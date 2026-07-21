અમદાવાદના ચાંગોદરમાં બે ગોડાઉનમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે સંગ્રહ કરાયેલા 39.57 કરોડના ફટાકડા મળ્યા
બે ગોડાઉનમાંથી 65,954 કાર્ટન ફટાકડા ઝડપાયા. અગ્નિસુરક્ષાની અપૂરતી વ્યવસ્થા સામે આવતા ગુનો નોંધાયો.
Published : July 21, 2026 at 2:58 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ જિલ્લાના ચાંગોદર વિસ્તારમાં પોલીસે ગેરકાયદેસર રીતે સંગ્રહ કરવામાં આવેલા ફટાકડાના વિશાળ જથ્થાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. મોડાસર-અમાથાપુરા રોડ પર આવેલા 'અંબિકા ટ્રેડ લિંક'ના બે ગોડાઉનમાં કરવામાં આવેલી તપાસ દરમિયાન કુલ 65,954 કાર્ટન ફટાકડા મળી આવ્યા હતા. પોલીસના પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ ઝડપાયેલા જથ્થાની કુલ કિંમત રૂ.39.57 કરોડથી વધુ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ચાંગોદર પોલીસને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે બંને ગોડાઉનમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન માત્ર ગોડાઉનની અંદર જ નહીં પરંતુ બહાર બનાવવામાં આવેલા શેડમાં પણ મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડાના કાર્ટનનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આટલા મોટા જથ્થા સામે ગોડાઉનમાં જરૂરી અગ્નિસુરક્ષા વ્યવસ્થાનો ગંભીર અભાવ હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
તપાસ દરમિયાન ગોડાઉનમાં આગ જેવી ઇમરજન્સી સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે જરૂરી વોટર-સ્પ્રિન્કલર સિસ્ટમ ઉપલબ્ધ નહોતી, તેમજ સંગ્રહિત જથ્થાની સરખામણીએ અન્ય ફાયર સેફ્ટી વ્યવસ્થાઓ પણ અપૂરતી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તાજેતરમાં અમદાવાદમાં ગેરકાયદે ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં થયેલી જીવલેણ દુર્ઘટના બાદ આ કાર્યવાહી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં આ મામલે અમિતકુમાર મોદી અને કિશન પટેલ નામના આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પોલીસ હવે ગોડાઉન માટે મેળવવામાં આવેલા પરવાના, મંજૂર સંગ્રહ ક્ષમતા, વિસ્ફોટક સામગ્રીના સંગ્રહ માટે લાગુ પડતી સલામતીની શરતો તેમજ અન્ય નિયમોના પાલનની વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે.
સમગ્ર મામલે ચાંગોદર પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) તેમજ વિસ્ફોટક અધિનિયમની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે આટલો મોટો જથ્થો કયા હેતુથી સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો, તેની સપ્લાય ક્યાં થવાની હતી અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને આ વ્યવસાય કેટલા સમયથી ચાલી રહ્યો હતો. આ કેસમાં તપાસ આગળ વધતાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
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