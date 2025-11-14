અમદાવાદ બુક ફેસ્ટિવલ: કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીએ પુસ્તકોની કરી ખરીદી, જાણો શું કહે છે લેખકો અને વાંચકો
Published : November 14, 2025 at 3:04 PM IST
અમદાવાદ : સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટરે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ 2025 અને ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ 2025નો ભવ્ય શુભારંભ થયો છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજર રહ્યા.
સાબરમતી જેલ વિભાગે પણ મેળામાં એક ખાસ સ્ટોલ લગાવ્યો છે. જેલર જયદીપસિંહ વાઘેલાના જણાવ્યા અનુસાર ડૉ. કે.એલ.એન. રાવના માર્ગદર્શન હેઠળ જેલ વિભાગની ત્રણ પુસ્તકો અહીં રજૂ કરવામાં આવી છે. આ પુસ્તકોમાં જેલનો પ્રાચીન ઇતિહાસ, જૂની પરિસ્થિતિઓ અને હાલની સુધારેલી વ્યવસ્થા અંગે વિગતવાર માહિતી આપાઈ છે. જેલ અંગે લોકોમાં રહેલી નેગેટિવિટી દૂર કરવાનું પણ પુસ્તક પ્રકાશનનું હેતુ છે.
"અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ દ્વારા યોજાયેલ આ ભવ્ય બુક ફેસ્ટ ગ્લોબલ સ્ટાન્ડર્ડનું છે. 10 દિવસ ચાલનારા આ મેળામાં દેશ-વિદેશના પબ્લિશર્સ જોડાયા છે અને વાચકો ઉત્સાહપૂર્વક પુસ્તકોની ખરીદી કરી રહ્યા છે." - ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ્હસ્તે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તેમજ નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ ઈન્ડિયાના સંયુક્ત ઉપક્રમે અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર ખાતે આયોજિત ‘અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ-2025’ તથા 'ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ-2025'નો કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી… pic.twitter.com/LaqysNSlnw— CMO Gujarat (@CMOGuj) November 13, 2025
ઇતિહાસકાર અને નવલકથાકાર દર્શના વ્યાસે જણાવ્યું કે, તેમની નવલકથા ‘દીવ લેગસી’ ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં રજૂ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત 15 સંપાદિત પુસ્તકો પણ ફેસ્ટિવલમાં રાખવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે 25 વર્ષની લેખનયાત્રામાં તેમણે 7 વ્યક્તિગત અને કુલ 18 પુસ્તકોનું સર્જન કર્યું છે. દીવના ઇતિહાસ અંગેના પુસ્તકનો સેકન્ડ પાર્ટ પણ તેઓ લખી રહ્યા છે. દર્શનાએ જણાવ્યું કે પુસ્તકોથી લોકો દૂર થતા જાય છે ત્યારે સરકાર દ્વારા આટલું સુંદર બુક ફેસ્ટિવલ યોજવું ખરેખર પ્રશંસનીય છે. તેમની ઇચ્છા છે કે તેમની પુસ્તકો અમેરિકાની લાઈબ્રેરીઓમાં પહોંચે અને ત્યાંના લોકો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશે વધુ જાણે. અત્યાર સુધી તેઓ અમેરિકા 2300 પુસ્તકો મોકલી ચૂક્યા છે.
LIVE: મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ્હસ્તે ‘અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ-2025’ તથા 'ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ-2025'નો શુભારંભ. સ્થળ : ઇવેન્ટ સેન્ટર, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, અમદાવાદ https://t.co/l8TkD5UI2r— CMO Gujarat (@CMOGuj) November 13, 2025
ભારતીય-અમેરિકન લેખક જય પટેલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે પોતાનું પ્રથમ પુસ્તક ‘બેરિસ્ટર પટેલ’ પ્રકાશિત કર્યું. આ પુસ્તકનું વિમોચન મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. જય પટેલે જણાવ્યું કે તેઓ સરદાર પટેલના જીવન પરથી અત્યંત પ્રેરિત છે. લંડનમાં સરદાર પટેલ જ્યાં રહેતા હતા તે સ્થળની મુલાકાત બાદ તેમણે 2022માં આ પુસ્તક લખવાનું શરૂ કર્યું હતું.
ફેસ્ટિવલમાં આવેલા વિદ્યાર્થી અરહમ શાહે જણાવ્યું કે, "બુક ફેર બહુ જ સરસ છે. અહીં તમામ ઉંમરનાં લોકો માટે પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે અને વિવિધ એક્ટિવિટી તથા શો રાખવામાં આવ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે પુસ્તકોમાંથી મળતું જ્ઞાન અને પ્રેરણા કોઈ પણ ટેકનોલોજીથી મેળવી શકાય તેમ નથી, અને પુસ્તક વાંચનનો આનંદ સદાબહાર છે."
