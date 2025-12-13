ETV Bharat / state

અમદાવાદના 16 બ્રિજ હવે આ વાહનોની અવરજવર માટે બંધ, હાઈટ બેરિયર ઇન્સ્ટોલ થશે

શહેરીજનોની સલામતી માટે હવે અમદાવાદ શહેરના 16 બ્રિજ પર મહાનગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા હાઈટ બેરિયર લગાવવામાં આવશે.

બ્રિજ પર ભારે વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ
બ્રિજ પર ભારે વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 13, 2025 at 8:50 AM IST

Updated : December 13, 2025 at 8:57 AM IST

અમદાવાદ: ગત 4 ડિસેમ્બરના રોજ સુભાષ બ્રિજમાં તિરાડ દેખાયા બાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એલર્ટ મોડમાં છે. આ કડીમાં શહેરીજનોની સલામતી માટે હવે અમદાવાદ શહેરના 16 બ્રિજ પર હાઈટ બેરિયર લગાવવામાં આવશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની રોડ એન્ડ બિલ્ડીંગ કમિટીમાં આ અંગે મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, જેને લઈને હવે શહેરના 16 બ્રિજ પર ભારે વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.

અમદાવાદ શહેરના 16 બ્રિજ પર ભારે વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ

અમદાવાદના 16 બ્રિજ હવે આ વાહનોની અવરજવર માટે બંધ (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા રોડ એન્ડ બિલ્ડીંગ કમિટીના ચેરમેન જયેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં વર્ષો પહેલા જુના બ્રિજ ઉપર હાઈટ બેરિયર લગાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. નદી ઉપરના જુના બ્રિજ, રેલવે બ્રિજ તેમજ ઓવરબ્રિજ ઉપર હાઈટ બેરિયર લગાવવામાં આવશે. હાઈટ બેરિયર લગાવવાથી ભારે વાહનો પસાર થઈ શકશે નહીં. શહેરના બ્રિજની સ્થિતિ બાદ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

હાઈટ બેરિયર ઇન્સ્ટોલ થશે: અગાઉ 9 જુલાઈના રોજ ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના બની હતી, તેને ધ્યાને રાખી રાજ્યભરમાં કેટલાક સલામતીના પગલા ભરવામાં આવ્યા. અમદાવાદ શહેરમાં આવેલ નદી ઉપરના જુના બ્રીજ, જુના રેલવે ઓવરબ્રિજ તથા ફ્લાય ઓવરબ્રિજ પરથી ભારે લોડીંગ વાહન પસાર ન થાય તે માટે રૌંસ્ટ્રીકટેડ હાઇટ બેરીયર લગાવવાની કામગીરી કરવામાં આવશે.

અમદાવાદના 16 બ્રિજ પર હાઈટ બેરિયર ઇન્સ્ટોલ થશે
અમદાવાદના 16 બ્રિજ પર હાઈટ બેરિયર ઇન્સ્ટોલ થશે (ETV Bharat Gujarat)

લોડીંગ વહન કરવાની ક્ષમતા પણ દર્શાવાશે: નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ તથા રાજ્ય સરકારના આદેશ અનુસાર રાજ્યમાં આવેલ તમામ બ્રીજ ઉપર બ્રિજની લોડીંગ વહન કરવાની ક્ષમતા દર્શાવતા ડિઝાઇન કેપેસીટી અંગેના ઇન્ફોરમેટરી સાઇન બોર્ડ લગાવવાની તેમજ જુના બ્રિજ ઉપર રીસ્ટ્રીક્ટીવ હાઈટ બેરીયર લગાવવાની કામગીરી કરવામાં આવશે. આ પ્રકારની સ્ટ્રકચરલ સ્ટીલ/ફેબ્રીકેશનથી કામગીરી કરવામાં આવશે.

આ કામગીરીના અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની હદમાં આવેલ બ્રિજમાં જે બ્રિજ ઉપર લાઈટના પોલ છેડા ઉપર ન હોય તેવા બ્રિજમાં પોલ ઉભા કરી ઉતરાયણ તહેવાર નિમિતે તાર બાંધવાની કામગીરી કરવામાં આવશે. આ કામના આવેલ ટેન્ડર આધારિત બનાવેલ રૂ. 3.54 કરોડના રીવાઈઝ અંદાજ થાય છે. આ કામના ટેન્ડરની અંદાજીત રકમથી ઘટાડેલા ભાવ એટલે કે 34.50 ટકા વધુ ભાવના રૂ.2.89 કરોડ અલગ ચુકવવા સાથેના સિંગલ ટેન્ડર આવેલ છે.

