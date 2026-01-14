જમાઈના ફ્રોડમાં સસરાને મળી રાહત, અમદાવાદ સિટી સિવિલ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો
મેટ્રો કોર્ટએ સસરાને એક વર્ષની સાદી કેદ તથા 9 ટકાના વ્યાજ સાથે રકમ ચૂકવવાનો હુકમ કર્યો હતો.
Published : January 14, 2026 at 1:47 PM IST
અમદાવાદ : શહેરની સીટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે ચેક બાઉન્સ કેસમાં સસરાને ફટકારવામાં આવેલી એક વર્ષની સાદી કેદની સજા રદ કરી આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે. મેટ્રો કોર્ટના ચુકાદા સામે કનુભાઈ પટેલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અપીલ મંજૂર કરતાં સિટી સિવિલ કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે સસરાને ફરિયાદીને કાયદેસર કોઈ રકમ ચૂકવવાની બાકી નથી.
કેસની વિગતો મુજબ, આરોપીના જમાઈએ ફરિયાદી મહિલાને દસ્ક્રોઈ તાલુકાની જમીન બાબતે ખોટો માલિક ઊભો કરીને અંદાજે 1.78 કરોડ રૂપિયાનો સોદો કર્યો હતો અને રજીસ્ટર્ડ સેલડીડ પણ કરવામાં આવી હતી. બાદમાં ફરિયાદી મહિલાના પતિને જમીનના અસલ માલિક મળી આવતા ફ્રોડ થયાનું બહાર આવ્યું હતું. આથી ફરિયાદીએ જમાઈ પાસેથી રકમ પરત માંગતા જમાઈએ ચેક આપ્યા હતા.
જમાઈ સામે કાર્યવાહી દરમિયાન તેને પોલીસ કસ્ટડીમાંથી છોડાવવા માટે સિક્યુરિટી પેટે સસરાએ ફરિયાદીને 9.95 લાખ રૂપિયાનો ચેક આપ્યો હતો. આ ચેક તેમજ ત્યારબાદ ફરીથી ભરવામાં આવેલ ચેક બંને બાઉન્સ થતાં ફરિયાદીએ ડિમાન્ડ નોટિસ આપી અને બાદમાં નેગોસિએબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. મેટ્રો કોર્ટએ સસરાને એક વર્ષની સાદી કેદ તથા 9 ટકાના વ્યાજ સાથે રકમ ચૂકવવાનો હુકમ કર્યો હતો.
અમદાવાદ સિટી સિવિલ કોર્ટે અપીલની સુનાવણી દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો ધ્યાનમાં લીધો કે સસરા જમીનના સોદામાં ક્યાંય સામેલ નહોતા અને તેમની સામે કોઈ કાયદેસર લેણું ઊભું થતું નહોતું. વધુમાં, ફરિયાદી અને જમાઈ વચ્ચે થયેલા MOU મુજબ જમાઈ ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ જાય ત્યારબાદ જ ચેક વટાવવાનો હક હતો, પરંતુ ફરિયાદીએ નક્કી થયેલી તારીખ પહેલા જ ચેક ભર્યો હતો, જેના કારણે ચેક બાઉન્સ થયો હતો.
આ તમામ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં લઈ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે મેટ્રો કોર્ટનો ચુકાદો રદ કરી સસરાને ચેક બાઉન્સ કેસમાંથી સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત કર્યા છે. કોર્ટએ સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર સિક્યુરિટી પેટે આપેલ ચેક અને કાયદેસર લેણાની ગેરહાજરીમાં દોષિત ઠરાવી શકાય નહીં.
