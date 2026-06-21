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અમદાવાદમાં 23 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર Re-NEET પરીક્ષાનું આયોજન, પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત; વિદ્યાર્થીઓની કેવી છે તૈયારી?

'અગાઉ આવી વ્યવસ્થા હોત તો પેપર લીક ન થાત', Re-Neet પેપર લીક વિવાદ પછી અમદાવાદ પોલીસની કસોટી.

અમદાવાદમાં 23 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર Re-NEET પરીક્ષાનું આયોજન
અમદાવાદમાં 23 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર Re-NEET પરીક્ષાનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 1:02 PM IST

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અમદાવાદ: પેપર લીક વિવાદના પગલે રદ થયેલી NEET પરીક્ષાના સ્થાને આજે RE-NEET પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદમાં કુલ 23 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર આ પરીક્ષા યોજાઈ રહી છે. પરીક્ષા કેન્દ્રોની બહાર પોલીસનો જડબેસલાક બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે, તો બીજી તરફ વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ અગવડ ન પડે તે માટે ખાસ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદમાં 23 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર Re-NEET પરીક્ષાનું આયોજન

અમદાવાદમાં 23 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર Re-Neet પરીક્ષા યોજાઇ રહી છે. દરેક પરીક્ષા કેન્દ્ર બહાર પોલીસનો જડબેસલાક બંદોબસ્ત જોવા મળ્યો હતો અને ઉમેદવારોની સઘન ચકાસણી બાદ જ પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો. પરીક્ષા કેન્દ્રોના ગેટ બહાર વિદ્યાર્થીઓને સમયની જાણકારી સરળતાથી મળી રહે તે માટે ખાસ ઘડિયાળો પણ મૂકવામાં આવી હતી. પરીક્ષા શરૂ થતાં પહેલાં જ કેન્દ્રો પર વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની ભારે અવરજવર જોવા મળી હતી. અગાઉ થયેલા વિવાદને ધ્યાનમાં રાખીને આ વખતે પરીક્ષાની સમગ્ર પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શક અને સુરક્ષિત બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદમાં 23 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર Re-NEET પરીક્ષાનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

Re-Neetની પરીક્ષા આપવા આવેલા વિદ્યાર્થીઓએ શું કહ્યું?

Re-Neetની પરીક્ષા આપવા આવેલા વિદ્યાર્થીઓમાં ક્યાક ઉત્સાહ તો ક્યાક સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઇને અસમંજસમાં જોવા મળ્યા હતા. તનિષ્ક પટેલ નામના વિદ્યાર્થીએ જણાવ્યું કે, "જો આવી વ્યવસ્થા અગાઉ કરવામાં આવી હોત તો પેપર લીકની ઘટના ન બની હોત. પરીક્ષાની વિશ્વસનીયતા માટે આ સુરક્ષા અનિવાર્ય છે." અન્ય એક વિદ્યાર્થી તક્ષ પટેલે જણાવ્યું કે, "અમને તૈયારી માટે એક મહિનાનો વધારાનો સમય મળ્યો છે, પરંતુ અગાઉના વિવાદને કારણે વિદ્યાર્થીઓમાં જે ઉત્સાહ હોવો જોઇએ તે ક્યાંય દેખાતો નથી."

Re-Neetની પરીક્ષા આપવા આવેલી વિદ્યાર્થિની જીયા પુરાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "બે વર્ષથી અમે મહેનત કરતા હતા, અમને એવું હતું કે 3 મેએ પેપર પૂર્ણ થઇ જશે અને અમે ફ્રેશ ફીલ કરીશું. નીટનું પેપર લીક થતા મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ થયા છીએ. જો આ ના થયું હોત તો અમે એડમિશન પ્રોસેસ કરતા હોત. વિદ્યાર્થિનીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, આજની તૈયારી પણ પહેલા જેવી જ છે. જોકે, NTAની વધારૈ તૈયારી હોય તેવી આશા રાખુ છું."

પરીક્ષા આપવા આવેલા એક વિદ્યાર્થીના વાલી મનીષ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "કેન્દ્રો પર અત્યંત કડક વ્યવસ્થા છે. આ સુરક્ષાને કારણે અમને આશા છે કે પરીક્ષા નિષ્પક્ષ રીતે અને કોઇપણ વિવાદ વિના પૂર્ણ થશે."

આ વખતે પરીક્ષાર્થીઓ કરતા પોલીસની વધુ તૈયારી?

પરીક્ષા કેન્દ્રો પર પહોંચેલા DCP હર્ષદ પટેલે વ્યવસ્થા અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, "પરીક્ષા શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં 6 DCP, 15 PI સહિતનો પોલીસ સ્ટાફ ખડેપગે રહેશે. શહેરના 15 પોલીસ સ્ટેશન અને 14 ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનોનો સ્ટાફ સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં જોડાયો છે. 23 પરીક્ષા કેન્દ્રો અને તેની આસપાસના વિસ્તારો પર કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે."

પેપર લીક વિવાદ બાદ યોજાઈ રહેલી આ પરીક્ષા પર સમગ્ર રાજ્યની નજર છે. વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને તંત્ર એમ સૌની એક જ અપેક્ષા છે કે, આ વખતે પરીક્ષા પ્રક્રિયા કોઈપણ અવરોધ વગર સફળતાપૂર્વક અને શુદ્ધિપૂર્વક પૂર્ણ થાય.

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