અમદાવાદઃ નારણપુરામાં AMTSની ટક્કરથી બાઇકચાલક ગંભીર, પલ્લવ ચાર રસ્તા પાસેનો બનાવ
હાટકેશ્વરથી સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટી તરફ જતી રૂટ નંબર 160ની બસે બાઇકને અડફેટે લીધું; યુવકને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા થતાં હોસ્પિટલ ખસેડાયો
Published : October 31, 2026 at 12:34 PM IST
અમદાવાદઃ નારણપુરા વિસ્તારમાં AMTS બસની ટક્કરથી વધુ એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો છે. શહેરના વ્યસ્ત પલ્લવ ચાર રસ્તા પાસે AMTS રૂટ નંબર 160ની બસે બાઇકચાલકને અડફેટે લેતાં યુવક રોડ પર પટકાયો હતો. અકસ્માતમાં યુવકને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હોવાથી તેની હાલત નાજુક હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને લોકોના ટોળાં એકત્ર થઈ ગયાં હતાં.
AMTS રૂટ નંબર 160ની બસ હાટકેશ્વરથી સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટી તરફ જઈ રહી હતી. આ દરમિયાન બસ નારણપુરાના પલ્લવ ચાર રસ્તા પાસે પહોંચી ત્યારે બાઇકચાલકને ટક્કર વાગી હતી. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે બાઇકચાલક રસ્તા પર પટકાયો હતો અને તેને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. જોકે, અકસ્માત સમયે બસ અને બાઇકની ચોક્કસ ગતિ સહિતની વિગતો સામે આવી નથી.
અકસ્મત બાદ આસપાસના લોકો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. ઇજાગ્રસ્ત યુવકને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. હાલ તેની સ્થિતિ ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બીજી તરફ, અકસ્માતને કારણે પલ્લવ ચાર રસ્તા પાસે વાહનોની અવરજવર પર અસર થઈ હતી અને ટ્રાફિકજામનાં દૃશ્યો પણ સર્જાયાં હતાં.
બનાવની જાણ થતાં સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો અને અકસ્માત અંગે તપાસ શરૂ કરી હતી. બસચાલકની બેદરકારી હતી કે અકસ્માત પાછળ અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર હતું તે અંગે પોલીસ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટતા થશે. અકસ્માતની ચોક્કસ વિગતો અને જવાબદારી નક્કી કરવા માટે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
નારણપુરામાં બનેલી આ ઘટનાને પગલે AMTS બસોના સંચાલન અને ડ્રાઇવરોની સાવચેતી અંગે ફરી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. શહેરના વ્યસ્ત ચાર રસ્તાઓ અને રહેણાક વિસ્તારોમાંથી પસાર થતી બસો દરમિયાન વાહનચાલકો અને રાહદારીઓની સુરક્ષાનો પ્રશ્ન મહત્ત્વનો બન્યો છે. ખાસ કરીને જાહેર પરિવહનની બસોના સંચાલનમાં પૂરતી સાવચેતી રાખવામાં આવે તેવી માગ નાગરિકોમાં ઉઠી રહી છે.
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