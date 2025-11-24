ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં BLO તરીકે ફરજ બજાવતા મહિલા શિક્ષિકાની તબિયત લથડી, હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરાયા

અમદાવાદના ગોમતીપુર ઉર્દુ શાળા નંબર-2 ના બી.એલ.ઓ તરીકે ફરજ બજવનાર મહિલા શિક્ષિકાની તબિયત લથડી હતી.

અમદાવાદમાં BLOની તબિયત લથડી
અમદાવાદમાં BLOની તબિયત લથડી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 6:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત ભરમાં ચૂંટણી પંચના આદેશ અનુસાર મતદાન યાદીની સઘન સુધારણા કરવા SIRની કામગીરી પુરજોશમાં ચાલી રહી છે. SIRની કામગીરી માટે રોકવામાં આવેલા સરકારી શાળાના શિક્ષકોને BLO તરીકે ફરજ સોંપવામાં આવી છે. તેમના પર રોજ રોજ કામનું દબાણ વધી રહ્યું છે. જેના લીધે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ગુજરાતમાં BLOનો મોત અને તબિયત લથડવાના બનાવ સામે આવ્યા છે. અમદાવાદના ગોમતીપુર ઉર્દુ શાળા નંબર-2 ના બી.એલ.ઓ તરીકે ફરજ બજવનાર મહિલા શિક્ષિકાની તબિયત લથડી હતી. અને તેમને 108 મારફતે સારવાર લેવા માટે અમદાવાદની સરસપુર વિસ્તારમાં આવેલી શારદાબેન હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે.

BLOને 1500 ફોર્મ ભરવા અપાયા હતા
આ અંગે સ્કૂલ તરફથી માહિતી આપવામાં આવી છે કે, દાણીલીમડા વિધાનસભા વિસ્તારમાં ગોમતીપુર બોર્ડમાં આવેલી ગોમતીપુર ગૌશાળા નંબર બેમાં બીએલઓ તરીકે ફરજ બજાવતા સાયમા મલિક SIRની કામગીરી અંતર્ગત આજે વિસ્તારમાં ગયા હતા. તે દરમિયાન તેમની તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ અને તાત્કાલિક 108માં તેમને સારવાર માટે શારદાબેન હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. તેમણે 1500 જેટલા ફોર્મ ભરવા માટે આપવા આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ મહિલા શિક્ષિકા વટવા વિસ્તારમાં રહે છે અને ગોમતીપુર ઉર્દુ શાળા નંબર બેમાં ટીચર છે. હાલમાં તે હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને તેની સાથે તેમના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી તો તે પણ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા છે.

સુરતમાં પણ આજે BLOનું મોત
ઉલ્લેખની છે કે કેટલાક દિવસોમાં રોજ રાજ્યના અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાંથી બીએલઓની તબિયત લથડવાના કે મૃત્યુના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સુરતમાં પણ એક BLOનું આજે મોત થયું છે.

સુરત મહાનગરપાલિકાના વરાછા ઝોનમાં ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા અને SIR કામગીરીમાં BLO તરીકે નિયુક્ત થયેલા ડિન્કલ શીંગોડાવાળા (ડિંકલબેન) નું આકસ્મિક નિધન થયું છે. ઓલપાડના માસમા ગામે પોતાના ઘરે બાથરૂમમાંથી તેઓ બેભાન અવસ્થામાં મળી આવ્યા હતા. પરિવાર દ્વારા તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ફરજ પરના તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરત: SIRની કામગીરી વચ્ચે વધુ એક મહિલા BLO અધિકારીનું કરુણ મોત
  2. 'સાચા મતદારો રહે અને ઘુસણખોરો-ખોટો મતદારોને નામ ડિલીટ કરાશે', જગદીશ વિશ્વકર્માએ SIRની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું

TAGGED:

AHMEDABAD NEWS
SIR WORK
BLO FALLS SICK
SIR IN GUJARAT
AHMEDABAD BLO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.