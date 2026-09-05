અમદાવાદમાં શિક્ષક દિવસની ભવ્ય ઉજવણી, 34 શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોનું કરાયું સન્માન
અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં શિક્ષક દિવસ નિમિત્તે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં AMC સ્કૂલ બોર્ડ અને જિલ્લા પંચાયતના 34થી વધુ શિક્ષકોને શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ એનાયત કરાયો.
Published : September 5, 2026 at 6:15 PM IST
રોશન આરા, અમદાવાદ: આજે શિક્ષક દિવસ છે. અમદાવાદ શહેરમાં આજે શિક્ષક દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક વિતરણ કાર્યક્રમનું આયોજન વસ્ત્રાલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ અને પ્રશંસનીય પ્રદાન આપનાર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્કૂલ બોર્ડ તેમજ જિલ્લા પંચાયત શાળાના શિક્ષકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ શહેરના મેયર હિતેશ બારોટના હસ્તે શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને પારિતોષિક અને એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.
મેયર હિતેશ બારોટે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લાના 34થી વધુ શિક્ષકોને આજે ટીચર્સ ડે નિમિત્તે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. જે શિક્ષકોએ ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટાડવાનો પ્રયાસ કર્યો અને જે બાળકો ભણતા ન હતા તેમને સ્કૂલમાં લઈ આવીને તેમનું શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ કરાવ્યું. 60થી વધુ બાળકોને શાળામાં લઈ આવ્યા હોય તેવા શિક્ષકોને પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
ટીચર સંગીતાબેને જણાવ્યું હતું કે હું જહાંગીરપુરા ગુજરાતી શાળામાં શિક્ષક તરીકે કામ કરું છું. મને આજે સન્માન મળ્યું તે બદલ આભાર માનું છું. સ્કૂલના કામને લીધે મને આ એવોર્ડ મળ્યો છે. શિક્ષકોએ વિદ્યાર્થીઓને પોતાના જ બાળકની જેમ રાખવા જોઈએ.
પટેલ નિકિતા રવિભાઈએ જણાવ્યું હતું કે સરખેજ કુમાર પ્રાથમિક શાળામાં હું મુખ્ય શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. 2004માં મારી ભરતી થઈ છે. આજે મને શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ મળ્યો છે. અમે સ્કૂલ બોર્ડના પરિપત્રો અને ગાઇડલાઇનનો અમલ કરીએ છીએ. બાળકોની પાછળ સમયનું દાન કરીને અમે કામગીરી કરીએ છીએ. અમે બાળકોને સ્માર્ટ ક્લાસમાં ભણાવીએ છીએ અને દરેક ક્લાસમાં ટેકનોલોજીની સાથે ઘણી બધી એક્ટિવિટી પણ કરાવીએ છીએ. બાળકો ખૂબ આગળ વધી રહ્યા છે જેના માટે હું ખૂબ ખુશ છું અને આજે મને એવોર્ડ મળ્યો તે બદલ હું આભાર માનું છું.
ટીચર યાસ્મીન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે હું સરસપુર ઉર્દૂ સ્કૂલમાં ભણાવું છું. આજે ટીચર્સ ડેના અવસરે અમને બેસ્ટ ટીચરનો એવોર્ડ મળ્યો છે. 2005માં હું સ્કૂલ બોર્ડ સાથે જોડાઈ હતી. અમારા વિસ્તારના બાળકોને અમે ડ્રોપઆઉટ થતા બચાવ્યા. નવી નવી પહેલ અને બાળકો સાથેના પ્રેમના કારણે હવે સ્કૂલમાં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો બહુ જ ઘટી ગયો છે અને બાળકોની સંખ્યા પણ વધી છે. સ્કૂલમાં બાળકોને ખૂબ જ સારી રીતે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. લોકો પ્રાઇવેટનો મોહ છોડીને કોર્પોરેશનની સ્કૂલમાં એડમિશન કરાવી રહ્યા છે.
સુકેતુ જયેશકુમાર યાજ્ઞિકે જણાવ્યું હતું કે હું જહાંગીરપુરા શાળા નંબર એક ખાતે મુખ્ય શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. આજે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક સન્માન તરીકે અમને નવાજવામાં આવ્યા. મારી શાળાના 37 બાળકો ડ્રોપઆઉટ હતા. તેમનો વારંવાર સંપર્ક કરી તેમના વાલીઓને સમજાવ્યા. તેમને રાજ્ય સરકાર અને શિક્ષણ વિભાગ તરફથી જે કંઈ લાભ આપવામાં આવે છે તે અંગેની માહિતી આપવામાં આવી. તેમના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવ્યા અને બધા બાળકોને ફરીથી સ્કૂલમાં લાવીને ડ્રોપઆઉટ ઝીરો કર્યો જે બદલ અમને આજે એવોર્ડ મળ્યો છે.
હરેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે હું વાડજ શાળા નંબર એકમાં મુખ્ય શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. 2012થી હું આ શાળામાં જોડાયો છું. ગરીબ બાળકો આ શાળામાં વધારે હતા. તેમને શિક્ષણ આપ્યું અને તેની સાથે બીજી શાળાઓમાંથી વધુ બાળકો અમારી શાળામાં આવે તે માટે અમે સતત પ્રયત્નો કર્યા. થોડા સમય પહેલા અમારી શાળાને સ્માર્ટ સ્કૂલ બનાવવામાં આવી અને ગરીબ બાળકો પોતે કમ્પ્યુટર અને બધા સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટાડવામાં આવ્યો છે તેના માટે આજે મને એવોર્ડ મળ્યો છે.
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