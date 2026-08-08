અમદાવાદના ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરે અને વચેટિયો ACBના સકંજામાં, 6 બિલ્ડિંગમાં ફાયર NOCના નામે માંગી હતી લાંચ
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ક્લાસ-1 ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિતકુમાર ડોંગરે અને તેમના વતી લાંચની રકમ સ્વીકારવાના આરોપમાં ACBએ એક શખ્સની ધરપકડ કરી છે.
Published : August 8, 2026 at 12:34 PM IST
અમદાવાદ: ફાયર NOC જેવી સીધી રીતે નાગરિકોની સલામતી સાથે જોડાયેલી મંજૂરીમાં લાંચ માગવામાં આવતી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ સામે આવ્યો છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ક્લાસ-1 ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિતકુમાર આનંદરાવ ડોંગરે વતી 6 અલગ-અલગ બિલ્ડિંગની Fire NOC મંજૂર કરાવવા પ્રતિ બિલ્ડિંગ 6 હજાર રૂપિયા લેખે કુલ 36 હજાર રૂપિયાની લાંચ માગવામાં આવી હોવાના આક્ષેપમાં ACBએ ટ્રેપ ગોઠવી હતી. મેમનગરના યસ એક્વા કોમ્પ્લેક્સ પાસે ખાનગી વ્યક્તિ ભાવસિંહ પ્રતાપભાઈ ઝાલા 36 હજાર રૂપિયા સ્વીકારતા ઝડપાઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ ACBની તપાસમાં ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરેની કથિત ભૂમિકા સામે આવતા તેમની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ફરિયાદી દ્વારા શહેરની છ જુદી-જુદી બિલ્ડિંગોની Fire NOC ગુજરાત સરકારના પોર્ટલ પર મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવી હતી. આ NOC મંજૂર કરવાના બદલામાં ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરે વતી ભાવસિંહ ઝાલાએ પ્રતિ NOC 6 હજાર રૂપિયા લેખે કુલ 36 હજારની લાંચ માગી હોવાનો ACBનો આક્ષેપ છે. રકમ આપવા ઇચ્છા ન ધરાવતા જાગૃત નાગરિકે આ અંગે વડોદરા શહેર ACB પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ કરી હતી.
મેમનગરમાં ACBની ટ્રેપ, ₹36 હજાર લેતા વચેટિયો ઝડપાયો
ફરિયાદના આધારે 7 ઓગસ્ટે બે સરકારી પંચોની હાજરીમાં મેમનગરના યસ એક્વા કોમ્પ્લેક્સ પાસે ACBની ટીમે ટ્રેપ ગોઠવી હતી. ફરિયાદી અને ભાવસિંહ ઝાલા વચ્ચે વાતચીત થયા બાદ જેવી 36 હજારની રકમ સ્વીકારવામાં આવી કે તરત જ ACBની ટીમે તેને રંગેહાથ ઝડપી લીધો હતો. ACBની પ્રાથમિક કાર્યવાહી બાદ ભાવસિંહ ઝાલાની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરેની કથિત ભૂમિકા સામે આવતા ACBએ તેમની પણ ધરપકડ કરી હતી. સમગ્ર મામલે હવે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
પ્રતિ બિલ્ડિંગ ₹6 હજાર માગ્યાનો આરોપ
ફરિયાદી દ્વારા છ બિલ્ડિંગોની Fire NOC મંજૂરી માટે અરજી કરવામાં આવી હતી. આરોપ મુજબ દરેક NOC માટે ₹6 હજારની માંગણી કરવામાં આવી હતી. એટલે છ NOC માટે કુલ ₹36 હજારની રકમ નક્કી કરવામાં આવી હતી. ACBની કાર્યવાહી બાદ હવે આ સમગ્ર વ્યવહારમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની ભૂમિકા હતી કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ થવાની શક્યતા છે.
કોણ છે ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરે
ઓક્ટોબર 2024માં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ અમિત ડોંગરેની ચીફ ફાયર ઓફિસર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ફાયર વિભાગના સ્ટાફમાંથી નહીં પરંતુ બહારથી ચીફ ફાયર ઓફિસરની નિમણૂક કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
અગાઉ પણ વિવાદમાં આવી ચુક્યાં છે અમિત ડોંગરે
અમિત ડોંગરે અગાઉ 14 માર્ચ 2025ના રોજ ધૂળેટીના દિવસે થલતેજના એક ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર યોજાયેલી ધૂળેટી પાર્ટીને લઈને પણ ચર્ચામાં આવ્યા હતા. આ પાર્ટીમાં રેઇન ડાન્સ માટે ફાયરબ્રિગેડની ગાડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ થયો હતો. આગ બુઝાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ફાયરબ્રિગેડના સાધનમાંથી પાણીનો ફુવારો ચલાવી લોકોને ધૂળેટી રમાડી હોવાનો વિવાદ થયો હતો.
Fire NOCને લઈને અગાઉ પણ ગુજરાતમાં લાંચના કેસો સામે આવ્યા
અમદાવાદના ચીફ ફાયર ઓફિસર સામેની આ કાર્યવાહી એક અલગ ઘટના નથી. ગુજરાતમાં અગાઉ પણ Fire NOC, Fire Safety Plan અને Fire Safety Certificate સાથે જોડાયેલા લાંચના અનેક કેસોમાં ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ અથવા તેમના વચેટિયાઓ ACBના હાથે ઝડપાઈ ચૂક્યા છે.
|તારીખ
|શહેર
|લાંચ કેસ
|28 ડિસેમ્બર 2021
|રાજકોટ
|કનક રોડ ફાયર સ્ટેશનના સ્ટેશન ઓફિસર (ક્લાસ-3) કિરીટ હરપાલભાઈ કોલી સામે બે ટાવર બિલ્ડિંગની Fire NOC આપવા માટે 40 હજારની લાંચ લીધાનો આરોપ હતો. ACBએ તેમને કનક રોડ ફાયર સ્ટેશન ખાતે રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા હતા.
|4 મે 2024
|વડોદરા
|સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન સર્વિસના રિજનલ ફાયર ઓફિસર (ક્લાસ-1) નિલેશકુમાર ભીખાભાઈ પટેલ સામે Fire NOC આપવા માટે ₹2.25 લાખની લાંચ માગ્યાનો આરોપ હતો. આ રકમ ખાનગી વચેટિયા અપૂર્વસિંહ રણજીતસિંહ મહિડા મારફતે સ્વીકારવામાં આવી હોવાના આક્ષેપમાં અધિકારી અને વચેટિયાને ACBએ ઝડપી પાડ્યા હતા.
|12 ઓગસ્ટ 2024
|રાજકોટ
|રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઈન્ચાર્જ ચીફ ફાયર ઓફિસર (ક્લાસ-1) અનિલકુમાર બેચરભાઈ મારુ સામે Fire NOC માટે ₹3 લાખની માંગણીનો આરોપ હતો. અગાઉ ₹1.20 લાખ સ્વીકાર્યા બાદ બાકી ₹1.80 લાખ લેતા ACB ટ્રેપમાં ઝડપાયા હતા.
|22 ફેબ્રુઆરી 2025
|અમદાવાદ
|અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસના ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર (ક્લાસ-2) ઇનાયત હુસેન ઇબ્રાહિમ શેખ સામે Fire NOC માટે ₹80 હજારની લાંચ માગ્યાનો આરોપ હતો. અગાઉ 15 હજાર લીધા બાદ બાકી 65 હજાર સ્વીકારતા પ્રહલાદનગર ફાયર સ્ટેશન ખાતે ACB ટ્રેપમાં ઝડપાયા હતા.
|20 એપ્રિલ 2026
|ભાવનગર
|સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન સર્વિસના ભાવનગર રિજિયનના ડેપ્યુટી રિજનલ ફાયર ઓફિસર (ક્લાસ-2) મહેશકુમાર અમૃતભાઈ પટેલ સામે 79 સરકારી શાળાઓના Fire Safety Plan અને Fire Safety Certificate મંજૂર કરવા માટે 5 લાખની લાંચ માગ્યાનો આરોપ હતો. તેમના વતી પ્રકાશ ગિરીશભાઈ ચૌહાણ 2 લાખ સ્વીકારતા ACBના ટ્રેપમાં ઝડપાયા હતા અને ત્યારબાદ અધિકારીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
|7 ઓગસ્ટ 2026
|અમદાવાદ
|હવે અમદાવાદના ચીફ ફાયર ઓફિસર (ક્લાસ-1) અમિતકુમાર આનંદરાવ ડોંગરેનું નામ આ યાદીમાં ઉમેરાયું છે. છ બિલ્ડિંગની Fire NOC માટે પ્રતિ NOC ₹6 હજાર લેખે કુલ ₹36 હજારની લાંચ માગવામાં આવી હોવાના આક્ષેપમાં તેમના વતી ખાનગી વ્યક્તિ ભાવસિંહ પ્રતાપભાઈ ઝાલા રકમ સ્વીકારતા ઝડપાયા અને બાદમાં અમિત ડોંગરેની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી.
હવે ACBની તપાસમાં થશે વધુ ખુલાસા
છ બિલ્ડિંગની Fire NOC માટે માત્ર ₹36 હજારની લાંચના આક્ષેપથી શરૂ થયેલી આ કાર્યવાહી હવે અમદાવાદના ફાયર વિભાગની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઉભા કરી રહી છે. જોકે, સમગ્ર મામલે આરોપો અને ACBની તપાસના અંતિમ તારણ વચ્ચે ફરક હોઈ શકે છે. અમિત ડોંગરે અને ભાવસિંહ ઝાલા સામેના આક્ષેપો અંગે કાયદાકીય પ્રક્રિયા અને તપાસ આગળ વધશે ત્યારે સમગ્ર નેટવર્ક, નાણાકીય લેવડદેવડ અને અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી હતી કે નહીં તે વધુ સ્પષ્ટ થશે.