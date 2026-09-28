અમદાવાદ-ભુજ વચ્ચે દોડતી નમો ભારત રેપિડ રેલની સેવા 2 દિવસ રદ, જાણો કેમ ?
28 અને 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમદાવાદ-ભુજ નમો ભારત રેપિડ રેલમાં મુસાફરી કરવાના હોય તેવા મુસાફરોએ ટ્રેનની સ્થિતિ ચકાસ્યા બાદ જ મુસાફરીનું આયોજન કરવું જરૂરી છે.
Published : September 28, 2026 at 9:52 AM IST
અમદાવાદઃ પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, ટ્રેન નંબર 94801 અમદાવાદ-ભુજ નમો ભારત રેપિડ રેલ 28 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ રદ રહેશે.ટેકનિકલ કારણોસર નમો ભારત રેપિડ રેલની કેટલીક સેવાઓ રદ કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત ટ્રેન નંબર 94802 ભુજ-અમદાવાદ નમો ભારત રેપિડ રેલ આજે 28 સપ્ટેમ્બર તેમજ 29 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ રદ રહેશે. એટલે કે આ બંને દિવસ દરમિયાન ભુજથી અમદાવાદ તરફ મુસાફરી કરતા મુસાફરોને આ ટ્રેનની સેવા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
ટ્રેન સેવા રદ થવાનું કારણ ટેકનિકલ સમસ્યા હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. જેના કારણે સંબંધિત રૂટ પર મુસાફરી કરનારા મુસાફરોને પોતાની મુસાફરીનું આયોજન કરતી વખતે આ ફેરફારની નોંધ લેવા માટે રેલવે તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે.
અમદાવાદ-ભુજ અને ભુજ-અમદાવાદ વચ્ચે મુસાફરી કરતા મુસાફરો માટે નમો ભારત રેપિડ રેલ મહત્વની સેવા છે. ત્યારે અચાનક સેવા રદ થવાના કારણે મુસાફરોને પોતાની મુસાફરી માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવી પડી શકે છે. ખાસ કરીને 28 અને 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાના હોય તેવા મુસાફરોએ ટ્રેનની સ્થિતિ ચકાસ્યા બાદ જ મુસાફરીનું આયોજન કરવું જરૂરી બન્યું છે.
પશ્વિમ રેલવેના પ્રવક્તાએ આ વિશે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, રેલવે દ્વારા ટેકનિકલ કારણોસર કરવામાં આવેલા આ ફેરફાર અંતર્ગત 94801 અમદાવાદ-ભુજ સેવા માત્ર 28 સપ્ટેમ્બરે, જ્યારે 94802 ભુજ-અમદાવાદ સેવા 28 અને 29 સપ્ટેમ્બરે રદ રહેશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે,નમો ભારત રેપિડ રેલની શરૂઆત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 16 સપ્ટેમ્બર 2024ના રોજ કરી હતી. સ્વદેશી ટેક્નોલોજીથી તૈયાર કરવામાં આવેલી અને આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ આ ટ્રેન ભુજ અને અમદાવાદ વચ્ચે દોડે છે. શરૂઆત બાદથી ટ્રેનને મુસાફરોનો સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. 16 સપ્ટેમ્બરથી નવેમ્બર 2024 દરમિયાન જ એક લાખથી વધુ મુસાફરોએ નમો ભારત રેપિડ રેલમાં મુસાફરી કરી હતી, જેના કારણે આ ટ્રેન લોકપ્રિય બની રહી છે.
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