અમદાવાદમાં BLO તરીકે ફરજ બજાવતા મહિલા શિક્ષિકાની તબિયત લથડી, હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરાયા
અમદાવાદના ગોમતીપુર ઉર્દુ શાળા નંબર-2 ના બી.એલ.ઓ તરીકે ફરજ બજવનાર મહિલા શિક્ષિકાની તબિયત લથડી હતી.
Published : November 24, 2025 at 6:54 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ભરમાં ચૂંટણી પંચના આદેશ અનુસાર મતદાન યાદીની સઘન સુધારણા કરવા SIRની કામગીરી પુરજોશમાં ચાલી રહી છે. SIRની કામગીરી માટે રોકવામાં આવેલા સરકારી શાળાના શિક્ષકોને BLO તરીકે ફરજ સોંપવામાં આવી છે. તેમના પર રોજ રોજ કામનું દબાણ વધી રહ્યું છે. જેના લીધે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ગુજરાતમાં BLOનો મોત અને તબિયત લથડવાના બનાવ સામે આવ્યા છે. અમદાવાદના ગોમતીપુર ઉર્દુ શાળા નંબર-2 ના બી.એલ.ઓ તરીકે ફરજ બજવનાર મહિલા શિક્ષિકાની તબિયત લથડી હતી. અને તેમને 108 મારફતે સારવાર લેવા માટે અમદાવાદની સરસપુર વિસ્તારમાં આવેલી શારદાબેન હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે.
BLOને 1500 ફોર્મ ભરવા અપાયા હતા
આ અંગે સ્કૂલ તરફથી માહિતી આપવામાં આવી છે કે, દાણીલીમડા વિધાનસભા વિસ્તારમાં ગોમતીપુર બોર્ડમાં આવેલી ગોમતીપુર ગૌશાળા નંબર બેમાં બીએલઓ તરીકે ફરજ બજાવતા સાયમા મલિક SIRની કામગીરી અંતર્ગત આજે વિસ્તારમાં ગયા હતા. તે દરમિયાન તેમની તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ અને તાત્કાલિક 108માં તેમને સારવાર માટે શારદાબેન હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. તેમણે 1500 જેટલા ફોર્મ ભરવા માટે આપવા આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ મહિલા શિક્ષિકા વટવા વિસ્તારમાં રહે છે અને ગોમતીપુર ઉર્દુ શાળા નંબર બેમાં ટીચર છે. હાલમાં તે હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને તેની સાથે તેમના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી તો તે પણ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા છે.
સુરતમાં પણ આજે BLOનું મોત
ઉલ્લેખની છે કે કેટલાક દિવસોમાં રોજ રાજ્યના અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાંથી બીએલઓની તબિયત લથડવાના કે મૃત્યુના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સુરતમાં પણ એક BLOનું આજે મોત થયું છે.
સુરત મહાનગરપાલિકાના વરાછા ઝોનમાં ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા અને SIR કામગીરીમાં BLO તરીકે નિયુક્ત થયેલા ડિન્કલ શીંગોડાવાળા (ડિંકલબેન) નું આકસ્મિક નિધન થયું છે. ઓલપાડના માસમા ગામે પોતાના ઘરે બાથરૂમમાંથી તેઓ બેભાન અવસ્થામાં મળી આવ્યા હતા. પરિવાર દ્વારા તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ફરજ પરના તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
