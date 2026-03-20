અમદાવાદમાં નકલી નોટો મળવાનો મમલો: મેટ્રો કોર્ટે યોગા ગુરૂ સહિત આરોપીઓના 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા
આરોપીઓએ અંદાજે અઢીથી ત્રણ કરોડ રૂપિયાની કિંમતની રુ.500ના દરની બનાવટી નોટો તૈયાર કરી હતી.
Published : March 20, 2026 at 8:39 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં નકલી ચલણી નોટોના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી દરમિયાન ફોર્ચ્યુનર કારમાંથી રૂપિયા 2 કરોડથી વધુની બનાવટી નોટો જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જે મામલે હવે તપાસ વધુ ગહન બની રહી છે.
આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી પ્રદીપ જોટાંગીયા સહિત કુલ 7 આરોપીઓને મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં રજુ કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસને આગળ વધારવા માટે ક્રાઈમ બ્રાંચે 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, જેમાંથી કોર્ટે 30 માર્ચ સુધીના કુલ 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. ધરપકડ બાદ તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ સામે આવ્યા છે.
આરોપીઓ પાસેથી લેપટોપ, કલર પ્રિન્ટર, પેપર કટર, ખાસ પ્રકારના કાગળો અને અડધી છપાયેલ ભારતીય ચલણની બનાવટી નોટો પણ મળી આવી છે, જે દર્શાવે છે કે આખું સેટઅપ એક સુનિયોજિત ગેંગ દ્વારા ચલાવવામાં આવતું હતું. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ છેલ્લા 10 વર્ષથી એકબીજાના સંપર્કમાં હતા અને સંગઠિત રીતે નકલી નોટો બનાવવાનો કારોબાર ચલાવતા હતા. આરોપીઓએ અંદાજે અઢીથી ત્રણ કરોડ રૂપિયાની કિંમતની રુ.500ના દરની બનાવટી નોટો તૈયાર કરી હતી.
ખાસ વાત એ છે કે આરોપીઓએ મૂળ રુ.500ની નોટોને સ્કેન કરીને, તેમાં એડિટિંગ કરીને સિરિયલ નંબર બદલ્યા અને પછી મોટી સંખ્યામાં નકલી નોટો છાપી હતી. આ નોટો બજારમાં ફરતી કરવા માટે પણ પ્રયાસ થયો હોવાની શંકા છે, તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આરોપી મુકેશ ઠુમ્મરે નોટો બનાવવાના ખાસ કાગળો ચીનથી મંગાવ્યા હતા. આ કાગળો કઈ એપ્લિકેશન મારફતે મંગાવવામાં આવ્યા તેની તપાસ હજી બાકી છે, જેને કારણે રિમાન્ડ જરૂરી બન્યો છે.
તપાસ એજન્સીઓ હવે આરોપીઓના બેંક ખાતા, આવકના સ્ત્રોત અને વાર્ષિક રિટર્નની પણ તપાસ કરી રહી છે, જેથી કોઈ અપ્રમાણિત મિલકતો ઉભી કરી છે કે નહીં તે જાણી શકાય. મુકેશના નિવાસસ્થાન પરથી રુ.500ના દરની 5600 નંગ બનાવટી નોટો પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
આ મામલે સરકારી વકીલ વાય. કે વ્યાસએ કોર્ટમાં દલીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ તપાસમાં પૂરતો સહકાર આપી રહ્યા નથી અને સમગ્ર રેકેટના તાર મેળવવા માટે વધુ પૂછપરછ જરૂરી છે. હાલ, તમામ આરોપીઓ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને આગામી દિવસોમાં આ રેકેટના વધુ મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો...