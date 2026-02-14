ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં CMના હસ્તે 'સદીના સિતારા' તરીકે 100 શિક્ષકોનું સન્માન, જાણો શિક્ષકોએ શું કહ્યું?

100 શ્રેષ્ઠ સદીના સિતારા તરીકે પસંદ થયેલ પ્રત્યેક શિક્ષકોને રૂ.21,000/-ની રકમનો ચેક, શિલ્ડ તથા પ્રમાણપત્ર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.

સદીના સિતારા તરીકે 100 શિક્ષકોનું સન્માન
સદીના સિતારા તરીકે 100 શિક્ષકોનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : ગુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના હસ્તે સદીના સિતારા તરીકે બેસ્ટ શિક્ષકોને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. જેમાં ખાસ કરીને સ્કૂલ બોર્ડ દ્વારા વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ અને વર્ગખંડની અસરકારક કામગીરી તેમજ શાળા માટે કરેલ વિશેષ કામગીરીના આધારે સદીના સિતારા તરીકે પસંદ થયેલ શ્રેષ્ઠ 100 શિક્ષકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું.

100 શ્રેષ્ઠ શતાબ્દી અનુપમ શાળાઓને પ્રત્યેક શાળાદીઠ રૂ.1,00,000/-ની રકમનો ચેક, શિલ્ડ તથા તે શાળાઓના તમામ શિક્ષકોને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા. શાળાને આપવામાં આવેલી રકમનો ઉપયોગ શાળાઓની સ્વચ્છતા, વિદ્યાર્થીલક્ષી પ્રવૃત્તિઓ અને શાળાકક્ષાએ કરવામાં આવતી જુદી-જુદી સ્પર્ધાઓમાં વિજેતા વિદ્યાર્થીઓને ઇનામો આપવા માટે કરવામાં આવ્યા. 100 શ્રેષ્ઠ સદીના સિતારા તરીકે પસંદ થયેલ પ્રત્યેક શિક્ષકોને રૂ.21,000/-ની રકમનો ચેક, શિલ્ડ તથા પ્રમાણપત્ર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.

પલક કુમાર રાવલે જણાવ્યું હતું કે, હું પ્રિતમ પૂરા શાળા નંબર 3 શાહીબાગ ખાતે છેલ્લા 25 વર્ષથી ફરજ બજાવુ છું. સ્કૂલ બોર્ડમાં મારી શરુઆત 1989થી શરૂ થઈ હતી. બાળકોને ભણાવવાની શરૂઆતમાં ચોક અને ડસ્ટરથી કરી હતી, પરંતુ બદલાતા આધુનિક યુગની સાથે AI બોર્ડ સાથે કનેક્ટ થઈ ગયું. હું મારા બાળકોને AIથી તાલીમ આપું છું અને નવી ટેકનોલોજીની સાથે એમને શિક્ષણ આપું છું. જેના કારણે સ્કૂલ બોર્ડ દ્વારા મને આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે.

તેઓ આગળ કહે છે, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે આ એવોર્ડ મને આપવામાં આવ્યું છે, એટલે હું બહુ જ ખુશ છું. આ એવોર્ડને હું મારા બાળકોને સાથે શેર કરીશ. 21000નું રોકડ રકમ અને મોમેન્ટો મને આપવામાં આવ્યું છે એના માટે હું આભાર માનું છું અને બેસ્ટ શિક્ષક તરીકે મને સન્માન કરવામાં આવ્યું, એ મારા માટે બહુ જ ખુશીની વાત છે.

"બાળકોને પ્રવૃત્તિમય શિક્ષણ આપવા માટે ટી.એલ.એમ થકી હું એમને એજ્યુકેશન આપું છું. ટી.એલ.એમ એટલે કે શિખવાના મટિરિયલ દ્વારા બાળકોને ભણાવુ છું, તેને બહુ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. 1999થી હું શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવું છું. આ મારી શરુઆત ખૂબ જ આનંદદાયક રહી છે. આ કામ બદલ મને આજે બેસ્ટ શિક્ષકનો એવોર્ડ મળ્યો એના માટે મને બહુ જ ખુશી છે." - જીગીશા બ્રિજેશકુમાર મોદી, મદદનીશ શિક્ષક ઓગણજ પ્રા. શાળા

ગોમતીપુર સ્કૂલના ટીચર જાવેદ અખ્તર અંસારીએ જણાવ્યું હતું કે, ગોમતીપુર ગુજરાતી શાળા નંબર 4માં હું આસિસ્ટન્ટ શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. 2013માં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્કૂલમાં હું બદલી કરાવીને આવ્યો હતો, ત્યારથી જ હું આ ગોમતીપુરની સ્કૂલમાં છું. ગોમતીપુર વિસ્તારના બાળકોની માનસિકતા આર્થિક પરિસ્થિતિ અને તેમની પરિસ્થિતિ સમજીને મેં બાળકોને ભણાવવાની શરૂઆત કરી હતી. જે બાળકો સતત ગેરહાજર રહેતા હતા એમને સ્કૂલમાં કાયમ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. એમના ઘરે જઈને એમને સ્કૂલ આવતા શીખવાડ્યું. આ બાળકો શિક્ષણમાં થોડા પાછળ હતા, તો એમને હોશિયાર કરવાનું કામ કર્યું છે. શિક્ષણ જ આપણું ભવિષ્ય છે, તે રીતે વાલીઓને સમજાવીને બાળકોને શિક્ષણ તરફ વાળ્યા, જેના માટે આજે મને એવોર્ડ મળ્યો છે અને હું બધાનું આભાર માનું છું.

