અમદાવાદ બુક ફેસ્ટિવલ: કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીએ પુસ્તકોની કરી ખરીદી, જાણો શું કહે છે લેખકો અને વાંચકો

ભારતીય-અમેરિકન લેખક જય પટેલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે પોતાનું પ્રથમ પુસ્તક ‘બેરિસ્ટર પટેલ’ પ્રકાશિત કર્યું.

અમદાવાદ બુક ફેસ્ટિવલ 2025
અમદાવાદ બુક ફેસ્ટિવલ 2025 (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 14, 2025 at 3:04 PM IST

અમદાવાદ : સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટરે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ 2025 અને ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ 2025નો ભવ્ય શુભારંભ થયો છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજર રહ્યા.

સાબરમતી જેલ વિભાગે પણ મેળામાં એક ખાસ સ્ટોલ લગાવ્યો છે. જેલર જયદીપસિંહ વાઘેલાના જણાવ્યા અનુસાર ડૉ. કે.એલ.એન. રાવના માર્ગદર્શન હેઠળ જેલ વિભાગની ત્રણ પુસ્તકો અહીં રજૂ કરવામાં આવી છે. આ પુસ્તકોમાં જેલનો પ્રાચીન ઇતિહાસ, જૂની પરિસ્થિતિઓ અને હાલની સુધારેલી વ્યવસ્થા અંગે વિગતવાર માહિતી આપાઈ છે. જેલ અંગે લોકોમાં રહેલી નેગેટિવિટી દૂર કરવાનું પણ પુસ્તક પ્રકાશનનું હેતુ છે.

અમદાવાદ બુક ફેસ્ટિવલ (ETV Bharat Gujarat)

"અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ દ્વારા યોજાયેલ આ ભવ્ય બુક ફેસ્ટ ગ્લોબલ સ્ટાન્ડર્ડનું છે. 10 દિવસ ચાલનારા આ મેળામાં દેશ-વિદેશના પબ્લિશર્સ જોડાયા છે અને વાચકો ઉત્સાહપૂર્વક પુસ્તકોની ખરીદી કરી રહ્યા છે." - ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી

ઇતિહાસકાર અને નવલકથાકાર દર્શના વ્યાસે જણાવ્યું કે, તેમની નવલકથા ‘દીવ લેગસી’ ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં રજૂ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત 15 સંપાદિત પુસ્તકો પણ ફેસ્ટિવલમાં રાખવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે 25 વર્ષની લેખનયાત્રામાં તેમણે 7 વ્યક્તિગત અને કુલ 18 પુસ્તકોનું સર્જન કર્યું છે. દીવના ઇતિહાસ અંગેના પુસ્તકનો સેકન્ડ પાર્ટ પણ તેઓ લખી રહ્યા છે. દર્શનાએ જણાવ્યું કે પુસ્તકોથી લોકો દૂર થતા જાય છે ત્યારે સરકાર દ્વારા આટલું સુંદર બુક ફેસ્ટિવલ યોજવું ખરેખર પ્રશંસનીય છે. તેમની ઇચ્છા છે કે તેમની પુસ્તકો અમેરિકાની લાઈબ્રેરીઓમાં પહોંચે અને ત્યાંના લોકો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશે વધુ જાણે. અત્યાર સુધી તેઓ અમેરિકા 2300 પુસ્તકો મોકલી ચૂક્યા છે.

ભારતીય-અમેરિકન લેખક જય પટેલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે પોતાનું પ્રથમ પુસ્તક ‘બેરિસ્ટર પટેલ’ પ્રકાશિત કર્યું. આ પુસ્તકનું વિમોચન મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. જય પટેલે જણાવ્યું કે તેઓ સરદાર પટેલના જીવન પરથી અત્યંત પ્રેરિત છે. લંડનમાં સરદાર પટેલ જ્યાં રહેતા હતા તે સ્થળની મુલાકાત બાદ તેમણે 2022માં આ પુસ્તક લખવાનું શરૂ કર્યું હતું.

મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજર
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજર (ETV Bharat Gujarat)

ફેસ્ટિવલમાં આવેલા વિદ્યાર્થી અરહમ શાહે જણાવ્યું કે, "બુક ફેર બહુ જ સરસ છે. અહીં તમામ ઉંમરનાં લોકો માટે પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે અને વિવિધ એક્ટિવિટી તથા શો રાખવામાં આવ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે પુસ્તકોમાંથી મળતું જ્ઞાન અને પ્રેરણા કોઈ પણ ટેકનોલોજીથી મેળવી શકાય તેમ નથી, અને પુસ્તક વાંચનનો આનંદ સદાબહાર છે."

