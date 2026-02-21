અમદાવાદ: 80 કરોડના ખર્ચે બનેલા બોપલ-ઘુમા બ્રિજના છેડે હવે બનશે રોડ, કામગીરી આગામી 6 મહિનામાં પૂર્ણ કરાશે
ઔડા અને રેલવે દ્વારા આ બ્રિજ માટે 80 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : February 21, 2026 at 6:28 PM IST
અમદાવાદ : શહેરના બોપલ-ઘુમા બ્રિજ માટે આખરે ઔડા દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. શીલજ તરફના ટીપીમાં 45 મીટરનો રોડ હતો. ત્યાં, એગ્રીકલ્ચર ઝોન હોવાથી રોડ બનાવવો શક્ય ન હતો. આ મુદ્દે ઔડાએ રજૂઆત કરતા સરકારે એગ્રીકલ્ચરથી ડેવલપએબલ ઝોનમાં ફેરફાર કરવાની પરવાનગી આપી દીધી છે. ત્યારે, ત્રણથી ચાર એકમોમાં બદલાવ કરવામાં આવશે. આ બ્રિજની કામગીરી આગામી 5 થી 6 મહિનામાં પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે. ઔડા દ્વારા આ બ્રિજ માટે 80 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ મુદ્દે ઔડાના ચેરમેન ડી.પી દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "ઘુમા તરફના છેડાથી ચાલુ કરીએ તો ત્યાં આગળ ટાઉન પ્લાનિંગની સ્કીમ અમલમાં હતી. એટલે ઘુમા સાઈડની કનેક્ટિવિટી આપણને મળતી હતી. પરંતુ, આ બ્રિજના રેલ્વે પોર્શન ક્રોસ કરીને શીલજ તરફ જઈએ તો ત્યાં ડીપીનો 45 મીટરનો રોડ હતો. ત્યાંથી, આ બ્રિજની કનેક્ટિવિટી શરૂ થઈ ન હતી. એ વિસ્તાર ડેવલપમેન્ટ પ્લાન યોજના મુજબ એગ્રીકલ્ચર ઝોનમાં હતો.
ચેરમેન ડી.પી દેસાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, આ જગ્યાએ એગ્રીકલ્ચર ઝોનમાં હતી, એટલે ટાઉન પ્લાનિંગની સ્કીમ ત્યાં મૂકવામાં આવી નથી. જ્યારે બ્રિજના નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણતાના આરે હતું. એ સમયગાળા દરમિયાન ઔડા દ્વારા રાજ્ય સરકારને એગ્રીકલ્ચર ઝોનમાંથી ડેવલપએબલ ઝોનમાં ફેરફાર કરવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી. જેના અનુસંધાને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગત સપ્તાહે એગ્રીકલ્ચર ઝોનને રેસીડેન્સીયલ ઝોનમાં પરિવર્તિત કરવા માટે એક જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યો હતું. આ કામ હવે પૂર્ણ થશે. આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવામાં 6 મહિના જેટલો સમય લાગશે."
ઉલ્લેખનીય છે કે, બોપલથી ઘુમા તરફ આવ્યા બાદ આ બ્રિજ પર સરળ રીતે ચડી શકાય છે, પરંતુ જ્યારે શીલજ તરફ આપણે ઉતરીએ ત્યારે સામે એક મોટી દિવાલ અને એની બાજુ કાચો રસ્તો જોવા મળે છે. બ્રિજ અને શીલજ મુખ્ય માર્ગે વચ્ચે લગભગ 300 મીટરનું અંતર છે, જ્યાં હાલ કોઈ રોડ અસ્તિત્વમાં નથી.
ઔડા અને રેલવેએ વર્ષ 2017માં આ બ્રિજની ડિઝાઇન તૈયાર કરી 2019માં તેનું કામ શરૂ કર્યું હતું. પરંતુ, આયોજનની ભૂલના કારણે તેનું ઉદ્ઘાટન થયું નથી. છેવટે સ્થાનિક લોકોએ કંટાળીને પોતાના જીવના જોખમે આ બ્રિજ પરથી અવર-જવર શરૂ કરી દીધી હતી. આ બ્રિજ 80 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ બ્રિજ મામલે આખરે રાજ્ય સરકારે હસ્તક્ષેપ કર્યો હતો. ઔડાની ભૂલ સુધારી અને જમીનનો ઝોન બદલ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ જમીનનો ઝોન બદલીને રેસીડેન્સીયલ ઝોન કર્યો છે અને તે અંગે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. હવે આ ઝોનમાં ફેરફાર થવાના કારણે આ બ્રિજનું કામ આગળ વધશે અને સ્થાનિકોને ટ્રાફિકની સમસ્યાઓથી મુક્તિ મળશે.
આ પણ વાંચો...