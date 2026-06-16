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અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન, કહ્યું 'લોકો મોંઘવારીમાં પીસાઈ રહ્યા છે'

પૂર્વ મ્યુનિસિપલ કોર કાઉન્સિલર જ્યોર્જ ડાયસે જણાવ્યું હતું કે, મોંઘવારી વધી રહી છે અને કાબુમાં આવતી નથી.

અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 7:31 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપક્રમે અસહ્ય મોંઘવારીના વિરોધમાં કાલુપુર ચોખા બજાર ખાતે દેખાવ સૂત્રોચાર કરવામાં આવ્યો. પાણીમાં પકોડા તલીને વિરોધ નોંધાવ્યા. પોલીસ દ્વારા કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરવામાં આવી.

પૂર્વ મ્યુનિસિપલ કોર કાઉન્સિલર જ્યોર્જ ડાયસે જણાવ્યું હતું કે, મોંઘવારી વધી રહી છે અને કાબુમાં આવતી નથી. આજે ગેસના બાટલા મોંઘા, તેલ મોંઘો, કઠોળ મોંઘો, ચોખા મોંઘો, શિક્ષણ મોંઘો, આરોગ્ય મોંઘો થઈ ગયો છે અને બેરોજગારી વધી રહી છે. વૈશ્વિક મંદી ચાલી રહી છે. રોજગારીની તકો ક્યાંક જોવા મળતી નથી. લોકો ત્રાહિમામ પુકારી રહ્યા છે જેના વિરોધમાં અમે રસ્તા પર ઉતર્યા છે.”

અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ શહેર યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ ઇમરાન સંધિએ જણાવ્યું હતું કે, “આજે વડાપ્રધાન મોંઘવારીના મ બોલવા માટે તૈયાર નથી અને જ્યારે પેટ્રોલ મોંઘો થાય છે. મોંઘવારી વધે છે. માધ્યમ વર્ગના લોકોની હાલત કફોડી થઈ જાય છે. અમારી માંગ છે કે ભાવ વધારાને પાછો ખેંચવામાં આવે લોકોને રાહત આપવામાં આવે, અમે પાણીમાં પકોડા તળી રહ્યા છે એવી હાલત થઈ ગઈ છે.”

અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસ કાર્યકર્તા શેહઝાદ સૈયદ એ જણાવ્યું હતું કે, આજે પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. એલપીજી ગેસ અને તેલની કિંમત પણ વધી ગઈ છે. જેની સીધી અસર સામાન્ય જનતા ઉપર પડી રહી છે. લોકોની એવી હાલત થઈ ગઈ કે હવે પાણીની અંદર પકોડા તળી રહ્યા છે. ગૃહણીઓના રસોઈ બજેટ ખોરવાઈ ગયો છે. નીટના પેપર લીક થાય છે. જેના વિરુદ્ધમાં આજે અમે એકઠા થયા છે અને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ.

અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ સોનલબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સામાન્ય જનતાના ઘરોમાં અને સામાન્ય લોકોની મોંઘવારીને લીધે હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. છેલ્લા કેટલાક વખતે દરેક વસ્તુઓના ભાવ ડબલ થઈ ગયા છે. રોજ મોંઘવારી વધતી જાય છે જેના લીધે મધ્યમ વર્ગના બજેટ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયો છે. લોકોને હવે ખબર પડતી નથી કે આ પરેશાનીનો અંત ક્યારે આવશે. આ મામલે સરકાર તરફથી કોઈ પણ ભાગીદારી કે પગલાં ઉઠાવવામાં આવતા નથી, જેના લીધે આજે અમદાવાદના ચોખા બજારમાં મોંઘવારીના વિરુદ્ધમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

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PROTEST AGAINST RISING INFLATION
NEET PAPER LEAK
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CONGRESS STAGED A PROTEST
AHMEDABAD CITY CONGRESS

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