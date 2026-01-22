અમદાવાદમાં ઘરકંકાશમાં ખેલાયો ખુની ખેલ, પતિએ પત્નીને ગોળી મારી પોતે પણ જીવન ટૂંકાવ્યું
અમદાવાદના જજીસ બંગલા રોડ પર આવેલા NRI ટાવરમાં પતિ-પત્ની વચ્ચે ચાલી રહેલા ઝઘડાનો કરૂણ અંત આવ્યો. પતિએ પત્નીને ગોળી મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી.
Published : January 22, 2026 at 9:43 AM IST|
Updated : January 22, 2026 at 9:49 AM IST
અમદાવાદ: ઘરકંકાશમાં એક પરિવારમાં ખુની ખેલ ખેલાયો હોવાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. અમદાવાદના જજીસ બંગલા રોડ પર આવેલા NRI ટાવરમાં પતિ-પત્ની વચ્ચે ચાલી રહેલા ઝઘડાનો કરૂણ અંત આવ્યો.
યશરાજસિંહ નામના યુવકે લાયસન્સ વાળી રિવોલ્વરથી પોતાની પત્નીને ગોળી મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી, ત્યાર બાદ પોતે પણ જીવન ટૂંકાવ્યું. સુત્રોના જણાવ્યા અનુસાર બે મહિના પહેલા જ અ યુગલના લગ્ન થયા હતાં. વસ્ત્રાપુર પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
નોંધનીય છે કે, મૃતક યશરાજસિંહ કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા છે, પત્નીને લમણે રિવોલ્વરથી ગોળી મારી બાદ યશરાજસિંહે પણ જીવન ટૂંકાવ્યું. હાલ તો પતિ-પત્નીના મૃત્યુની ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પોલીસ પણ ક્યા સંજોગમાં આ ઘટના બની તેની નિષ્કર્ષ તપાસ કરી રહી છે.