રાફિક કન્ટ્રોલ સિસ્ટમ
|899 કરોડ
|રોડ માર્કિંગ, રોડ ફર્નિચર, રોડ સાઇનેજીસ તથા ઓવરહેડ સાઇન બોર્ડ
|36 કરોડ
|100 ટ્રાફિક જંક્શન ડિઝાઇનની કામગીરી
|10 કરોડ
|નવા 30 ટ્રાફિક સિગ્નલ ઇન્સ્ટોલેશનની કામગીરી
|7.50 કરોડ
|ચિલ્ડ્રન ટ્રાફિક પાર્ક
|3 કરોડ
સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સ-06 તથા મીની સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ-05
(વિથ AR એનેબલ્ડ ઇ-સ્પોર્ટ્સ ઝોન જેમાં ઇ-સ્પોર્ટ્સ એરેના, AR એનેબલ્ડગેમિંગ કેફે, સિમ્યુલેશન એક્સપીરીયન્સ સેન્ટર, VR એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક વગેરેનો સમાવેશ થશે)- 211.88 કરોડ
|Commonwealth Readiness Cell
|100 કરોડ
|જીમ્નેશીયમ-05
|57.98 કરોડ
|સ્વીમીંગ પુલ-03
|46.98 કરોડ
|પ્લેગ્રાઉન્ડ-35
|4 કરોડ
|AMC Sport Volunteer Program
|10 કરોડ
