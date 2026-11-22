અમદાવાદ-વિરમગામ હાઈવે પરની હોટલ પાસે બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ અને ફાયરિંગ, પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ
ફરિયાદી ઇમ્તિયાઝખાન કુરેશી અને તેમના મિત્ર શાહરૂખ ખાનને બે વર્ષ પહેલાં કાર ચલાવવા અંગે થયેલી બોલાચાલી બાદ વિવાદ થયો હતો.
Published : November 22, 2026 at 7:07 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ તાલુકાના છારોડી ગામમાં જૂની અદાવતને લઈને બે જૂથ વચ્ચે મારામારી, ફાયરિંગ અને વાહનોમાં તોડફોડની ઘટના સામે આવી છે. 19 નવેમ્બર 2026ના રોજ બપોરે આશરે 2 વાગ્યે અમદાવાદ-વિરમગામ હાઈવે પર ઇન્ડિયન ઓઇલ પેટ્રોલ પંપ પાસે આવેલી નવી હોટલ સામે બંને જૂથ સામસામે આવી ગયા હતા. ફરિયાદી ઇમ્તિયાઝખાન કુરેશી અને તેમના મિત્ર શાહરૂખ ખાનને બે વર્ષ પહેલાં કાર ચલાવવા અંગે થયેલી બોલાચાલી બાદ વિવાદ થયો હતો. ત્યારબાદ છ મહિના પહેલાં સામાજિક પ્રસંગ દરમિયાન આસિફ મલેક અને અરબાઝ સહિતના લોકો સાથે ફરી તકરાર થઈ હતી, જેમાં લાલ સ્વિફ્ટ કારમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી.
ઓરા કારમાંથી ફાયરિંગનો આક્ષેપ
19 નવેમ્બરે ભાઈનો ફોન આવતાં ઇમ્તિયાઝખાન છારોડી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં આસિફ, સાહિલ અને અન્ય લોકો સાથે ફરી ઝઘડો થયો હતો. ફરિયાદ મુજબ, ઓરા કારમાંથી હથિયાર અથવા તમંચા વડે ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ગોળી માથા પાસેથી પસાર થઈ હોવાનો અથવા હવામાં ફાયરિંગ થયું હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે. ત્યારબાદ બંને પક્ષે વાહનોમાં તોડફોડ કરી હતી અને આરોપીઓ વિરમગામ તરફ ફરાર થઈ ગયા હતા.
પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ, સામા પક્ષ સામે પણ કાર્યવાહી
આ મામલે સાણંદ GIDC પોલીસે આસિફ મલેક, સાહિલ મલેક, હુજેફ પઠાણ, ઓવેઝ મલેક અને સમીર સિપાઈની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે BNSની કલમ 109(1), 352 અને 54 તેમજ આર્મ્સ એક્ટની કલમ 25(1)(બી)(એ) અને 27 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. બીજી તરફ આસિફની ફરિયાદના આધારે સામા પક્ષના ફરિયાદી સહિત કુલ 15 લોકો સામે પણ રાયોટિંગ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસના DYSP નીલમ ગોસ્વામીએ આ મામલે જણાવ્યું કે, છારોડી ગામમાં જૂની અદાવતને લઈને બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. આ ઘટનામાં ફાયરિંગ અને વાહનોમાં તોડફોડની ફરિયાદના આધારે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. એક પક્ષની ફરિયાદમાં પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે સામા પક્ષની ફરિયાદના આધારે 15 લોકો સામે પણ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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