અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર, હેપ્પી હનુમાન ચાલીસાની એક સ્ટોલ બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર
Published : November 19, 2025 at 3:01 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ 2025નો ભવ્ય આરંભ 13 નવેમ્બરે થયો હતો, અને અહીંયા ઘણા બધા પુસ્તકોના સ્ટોર લગાવવામાં આવ્યા છે, ત્યારે અહીંયા બુક ફેસ્ટિવલમાં હેપ્પી હનુમાન નામની એક અનોખી સ્ટોલ લગાવવામાં આવી છે જેમાં હનુમાન ચાલીસાને એક અનોખા અંદાજમાં લોકો સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે.
આ અંગે હેપ્પી હનુમાન પ્રકાશનના પ્રકાશક અને લેખક આશિષ ભાલાણીએ જણાવ્યું હતું કે, હેપ્પી હનુમાન ચાલીસા અંગે અમે એક થેરેપી બનાવી છે, અને આ અંગે એક બુક તૈયાર કરવામાં આવી છે. હેપ્પી હનુમાન ચાલીસા પુસ્તક ત્રણ વર્ષ પહેલા પબ્લિશ થઈ હતી અને તેને લખવામાં અઢી વર્ષનો સમય લાગ્યો હતો. હનુમાન ચાલીસા લોકોના મોઢે છે બધાને હનુમાન ચાલીસા આવડે છે, પરંતુ એનો અર્થ ઘણા લોકોને ખબર નહીં હોય અને જ્યાં સુધી અર્થ ખબર ના પડે ત્યાં સુધી ભાવ ન જન્મે.
ત્યારે અમને આ પુસ્તક લખવાનો વિચાર આવ્યો અને એક પ્રયોગ કર્યો, કળા અને લેખન દ્વારા હનુમાન ચાલીસાને દર્શાવવામાં આવી. ખાસ કરીને આ પુસ્તકમાં દરેક ચોપાઈ માટે અલગ-અલગ પેઈન્ટિંગ, ડ્રોઈંગ બનાવવામાં આવ્યા છે અને એની પેઈન્ટિંગને એવી રીતે બનાવવામાં આવે છે કે લોકોને વાંચવામાં રૂચી વધે અને કંઈક જાણવાની જીજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય.
તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલમાં ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, અને જે દસ દિવસ માટે પુસ્તકોના સ્ટોક લઈને આવ્યા હતા તે અડધા જ દિવસોમાં પૂરા થઈ ગયા છે અને સુરતથી હવે નવો સ્ટોક મંગાવવામાં આવ્યો છે, આવી રીતે બધાનો ખૂબ જ પ્રેમ મળી રહ્યો છે. આ પુસ્તક ઓનલાઇન 999 રૂપિયાનું છે પરંતુ બુક ફેરની અંદર 30% ઓફ રાખવામાં આવ્યું છે. 80% સુધીની પ્રોડક્ટ પર ઓફ અમે આપીએ છીએ. લોકો ઉત્સાહથી આ પુસ્તકો ખરીદી રહ્યા છે.
હનુમાન ચાલીસાની રીલ જોઈએ છે અને લોકો વડોદરા, રાજકોટ, અમરેલી જેવા જિલ્લાઓમાંથી પણ લોકો આવી રહ્યા છે, અને જુદા જુદા દેશથી પણ લોકો પોતાના સંબંધીઓને જે અમદાવાદમાં ગુજરાતમાં રહેતા હોય તેને આ પુસ્તક ખરીદવા માટે મોકલી રહ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ હનુમાન ચાલીસાની અંદર હનુમાન ચાલીસાના છંદ તેની સમજૂતી તેના પ્રતિકાત્મક ચિત્રોની સાથે-સાથે પોતાની જાતને પૂછવા માટેનો એક સવાલ તથા એક ટાસ્ક છે કે જે તે વ્યક્તિને કરવાનો રહેશે.
બુક ફેરની મુલાકાત લેવા માટે આવેલી ધ્રુવીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેરમાં ઘણા બધા સ્ટોલ છે, અને ખૂબ જ સારા પુસ્તકો મળી રહ્યા છે. અહીંયા એક સ્ટોલ હેપ્પી હનુમાનના નામે છે. હનુમાનજ ને અમે બધા માનીએ છીએ અને રોજ હનુમાન ચાલીસા બોલીએ છીએ, જ્યારે આ સ્ટોલમાં હનુમાન ચાલીસા અંગે જુદા જુદા ચિત્રો બનાવીને તેનો અર્થનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તકમાં ચોપાઈ છે, અને એનું અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે, એનું વિસ્તારથી અર્થ બતાવવામાં આવ્યો છે, અને એની સાથે કેટલીક એક્ટિવિટી પર છે, એટલે આ પુસ્તક અમને યુનિક લાગી અને અમે આ સ્ટોલની મુલાકાત લીધી હતી અને હેપ્પી હનુમાન ચાલીસા ખરીદી.