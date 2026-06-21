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અમદાવાદ-ભાવનગર એક્સપ્રેસ હાઈવે પર ગંભીર અકસ્માત, મિની બસ પલટી જતા અનેક મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત

જાણકારી મુજબ, પરિવાર અમદાવાદ ખાતે પારિવારિક પ્રસંગ પૂર્ણ કરીને મિની બસમાં ભાવનગર પરત ફરી રહ્યો હતો. દરમિયાન બસના ડ્રાઈવેર કાબુ ગુમાવતા તે પલટી ગઈ હતી.

અમદાવાદ-ભાવનગર એક્સપ્રેસ હાઈવે પર ગંભીર અકસ્માત
અમદાવાદ-ભાવનગર એક્સપ્રેસ હાઈવે પર ગંભીર અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 10:14 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ-ભાવનગર એક્સપ્રેસ હાઈવે પર આજે મોડી સાંજે અકસ્માતની ઘટના બની હતી. ભાવનગર પરત જઈ રહેલી બસના ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતી બસ પલટી ગઈ હતી. બસમાં અકસ્માત સમયે 25 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક ધોળકા CHC ખાસે સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા છે.

અકસ્માતની વિગતો મુજબ, અમદાવાદ-ભાવનગર એક્સપ્રેસ હાઈવે પર કોઠ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા કરિયાણા ગામ નજીક એક બસ અકસ્માત સર્જાયો હતો. જાણકારી મુજબ, પરિવાર અમદાવાદ ખાતે પારિવારિક પ્રસંગ પૂર્ણ કરીને મિની બસમાં ભાવનગર પરત ફરી રહ્યો હતો. દરમિયાન બસના ડ્રાઈવેર કાબુ ગુમાવતા તે પલટી ગઈ હતી.

અકસ્માત સમયે બસમાં 25 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, અકસ્માતની ઘટનામાં 1 મુસાફરનું મોત થયું છે, જ્યારે 3થી 4 જેટલા મુસાફરોને ગંભીર ઈજા તથા અન્ય મુસાફરોને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. તમામ ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ધોળકા CHC ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

સ્થાનિક પોલીસ તથા ઇમરજન્સી સેવાઓ દ્વારા જરૂરી રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. અકસ્માતના કારણ અંગે વધુ તપાસ ચાલુ છે.

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TAGGED:

BHAVNAGAR HIGHWAY ACCIDENT
BUS ACCIDENT
AHMEDABAD BHAVNAGAR HIGHWAY
અમદાવાદ ભાવનગર હાઈવે અકસ્માત
અમદાવાદ ભાવનગર હાઈવે અકસ્માત

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