અમદાવાદમાં ઝગમગતી દિવાળી: સિંધુભવન રોડથી રિવરફ્રન્ટ સુધી, રંગબેરંગી રોશનીના અદ્ભૂત દ્રશ્યો
ઉત્સાહ, રોશની અને ઉજવણીનો તહેવાર એટલે દિવાળી. અમદાવાદમાં દીપોત્સવનો માહોલ જુઓ આ અહેવાલમાં...
Published : October 21, 2025 at 12:03 PM IST
અમદાવાદ : દિવાળી એ માત્ર એક તહેવાર નહીં, પણ અમદાવાદીઓ માટે લાગણી, ઉમંગ અને નવા ઉત્સાહનું પર્વ છે. આ પાંચ દિવસીય દીપોત્સવ ગુજરાતના આ શહેરના દરેક ખૂણે એક નવી રોનક લઈને આવે છે. વર્ષભરના થાકને ખંખેરીને, નવા વર્ષના સપના સાથે અમદાવાદીઓ આ પર્વની ઉલ્લાસભેર ઉજવણી કરે છે.
દિવાળીના તહેવારો પહેલા જ ઘરની સાફ-સફાઈ, રંગબેરંગી રોશનીના શણગાર, ફરસાણની સોડમ અને બજારમાં જોવા મળતી ભીડ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે અમદાવાદમાં દિવાળીની કેવી ધૂમ મચી છે. લક્ષ્મી પૂજનની એ શુભ સાંજે, જ્યારે સમગ્ર શહેર એક સાથે રોશનીથી ઝળહળી ઉઠે છે, ત્યારે અમદાવાદ શહેરના વિવિધ વિસ્તારના દ્રશ્યો જોવા લાયક હોય છે.
સિંધુભવન રોડ: રોશનીનો ઝગમગાટ
આ વર્ષે પણ દિવાળીની સાંજે અમદાવાદનો સિંધુ ભવન રોડ રોશનીથી ઝળહળતો જોવા મળ્યો. આ આધુનિક અને ધબકતો વિસ્તાર રંગબેરંગી લાઇટો, સુંદર ડેકોરેશન અને આકર્ષક રોશનીના તોરણોથી શણગારેલો હતો. અહીંની ઈમારતોને લાઈટિંગ દ્વારા શણગારવામાં આવી, જે આ રોડ પરથી આવતા જતા લોકોને ઉડીને આંખે વળગે તેવી હતી. યુવાનો, પરિવારો અને બાળકો આ રોશનીનો આનંદ માણવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. અહીંની રોશની માત્ર પ્રકાશ નથી, પરંતુ અમદાવાદીઓના ઉત્સાહનું પ્રતીક છે.
સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ: ઉમંગભેર ઉજવણીનું કેન્દ્ર
સિંધુભવન રોડની ભવ્યતાથી અલગ, સાબરમતીના કિનારે આવેલ રિવરફ્રન્ટ શાંતિ અને સામૂહિક આનંદનું કેન્દ્ર બન્યું છે. દિવાળીની રાત્રે આ સ્થળ પર લોકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો હતો. લોકો અહીં પરિવાર અને બાળકો, વૃદ્ધો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવા આવી પહોંચ્યા હતા. અહીં ફટાકડાની આતશબાજી અને લાઇટિંગનો રમણીય નજારો જોવા મળ્યો હતો.
મોટી સંખ્યામાં પરિવારો અહીં ભેગા થયા હતા. કેટલાક લોકો નદી કિનારે બેસીને શાંતિ માણી રહ્યા હતા, તો કેટલાક ફટાકડા ફોડીને ઉત્સાહ વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા. રિવરફ્રન્ટ પર ચહલપહલ અને ખુશીની એક અનોખી લહેર જોવા મળી.
અમદાવાદીઓએ પરિવાર સાથે ઉજવી દિવાળી
અહીં પરિવાર સાથે દિવાળી ઉજવવા આવેલ દીક્ષિત શ્રીમાળી કહે છે, 'અમે અમારા પરિવાર સાથે રિવરફ્રન્ટ પર ફટાકડા ફોડવા આવેલ છે. અમને ખૂબ મજા આવી રહી છે. અહીથી પસાર થતા લોકોને તકલીફ ન પડે તેનું ધ્યાન રાખીને અમે અહીં ફટાકડા ફોડી રહ્યા છીએ.'
પૂજા બારોટે જણાવ્યું હતું કે,' રિવરફ્રન્ટ મારી મનપસંદ જગ્યા છે. અહીં કોઈ પણ ફટાકડા સુરક્ષિત રીતે ફોડી શકીએ છીએ. અહીં છોકરાઓને લઈને ફટાકડા ફોડી શકાય છે.' મેહુલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, 'અત્યારે સોસાયટીમાં જગ્યા નાની થઈ ગઈ છે, ત્યારે અહી આપણને વિશાળ જગ્યા મળી રહે છે. આથી અહીં ફટાકડા ફોડવા લોકો આવી રહ્યા છે.'
