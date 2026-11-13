તહેવારોમાં વતન જવા માગતા મુસાફરો માટે રેલવેની ભેટ, અમદાવાદથી છપરા માટે વન-વે સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડશે
14 નવેમ્બરે રાત્રે 1 વાગ્યે અમદાવાદથી ઉપડશે ટ્રેન નંબર 09449; છપરા સુધીના પ્રવાસમાં 18 સ્ટેશનો પર રોકાશે, સ્લીપર અને જનરલ કોચની વ્યવસ્થા
Published : November 13, 2026 at 3:27 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળી અને છઠ્ઠ પૂજાના તહેવારોને કારણે ઉત્તર ભારત તરફ જતી ટ્રેનોમાં મુસાફરોનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. આ સ્થિતિમાં વતન જવા ઇચ્છતા મુસાફરોને રાહત આપવા પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા અમદાવાદથી છપરા વચ્ચે વન-વે સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ટ્રેન નંબર 09449 અમદાવાદ-છપરા વન-વે સ્પેશિયલ 14 નવેમ્બર 2026ના રોજ અમદાવાદથી ઉપડશે. વિશેષ ભાડા સાથે દોડનારી આ ટ્રેનથી ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર તરફ જતા મુસાફરોને લાભ મળશે.
14 નવેમ્બરે રાત્રે 1 વાગ્યે અમદાવાદથી ઉપડશે
રેલવે દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી વિગતો મુજબ, ટ્રેન નંબર 09449 અમદાવાદ-છપરા વન-વે સ્પેશિયલ 14 નવેમ્બર, શનિવારના રોજ અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનથી રાત્રે 1 વાગ્યે ઉપડશે. ત્યારબાદ બીજા દિવસે એટલે કે 15 નવેમ્બર, રવિવારે બપોરે 2:10 વાગ્યે છપરા પહોંચશે. તહેવારો દરમિયાન નિયમિત ટ્રેનોમાં ટિકિટ મેળવવામાં મુશ્કેલી અનુભવતા મુસાફરો માટે આ વિશેષ ટ્રેન ઉપયોગી બની શકે છે.
18 સ્ટેશનો પર રહેશે સ્ટોપેજ
અમદાવાદથી છપરા સુધીની મુસાફરી દરમિયાન આ ટ્રેન કુલ 18 સ્ટેશનો પર રોકાશે. તેમાં છાયાપુરી, ગોધરા, રતલામ, નાગદા, રામગંજ મંડી, કોટા, સવાઈ માધોપુર, ગંગાપુર સિટી, બયાના, ઈદગાહ આગરા, ટૂંડલા, ગોવિંદપુરી, પ્રયાગરાજ, જ્ઞાનપુર રોડ, વારાણસી, ઔંડિહાર, ગાજીપુર સિટી અને બલિયા સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે.
સ્લીપર અને જનરલ કોચની વ્યવસ્થા
મુસાફરોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને આ સ્પેશિયલ ટ્રેનમાં સ્લીપર ક્લાસ તેમજ જનરલ સેકન્ડ ક્લાસના કોચ જોડવામાં આવ્યા છે. ટ્રેન વિશેષ ભાડા સાથે દોડાવવામાં આવશે.
13 નવેમ્બરથી ટિકિટ બુકિંગ શરૂ
આ ટ્રેન માટે 13 નવેમ્બર 2026થી ટિકિટ બુકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. મુસાફરો રેલવેના તમામ PRS કાઉન્ટરો તેમજ IRCTCની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી ટિકિટ બુક કરાવી શકશે. તહેવારોના વધારાના ધસારાને પહોંચી વળવા રેલવે દ્વારા લેવામાં આવેલા આ નિર્ણયથી અમદાવાદથી છપરા તરફ જવા માગતા મુસાફરોને એક વધારાનો પ્રવાસ વિકલ્પ મળશે.
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