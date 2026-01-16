ચંડોળા તળાવ ડિમોલિશનના પીડિતોને EWS હેઠળ મકાન અપાશે, જાણો તમામ પ્રક્રિયા અને કેટલા લોકોને મળશે ઘર
અમદાવાદ ચંડોળા તળાવમાં ડિમોલેશનની કામગીરી ચાલી હતી, જેના કારણે અનેક પરિવારો ઘરવિહોણા બન્યા હતા
Published : January 16, 2026 at 5:45 PM IST
અમદાવાદ : શહેરના ચંડોળા તળાવમાં ડિમોલિશનની કામગીરી ચાલી હતી, જેના કારણે અનેક પરિવારો ઘરવિહોણા બન્યા હતા. આ ડિમોલિશન બાદ અસરગ્રસ્ત ગરીબ પરિવારોની વેદના સમજી તેમને મકાન ફાળવવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ચંડોળા તળાવના 600 જેટલા લોકોને EWSના મકાન આપવામાં આવશે.
ચંડોળા તળાવમાં ડિમોલિશનની કાર્યવાહી બાદ વર્ષોથી ત્યાં રહેતા સ્થાનિક લોકોએ મકાનની માંગણી કરી હતી. જે બાદ EWS હેઠળ ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા હતા. કુલ 1800 જેટલા ફોર્મ ભરાયા હતા. જેમાંથી હાલ 600 જેટલા લોકોને EWS મકાનની ફાળવણી કરવામાં આવશે. આ માટે તેમને 5000 રૂપિયાનો હપ્તો ભરવાનો રહેશે.
"અમારા મકાનો ચંડોળામાં હતા અને અમારા મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. આટલા દિવસે અમે ભટકી ભટકીને રહેતા હતા અને ભાડા ભરતા હતા, પરંતુ હવે અમારા મકાન પાસ થઈ ગયા છે, એટલે અમે આભાર માનીએ છીએ." - બાબુબેન, ચંડોળા તળાવ પીડિત
ચંડોળાના વિસ્થાપિત નસરુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "હું ચંડોળામાં રહેતો હતો. છેલ્લા 50 વર્ષથી અમે ત્યાં રહેતા હતા અને ગયા વર્ષે ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું. જેમાં અમારું મકાન પણ તોડવામાં આવ્યું અને અમારા પર ધબ્બો લગાવવામાં આવ્યો કે ચંડોળાના રહેવાસીઓ બાંગ્લાદેશી છે, પરંતુ અમે ભારતીય નાગરિક હતા, અને એ સાબિત થયું છે, જેના કારણે અમને સરકાર મકાન આપી રહી છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ ચંડોળાના વિસ્થાપિતો માટે ફોર્મ બહાર પાડ્યા હતા અને અમે ફોર્મ ભર્યા હતા.
તેમણે કહ્યું, જેની પાસે 2010 પહેલાના પુરાવા હતા, એમને મકાનો આપવામાં આવશે. પહેલા અમને 30000ના હપ્તા ભરવાના હતા, પરંતુ શેહઝાદ ખાનની મહેનતથી હવે અમને 5,000નો હપ્તા ભરવો પડશે. અમે એમનો આભાર માનીએ છીએ. જ્યારે અમારા ફોર્મ પાસ થયા અને કન્ફર્મ થયું કે અમને મકાન મળશે તો એ ક્ષણ અમારા માટે ઈદ જેવી હતી અને ગઈકાલે અમે ઈદ મનાવી લીધી.
"જે દિવસે ચંડોળામાં ડિમોલિશન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી, ત્યારે અમારી હાલત બહુ જ ખરાબ થઈ ગઈ હતી, અમે બેઘર થઈ ગયા હતા. કોઈ પૂછવા વાળું ન હતું. છેલ્લા આઠ મહિનાથી અમે દરદર ભટકી રહ્યા છીએ. આ દિવસો અમે કેવી રીતે ગુજાર્યા એ અમારું હૃદય જાણે છે, પરંતુ હવે અમને મકાન મળશે, એટલે અમે બહુ જ ખુશ છીએ." - અબ્દુલ્લાભાઈ, ચંડોળાના વિસ્થાપિત
વિપક્ષનેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે આ અંગે જણાવ્યું આવ્યું હતું કે, "એપ્રિલ અને મે મહિના દરમિયાન ચંડોળા તળાવમાં મોટી ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. બાંગ્લાદેશીઓના નામ પર ભારતીય નાગરિકોના મકાનો પર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યુ હતું. જે ઘણા વર્ષોથી ત્યાં રહેતા હતા અને જેને અધિકાર હતો એમને મકાન મળવું જોઈએ, એના માટે અમે હાઇકોર્ટ ગયા હતા, ત્યાર પછી ઇડબલ્યુએસના મકાન માટે ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા હતા અને 1800 લોકોએ આ ફોર્મ ને ભર્યું હતું. તેમાંથી હાલ 600 લોકોના મકાન પાસ કરવામાં આવ્યું છે. અને તે લોકો પોતાના ચેક ભરશે.
વિપક્ષ નેતાએ કહ્યું, ખાસ કરીને સરકાર દ્વારા એક પોલિસી બનાવવામાં આવી હતી કે આ ચંડોળાના વિસ્થાપિતોને માસિક 30000 રૂપિયા હપ્તા ભરવાના રહેશે અને દસ મહિનામાં હપ્તા પૂરા કરવાના હતા. અત્યારે મેં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પેશનના ઉચ્ચ અધિકારીઓની સાથે વાતચીત કરી અને રજૂઆત કરી આ હપ્તાને ઓછા કરાવવામાં આવ્યો.
તેઓ આગળ કહે છે, કારણ કે જે લોકો છાપરામાં હે છે, જે લોકો ગરીબ છે, તે લોકો આટલી મોટી રકમ દરમિયાન નહીં ભરી શકે, ત્યારે મહતમ 5000 રૂપિયા મહીનામાં ભરવા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું અને જેવી રીતે આ લોકો પૈસા ભરશે તેવી રીતે એમને મકાનો ફાળવવામાં આવશે. અને બાકી રહેલા લોકો પોતાના ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવશે તો એમનું નામ પણ પાસ થઈ જશે."
