અમદાવાદ: આંગડીયા પેઢીના કર્મચારીની 80 લાખની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, ઝોન-3 LCBની મોટી કાર્યવાહી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 5:30 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના કાલુપુર વિસ્તારમાં આવેલી આંગડીયા પેઢીમાં થયેલી 80 લાખથી વધુની ચોરીના કેસે સમગ્ર શહેરમાં ભારે ચકચાર મચાવી છે. વિશ્વાસના ધંધા તરીકે ઓળખાતી આંગડીયા વ્યવસ્થામાં જ અંદરથી થયેલા વિશ્વાસઘાતે વેપારીઓને હચમચાવી દીધા છે.

કાલુપુરના રતનપોળ નગરશેઠ માર્કેટમાં આવેલી એચ. પ્રવિણકુમાર એન્ડ કંપની આંગડીયા પેઢીમાં કામ કરતો કર્મચારી જ કિંમતી પાર્સલો લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો. હવે ઝોન-3 લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે અને અંદાજે 80 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે જીગરસિંહ દશરથસિંહ વિહોલ નામનો યુવક આ આંગડીયા પેઢીમાં નોકરી કરતો હતો. ગત 6 મે 2026ના રોજ રાત્રે અંદાજે 9:30 વાગ્યે તેને ભુજ ખાતે ડિલિવરી માટે સોનાના દાગીના, ચાંદીના ચોરસા અને ડાયમંડ સહિતનો કિંમતી માલ સોંપવામાં આવ્યો હતો. કુલ માલની કિંમત રૂપિયા 80,56,380 જેટલી હતી. રોજિંદી જેમ જ તે પાર્સલો લઈને ઓફિસમાંથી નીકળ્યો અને પાલડી સ્થિત સહજાનંદ ટ્રાવેલ્સમાં બસમાં બેઠો હતો. પરંતુ ત્યારબાદ તે ભુજ પહોંચ્યો જ નહીં અને માલ પણ પેઢીને પરત મળ્યો નહોતો.

આંગડીયા વ્યવસાય વિશ્વાસ પર ચાલતો ધંધો માનવામાં આવે છે. વેપારીઓ કરોડોની કિંમતનો માલ પોતાના વિશ્વાસુ કર્મચારીઓ મારફતે એક શહેરથી બીજા શહેર સુધી મોકલતા હોય છે. પરંતુ આ કેસમાં જે કર્મચારી પર પેઢીએ વિશ્વાસ મૂક્યો હતો, તે જ કર્મચારી માલ લઈને ગાયબ થઈ જતા વેપારીઓમાં ચિંતા અને ભયનું વાતાવરણ ફેલાયું હતું. ઘટનાની જાણ થતા પેઢીના સંચાલકોએ કાલુપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 316(4) હેઠળ નોકર ચોરીનો ગુનો દાખલ કરીને તપાસ શરૂ કરી હતી.

આ મુદે ACP D ડિવિઝન હિરેન્દ્ર ચૌધરી એ જણાવ્યું હતું કે ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ પોલીસ કમિશ્નર જી.એસ. મલિક અને અધિક પોલીસ કમિશ્નર નિરજ બડગુજરના માર્ગદર્શન હેઠળ ઝોન-3 એલસીબીને તપાસ સોંપવામાં આવી હતી. I/C ડીસીપી ભરતકુમાર રાઠોડની સૂચના બાદ પીએસઆઈ વી.એચ. રાઠોડ અને તેમની ટીમ સતત ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, બાતમીદારો અને પેટ્રોલિંગના આધારે આરોપીઓ સુધી પહોંચવા માટે કામ કરી રહી હતી. આખરે બાતમીના આધારે ખાડિયા ગોલવાડ વિસ્તારમાંથી બે શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.

પકડાયેલા આરોપીઓ પાસેથી પોલીસે જે મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે તે પણ ચોંકાવનારો છે. પોલીસને 29 કિલો જેટલા ચાંદીના બિસ્કિટ મળી આવ્યા છે, જેની કિંમત અંદાજે 73 લાખ રૂપિયાથી વધુ છે. ઉપરાંત સોનાના બે બ્રેસલેટ, ડાયમંડ રિંગ, સોનાની વીંટીઓ, વિવિધ રંગના સ્ટોન અને મોબાઈલ ફોન પણ મળી આવ્યા છે. કુલ મળીને રૂપિયા 80,00,696નો મુદ્દામાલ પોલીસે કબજે કર્યો હોવાનું જણાવાયું છે.

આ કેસમાં પોલીસે અજયજી મથુરજી ઠાકોર અને દીપકભાઈ મનુભાઈ રાવળની ધરપકડ કરી છે. બંને આરોપીઓ પાસેથી મુદ્દામાલ મળી આવતા હવે પોલીસ એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે મુખ્ય આરોપી જીગરસિંહ ક્યાં છે, તેમજ આ સમગ્ર ચોરીમાં અન્ય કોઈ લોકોની સંડોવણી છે કે નહીં.

પ્રાથમિક તપાસમાં એવું પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આરોપીઓએ અગાઉથી જ સંપૂર્ણ પ્લાનિંગ સાથે આ ચોરીને અંજામ આપ્યો હોઈ શકે છે. કારણ કે, ડિલિવરી માટે નીકળ્યા બાદ આરોપી સીધો ગાયબ થઈ ગયો હતો અને માલ અલગ અલગ રીતે છુપાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે એલસીબીની ઝડપી કામગીરીને કારણે મોટાભાગનો મુદ્દામાલ ફરીથી કબજે કરવામાં સફળતા મળી છે. હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને મુખ્ય આરોપીને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

సంపాదకని పసంద

