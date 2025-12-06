અમદાવાદના મહિલાએ 57 વર્ષે ઊભો કર્યો થેપલાનો બિઝનેસ, ઘરમાં જ રોજ 15-20 કિલો થેપલા બનાવે, અમેરિકા-દુબઈથી મળે છે ઓર્ડર
સામાન્ય ચોળાફળીની લારી ચલાવીને જીવન ગુજારતા હતા, હવે વિદેશોમાં જાય છે, જાણો આ અહેવાલમાં...
Published : December 6, 2025 at 6:35 AM IST
અમદાવાદ : શહેરના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં રહેતા 57 વર્ષીય ભારતીબેન એ પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટે થેપલાના બિઝનેસની શરુઆત કરી છે. ભારતીબેન ઘરે થેપલા અને ચટણી બનાવે છે, અને લોકોને પહોંચાડે છે. દરરોજ સવારે 5 વાગ્યે ઉઠીને થેપલા બનાવવાનું શરૂ કરે છે, તેઓ દરરોજ 12 થી 20 કિલોગ્રામ થેપલા બનાવે છે. તેમને 3 બાળકો છે.
એક છોકરો CA છે અને બીજો એન્જિનિયર છે, તેમ છતાં, ભારતીબેન એ પોતાનું કામ બંધ કર્યું નથી. દરરોજ થેપલા બનાવવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. તેઓ આ દ્વારા અન્ય મહિલાઓને રોજગાર આપવા માંગે છે. આ થેપલાઓ ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોમાં પહોંચી રહ્યા છે. આ સાથે, ભારતી બેન ગરીબ મહિલાઓ માટે પ્રેરણા બની છે. ચાલો જાણીએ ભારતીબેનના થેપલાની વિશેષતા, થેપલા બનાવવાની શરૂઆત કેમ કરી?
ચોળાફળીની લારી ચલાવીને જીવન ગુજારતા દંપતીના થેપલા હવે વિદેશોમાં
થેપલા બનાવનાર ભારતીબેન ઠક્કરે જણાવ્યું કે, "છેલ્લા 2 વર્ષથી ઘરમાં જ થેપલા બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે, હવે પૂરી, શક્કરપારા, ફરસી પુરી, મેથીની પુરી અને બાજરીના વડા બનાવવાની શરૂઆત કરી છે. હું જે થેપલા બનાવું છું તે થેપલામાં મારો પ્રેમ હોય છે, એટલે લોકો ખૂબ જ પ્રેમથી ખાય છે.
ભારતીબેન થેપલાની શરુઆત કરવાનું કારણ જણાવે છે કે, પહેલા અમે ચાંદખેડા વિસ્તારમાં ચોળાફળીની લારી લગાવીને કામ કરતા હતા. કોરોનાનો સમયગાળો હતો, ત્યારે અમારી ચોળાફળીની લારી બંઘ થઈ ગઈ હતી. એ લારી બંધ થવાથી બહું મોટી અસર પડી હતી. ત્યારબાદ ઘરે થેપલા બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી. અમે સવારે 5 વાગ્યાથી ઊઠીને થેપલા બનાવવાનું શરૂ કરીએ છીએ, રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી થેપલા બનાવીએ છીએ. દરરોજ ઓર્ડર પ્રમાણે 15 થી 20 કિલો થેપલા બનાવીએ છીએ.
હવે મારી ઈચ્છા છે કે હું બીજી મહિલાઓને આત્માનિર્ભર બનાવું, એમને રોજીરોટી આપુ: ભારતીબેન
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, મારો મોટો દીકરો CA અને નાનો દીકરો એન્જિનિયર છે. મારી દીકરીને પીટીસીનો અભ્યાસ કરાવીને લગ્ન કરાવી દીધા છે. અમારા છોકરા આ પોસ્ટ પર છે, અને ભણવામાં પણ બહું મહેનતું છે. તેઓ આ હોદ્દા પર છે તેમ છતા અમને કામ કરવામાં જરાય સંકોચ નથી. હું આ ઉંમરે પણ મહેનત કરીને ઘરેથી દરરોજ થેપલા બનાવીને વિદેશ સુધી પહોંચાડી રહી છું. 320 રૂપિયાના કીલો થેપલા વેચું છું.
ભારતી માસી કહે છે, થેપલા સાથે 50 રૂપિયાની સો ગ્રામ ચટણી આપું છું, પુરી 400 રૂપિયા કિલોના હિસાબે આપું છું. આ બધી વસ્તુને સીંગ તેલમાં બનાવું છું, લોકોનો ઘણો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. મને અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઘણા દેશોમાંથી ઓર્ડર આવે છે. વિદેશોમાં થેપલા અમે મોકલાવીએ છીએ. આખા અમદાવાદમાંથી પણ ઓર્ડર આવે છે, મારા પતિ ખૂબ જ સપોર્ટ કરે છે.
અહીંયા સુધી પહોંચવામાં મને ઘરે જ અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. છોકરાઓને ભણાવવામાં બહુ જ મુશ્કેલી પડી હતી. ખારીજ ગામમાં અમે રહેતા ત્યારે પાપડ, અથાણા ગામમાં બનાવતા હતા. અમદાવાદમાં 10 વર્ષ પહેલાં અમે રહેવા આવ્યા. અમને અમારા છોકરાઓનો પણ બહુ જ સારો સપોર્ટ છે. હવે મારી ઈચ્છા છે કે હું બીજી મહિલાઓને પણ આ કામ આપીને એમને પણ આત્માનિર્ભર બનાવું, એમને રોજીરોટી આપુ. આ કામને મારે બહાર લઈ જવું છે."
અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, સિંગાપુર, દુબઈ સુધી થેપલા જાય છે
ભારતીબેનના પતિ વિનોદભાઈ ઠક્કરે જણાવ્યું હતું કે, "અમે અમદાવાદમાં રહેવા આવ્યા એ 10 વર્ષ થઈ ગયા. મારી પત્ની થેપલા બનાવીને વ્યવસાય કરે છે, એટલે એનાથી હું બહુ જ ખુશ છું, મારો સંપૂર્ણ સપોર્ટ છે. અમદાવાદ શહેરમાં ખર્ચા બહુ જ વધી ગયા છે. અમારા બાળકોને અમે મજૂરી કરીને ભણાવ્યા છે. એ સમયે અમારી પરિસ્થિતિ બહુ જ નબળી હતી. ધીમે ધીમે આ થેપલા બનાવવાની શરૂઆત કરી છે, અને ઘરેથી જ આ બધું બનાવવાનું શરુ કર્યું.
તેમણે કહ્યું કે, કોરોના સમયગાળા દરમિયાન હું ચાંદખેડા ગામમાં ચોળાફળીની લારી ચલાવતો હતો. કોરોનાના કારણે બધુ બંધ થતા, ઘણા સમયે અમે કશું જ કર્યા નથી અને આર્થિક સ્થિતિ પર ખૂબ જ મોટી અસર પડી હતી. છોકરાએ નવું નવું CA કર્યું હતું એટલે એને પગાર ઓછો આવતો, ત્યારપછી અમે વિચાર કર્યો કે ઘરે બેઠા કઈ કરીએ તો આપણને કંઈક આવક થાય. અને થોડો ધંધો ચાલુ કરીએ. હારીજ રહેતા હતા ત્યાર પછી બીજી જગ્યાએ ગયા અને ઘણી જગ્યાએ અમે ધંધા બદલી બદલીને કામ કર્યું, અને હવે અમારી પરિસ્થિતિ સારી થઈ છે.
તેઓ કહે છે, આગળ મારો વિચાર છે કે બીજી બ્રાન્ડની જેમ અમારી ભારતી માસીના થેપલાના નામે દુકાન કરીએ, અને એ જ બ્રાન્ડ બનાવવા માંગીએ છીએ. કારણ કે હજી અમારા થેપલા અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, સિંગાપુર, દુબઈ જેવા દેશોમાં જાય છે, અને લોકોને આસ્વાદ બહુ જ પસંદ આવે છે. અને ભારતમાં મુંબઈ, દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર, આજુબાજુના બધા જ રાજ્યોમાં જાય છે.
આ પણ વાંચો...