અમદાવાદ: ફાયર બ્રિગેડ વિભાગ દ્વારા સ્કૂલો-કોલેજોમાં સરપ્રાઈઝ ફાયર ઓડિટ, ફાયર NOC, BU અને CCTV હશે તો જ ધોરણ 10-12ની પરીક્ષાનું કેન્દ્ર મળશે
કુંભકોણમની દુર્ઘટના બાદ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ફાયર સેફ્ટી પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો, પરીક્ષા કેન્દ્ર માટે DEOની ટીમ તેર મુદ્દાઓ આધારે શાળાઓની ચકાસણી કરશે.
Published : November 29, 2026 at 8:29 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ માટે પરીક્ષા કેન્દ્ર નક્કી કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (DEO)ની ટીમે શાળાઓનું ઇન્સ્પેક્શન શરૂ કર્યું છે. હવે જે શાળાઓ પાસે માન્ય ફાયર NOC, BU પરમિશન અને CCTVની સુવિધા હશે, તેને જ પરીક્ષા કેન્દ્ર ફાળવવામાં આવશે. પરીક્ષા કેન્દ્ર માટે DEOની ટીમ કુલ 13 મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ચકાસણી કરશે. તેમાં એક વર્ગખંડમાં 30 વિદ્યાર્થીઓની બેઠક વ્યવસ્થા, લાઇટ-પંખા, હવા-ઉજાસ, પીવાના પાણીની સુવિધા અને ઇમરજન્સીમાં સુરક્ષિત બહાર નીકળવાની વ્યવસ્થાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
બીજી તરફ, વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ વિભાગે શહેરની સ્કૂલો, કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સરપ્રાઈઝ ફાયર ઓડિટ શરૂ કર્યું છે. ખાસ કરીને નોર્થ-વેસ્ટ ઝોનની વિવિધ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ફાયર સેફ્ટીની વ્યવસ્થાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઓડિટનો હેતુ માત્ર ફાયર સેફ્ટીનાં સાધનો છે કે નહીં તે જોવાનો નથી, પરંતુ આગ જેવી કોઈ ઇમરજન્સી ઊભી થાય તો વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાની વ્યવસ્થા કેટલી સક્ષમ છે તે ચકાસવાનો પણ છે.
"ફાયર બ્રિગેડના ફાયર ઓફિસર્સ અને ફાયર ફાઈટર્સની ટીમ દ્વારા નેશનલ બિલ્ડિંગ કોડ-2016ના પાર્ટ-4, ગુજરાત સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેઝર્સ એક્ટ, તેના નિયમો, GDCR અને BISના ધોરણોને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર સેફ્ટી ઓડિટ કરવામાં આવે છે. આ માટે ટીમ કોઈ પણ શૈક્ષણિક સંસ્થામાં સરપ્રાઈઝ વિઝિટ કરીને ત્યાંની વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કરે છે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ફાયર સેફ્ટી અંગેના નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવે છે. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીનો પણ આ કામગીરીમાં સહયોગ મળી રહ્યો છે. અમદાવાદની શાળાઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને ફાયર સેફ બનાવવા માટે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા ઓડિટ અને તાલીમની કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવશે." - એસ.બી. જાડેજા, ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર, અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ
એક્ટિવ-પેસિવ ફાયર પ્રોટેક્શનથી લઈને રેસ્ક્યૂ વાહનોની જગ્યા સુધી તપાસ
ફાયર ઓડિટ દરમિયાન એક્ટિવ ફાયર પ્રોટેક્શન અને પેસિવ ફાયર પ્રોટેક્શનની વ્યવસ્થા તપાસવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સ્મોક વેન્ટિલેશન મેનેજમેન્ટ, ફાયર એસેમ્બલી પોઇન્ટ, ફાયર ફાઈટિંગ અને રેસ્ક્યૂ વાહનો માટેની જગ્યા તેમજ ઇમરજન્સી દરમિયાન કમાન્ડ પોસ્ટ ક્યાં ઊભી કરી શકાય તેની પણ ચકાસણી કરવામાં આવે છે. ફાયર ડ્રોઇંગ્સ અને ફાયર સેફ્ટી માસ્ટર પ્લાન પણ તપાસવામાં આવે છે.
સ્કૂલમાં લેબોરેટરી, કિચન, ક્લાસરૂમ, લાઇબ્રેરી, ફર્નિચર, ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનો, કેમિકલ્સ અને ગેસિસના કારણે અલગ-અલગ પ્રકારનાં આગનાં જોખમો ઊભાં થઈ શકે છે. આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર રિસ્કનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. ફાયર ફાઈટિંગનાં સાધનો યોગ્ય રીતે કાર્યરત છે કે નહીં અને તેનું સમયસર મેઇન્ટેનન્સ થાય છે કે નહીં તેની પણ તપાસ કરવામાં આવે છે.
આગ લાગે તો વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત બહાર કાઢવાની તાલીમ
ફાયર ઓડિટની સાથે શાળાના પ્રિન્સિપાલ, શિક્ષકો, સ્ટાફ અને સંચાલકોને ફાયર સેફ્ટી અંગે જાગૃતિની તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે. કોઈ નાની ઘટના બને તો શાળાનો સ્ટાફ વિદ્યાર્થીઓનું સુરક્ષિત ઇવેક્યુએશન કરાવી શકે, પ્રાથમિક સ્તરે આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી કરી શકે અને સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યૂની મૂળભૂત પદ્ધતિઓ સમજી શકે તે માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે.
આ ઉપરાંત ઇમરજન્સી ઇવેક્યુએશન ડ્રિલ પણ કરાવવામાં આવે છે. આગ લાગે ત્યારે કયા રસ્તેથી બહાર નીકળવું, વિદ્યાર્થીઓને ક્યાં એકત્ર કરવા, ફાયર બ્રિગેડને કેવી રીતે મદદરૂપ થવું અને ઇમરજન્સી દરમિયાન ગભરાટ વિના કામગીરી કેવી રીતે કરવી તે અંગે સ્ટાફને સમજાવવામાં આવે છે.
કુંભકોણમની દુર્ઘટના બાદ સ્કૂલ ફાયર સેફ્ટી પર ભાર
વર્ષ 2004માં તમિલનાડુના કુંભકોણમ શહેરની એક સ્કૂલમાં આગની ગંભીર દુર્ઘટના બની હતી. આ ઘટનામાં અનેક વિદ્યાર્થીઓનાં મૃત્યુ થયાં હતાં અને શિક્ષકો તથા પ્રિન્સિપાલ પણ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ દુર્ઘટના બાદ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ફાયર સેફ્ટી, ઓડિટ અને જાગૃતિ તાલીમનું મહત્ત્વ વધુ સ્પષ્ટ થયું હતું.
પરીક્ષા કેન્દ્ર માટે DEOની 13 મુદ્દાની ચકાસણી
ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડ પરીક્ષાનાં કેન્દ્રો નક્કી કરતાં પહેલાં DEOની ટીમ શાળાઓમાં 13 મુદ્દાઓની તપાસ કરશે. તેમાં માન્ય ફાયર NOC, BU પરમિશન અને CCTVની સુવિધા ઉપરાંત વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થીઓની બેઠક વ્યવસ્થા, લાઇટ-પંખા, હવા-ઉજાસ, પીવાનું પાણી અને ઇમરજન્સીમાં સુરક્ષિત બહાર નીકળવાની વ્યવસ્થાનો સમાવેશ થાય છે. એક વર્ગખંડમાં વધુમાં વધુ 30 વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકે તેવી વ્યવસ્થા પણ તપાસવામાં આવશે.
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