અમદાવાદમાં અદ્યતન કતલખાના માટે બજેટમાં કરાયેલી જોગવાઈનો MLA અમિત શાહે કર્યો વિરોધ, કહ્યું 'અસહ્ય'...
અમદાવાદ શહેરમાં 1903 પછી હવે મોર્ડન (અદ્યતન) સ્લોટર હાઉસ 32 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવશે, પરંતુ આ નિર્ણય લઇને ધારાસભ્ય અમિત શાહે વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
Published : February 5, 2026 at 10:05 AM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં સ્લોટર હાઉસ( કતલખાના) બનશે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ડ્રાફ્ટ બજેટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી. 32 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે કતલખાના બનશે .123 વર્ષ પછી કતલખાના માટે બજેટ ફાળવવામાં આવ્યા. જેને લઇને રાજનીતિ શરૂ થઈ. ધારાસભ્ય અમિત શાહે વિરોધ કર્યો.
મોર્ડન (અદ્યતન) સ્લોટર હાઉસ 32 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવશે. સ્લોટર હાઉસને નવી ઉપર ફાળવેલ જગ્યા પર તબદીલ કરી ટી.પી. 32 (શાહવાડી બહેરામપુરા) ફાળવણી પ્લોટ નં.178 (દક્ષિણ ઝોન, અમદાવાદ) ૧૫૮૮૨.૧૩ સ્ક્વેર મીટર કુલ એરિયમાં અદ્યતન સ્લોટર હાઉસ બનાવવું.નવા અઘતન સ્લોટર હાઉસમાં સુપ્રીમકોર્ટની ગાઇડલાઈન તથા કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રસિદ્ધ કંપોડીયમ મુજબના તમામ પાસાઓનો સમાવેશ
પશુઓને રાખવાના અદ્યતન સુવિધાયુક્ત વાડા
- પશુ ડોક્ટરની 24X7 સુવિધા, પશુ ચકાસણીનો એન્ટીમોર્ટમ રૂમ
- અદ્યતન સ્લોટર યુનિટ (નાના તથા મોટા પશુ માટે)
- કુલિંગ-ચીલીંગ ફેસેલીટી
- ETP (એફલુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ)
- રેન્ડરિંગ પ્લાન્ટ (બ્લડ તથા અન્ય શીરમ માટેનો)
- ઓફીસ (એડમીન.) બિલ્ડીંગ
- અદ્યતન વાહન (A.C.) ની સુવિધા સાથેનો વિગેરે
કતલખાના માટે ફાળવેલા બજેટ પર એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય અમિત શાહે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. જમાલપુર સ્થિત સ્લોટર હાઉસ ખસેડવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. નવા સ્લોટર હાઉસ માટે 32 કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે. સુધારા બજેટમાં વિષય પડતો મુકવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. સ્લોટર હાઉસનું કામ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પરત કરે તેવી માગ કરવામાં આવી છે. આ અંગે તે મને રજૂઆત કરતા લખ્યું છે કે "માનનીય મ્યુ કમીશ્નર જી ભારતીય જનતા પક્ષના શાસનમાં મુંગા પશુઓના વધ માટે સ્લોટર હાઉસનું બજેટ ફાળવ્યું તે અસહ્ય છે, અમે આમા સમંત નથી, કામ પરત લો અથવા સ્ટે ચેરમેન પરત કરે.
ઉલ્લેખનીય છે કે અમદાવાદ શહેરના જમાલપુર વિસ્તારમાં 1903માં એક કતલખાના બનાવવામાં આવ્યું હતું. 123 વર્ષ જૂના આ કતલખાના પછી બીજા કોઈ કતલખાના અમદાવાદ શહેરમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું નહીં. જેના કારણે ઘણા સમયે થી નવા કતલખાના બનાવવા ની માંગ કરવામાં આવતી હતી. અમદાવાદ શહેરની વસ્તી વધી રહી છે ત્યારે અત્યાર સુધી આ સુવિધાઓ આપવામાં આવી ન હતી. પરંતુ પહેલી વખત આ બજેટ ની અંદર કતલખાના હાઉસ બનાવવા માટે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. પરંતુ આ કતલખાના અંગે હવે રાજનીતિ શરૂ થઈ ગઈ છે.