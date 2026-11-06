અમદાવાદઃ OTP કે મેસેજ વગર જ વેપારીના એકાઉન્ટમાંથી ₹68.31 લાખ ઉપડી ગયા; સાયબર ગઠિયાઓની નવી મોડસ ઓપરેન્ડી
ચાંદખેડામાં રહેતા 36 વર્ષીય કંપની સંચાલકના કરન્ટ એકાઉન્ટને નિશાન બનાવાયું; ધોલેરાથી પરત ફરતી વખતે રૂ. 10 લાખ ડેબિટ થયાનો મેસેજ આવતાં ભાંડો ફૂટ્યો
Published : November 6, 2026 at 11:14 AM IST
અમદાવાદ: સાયબર ઠગોએ હવે બેન્કિંગ સુરક્ષાને પડકારતી નવી મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવી છે. સામાન્ય રીતે ઓનલાઈન નાણાકીય છેતરપિંડીમાં ઠગો OTP મેળવવા, ફિશિંગ લિંક મોકલવા કે નકલી બેનિફિશિયરી ઉમેરવાનો મેસેજ મોકલીને લોકોને નિશાન બનાવતા હોય છે. પરંતુ ચાંદખેડામાં રહેતા એક વેપારીના કિસ્સામાં કોઈ OTP આવ્યો નહીં, નવા બેનિફિશિયરી ઉમેરાયાનો મેસેજ પણ મળ્યો નહીં અને તેમ છતાં તેમના કરન્ટ એકાઉન્ટમાંથી એક પછી એક ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા કુલ રૂ. 68.31 લાખ ટ્રાન્સફર થઈ ગયા. ધોલેરાથી અમદાવાદ પરત ફરી રહેલા વેપારીના મોબાઈલ પર રૂ. 10 લાખ ડેબિટ થયાનો મેસેજ આવતાં જ સમગ્ર છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ થયો હતો. આ મામલે વેપારીએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. સમગ્ર ઘટના અંગે ACP સાયબર ક્રાઇમ હાર્દિક મકવાણાએ માહિતી આપી હતી.
મોબાઈલ પર આવ્યો રૂ. 10 લાખ ડેબિટ થયાનો મેસેજ
ફરિયાદ મુજબ, અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં રહેતા 36 વર્ષીય વેપારી પોતાની કંપની ચલાવે છે. કંપનીના વ્યવહારો માટે તેઓ કરન્ટ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરતા હતા. ગત 4 નવેમ્બરે બપોરે આશરે 1:30 વાગ્યે તેઓ ધોલેરાથી ઓફિસે પરત ફરી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન તેમના મોબાઈલ પર બેન્ક ખાતામાંથી રૂ. 10 લાખ ડેબિટ થયાનો મેસેજ આવ્યો હતો.
અચાનક આટલી મોટી રકમ ખાતામાંથી કપાઈ હોવાનો મેસેજ મળતાં વેપારી ચોંકી ગયા હતા. તેમણે તરત જ બેન્કનો સંપર્ક કરીને ખાતું હોલ્ડ કરવા તેમજ જરૂરી કાર્યવાહી કરીને એકાઉન્ટ બંધ કરવાની જાણ કરી હતી. જોકે, બેન્કનો સંપર્ક કર્યા બાદ પણ ખાતામાંથી વધુ ટ્રાન્ઝેક્શન થવાના મેસેજ આવવા લાગ્યા હતા. એટલે કે વેપારીને છેતરપિંડીની જાણ થઈ ત્યાં સુધીમાં હેકર દ્વારા એકાઉન્ટમાંથી નાણાં ટ્રાન્સફર કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ હતી.
સૌથી મોટો સવાલ: OTP અને બેનિફિશિયરીનો મેસેજ આવ્યા વિના ટ્રાન્ઝેક્શન કેવી રીતે?
આ સમગ્ર ઘટનામાં સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ હતી કે વેપારીના રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર કોઈ OTP આવ્યો નહોતો. એટલું જ નહીં, બેન્ક એકાઉન્ટમાં નવો બેનિફિશિયરી ઉમેરાયો હોય તેવો મેસેજ પણ મળ્યો નહોતો. સામાન્ય રીતે નેટ બેન્કિંગ દ્વારા નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે ત્યારે સુરક્ષા માટે વિવિધ પ્રકારની ચકાસણી અને સૂચનાઓ આપવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ આ કિસ્સામાં વેપારીને કોઈ પૂર્વ જાણકારી મળી નહોતી. વેપારીને ખાતામાંથી નાણાં કપાવાનો મેસેજ મળ્યો ત્યાં સુધીમાં હેકરે અલગ-અલગ બેન્કોના ખાતાઓમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરી દીધા હતા. આ રીતે કુલ રૂ. 68,31,539ની રકમ વેપારીના ખાતામાંથી અન્ય ખાતાઓમાં જતી રહી હતી.
નેટ બેન્કિંગની લિંકનો ડેટા ચોરી એકાઉન્ટમાં એક્સેસ મેળવ્યો હોવાની આશંકા
ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, અજાણ્યા હેકરે અગાઉથી વેપારીની નેટ બેન્કિંગ એપ્લિકેશનની લિંકનો ડેટા ચોરી કરીને સિસ્ટમમાં એક્સેસ મેળવ્યો હોવાની આશંકા છે. ત્યારબાદ વેપારીની જાણ બહાર તેમના કરન્ટ એકાઉન્ટમાંથી અલગ-અલગ બેન્ક ખાતાઓમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનામાં વેપારીને કોઈ OTP કે નવા બેનિફિશિયરી અંગેનો મેસેજ મળ્યો ન હોવાથી છેતરપિંડી કેવી રીતે અને કયા માધ્યમથી કરવામાં આવી તે તપાસનો વિષય બન્યો છે. હેકરે નેટ બેન્કિંગમાં કઈ રીતે પ્રવેશ મેળવ્યો, કયા ખાતાઓમાં રકમ ટ્રાન્સફર થઈ અને આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે નહીં તે અંગે પોલીસ તપાસ કરશે.
ભાગીદારને બેન્ક મોકલ્યા, 1930 પર ફરિયાદ નોંધાવી
ખાતામાંથી લાખો રૂપિયા ઉપડી ગયાની જાણ થતાં વેપારીએ તાત્કાલિક પગલાં લીધાં હતાં. તેમણે પોતાના ભાગીદારને બેન્કમાં મોકલીને એકાઉન્ટ સંબંધિત કાર્યવાહી કરાવી હતી. સાથે જ સાયબર ક્રાઇમની હેલ્પલાઈન નંબર 1930 પર કોલ કરીને ઓનલાઈન છેતરપિંડી અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ વેપારીએ આ મામલે પોલીસ સમક્ષ પણ ફરિયાદ નોંધાવી છે. કુલ રૂ. 68,31,539ની રકમ કયા-કયા બેન્ક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર થઈ, ટ્રાન્ઝેક્શનનો સમય અને નાણાંના આગળના વ્યવહારો અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.
સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ માટે પણ તપાસનો મહત્ત્વનો મુદ્દો
આ કેસમાં OTP કે બેનિફિશિયરી ઉમેરાયાનો મેસેજ મળ્યા વિના જ મોટી રકમ ટ્રાન્સફર થઈ હોવાની બાબત મહત્ત્વપૂર્ણ છે. સામાન્ય નાગરિકો અને વેપારીઓ નેટ બેન્કિંગનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, ત્યારે આવી ઘટનાઓ બેન્કિંગ વ્યવહારોની સુરક્ષા અંગે સવાલ ઊભા કરે છે. ACP સાયબર ક્રાઇમ હાર્દિક મકવાણાએ આ મામલે માહિતી આપતાં ઘટનાની વિગતો જણાવી હતી. હવે પોલીસ દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતો, નાણાં મેળવનાર બેન્ક ખાતાઓ અને નેટ બેન્કિંગમાં થયેલા શંકાસ્પદ એક્સેસની તપાસ કરવામાં આવશે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે, સાયબર ઠગો હવે માત્ર OTP કે લિંક મારફતે જ નહીં, પરંતુ બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં અનધિકૃત રીતે પ્રવેશ મેળવીને પણ લોકોને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. વેપારીના કિસ્સામાં કોઈ પૂર્વ મેસેજ વિના જ રૂ. 68.31 લાખ ઉપડી જતાં હવે પોલીસ તપાસમાં હેકરે એકાઉન્ટ સુધી પહોંચવા માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો હતો તે જાણવું મહત્ત્વનું બન્યું છે.
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