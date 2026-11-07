પ્લોટની ડીલમાં ‘બંટી-બબલી’નો ખેલ! અમદાવાદના વેપારી સાથે રૂ. 2.34 કરોડની છેતરપિંડીનો આક્ષેપ
સાણંદના મણીપુર ગામમાં બે રેસિડેન્શિયલ પ્લોટની વેચાણ ડીલમાં બાકીની રકમ નહીં ચૂકવી વેપારી સાથે રૂ. 2.34 કરોડનો વિશ્વાસઘાત કરાયો હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ
Published : November 7, 2026 at 7:24 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં જમીન અને પ્લોટના ખરીદ-વેચાણના વ્યવહારમાં કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સાણંદ તાલુકાના મણીપુર ગામે આવેલા બે રેસિડેન્શિયલ પ્લોટની વેચાણ ડીલમાં બાકીની રકમ નહીં ચૂકવી વેપારી સાથે રૂ. 2.34 કરોડનો વિશ્વાસઘાત કરાયો હોવાની ફરિયાદ નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. આ કેસમાં ભરતકુમાર પ્રાણલાલ પોપટ, હર્ષાબેન ભરતકુમાર પોપટ અને વિલેશ પ્રફુલચંદ્ર શેઠ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ખાસ વાત એ છે કે ભરત પોપટ અને હર્ષા પોપટ અગાઉ ન્યૂઝ કંપની શરૂ કરીને ચલાવતા હોવાની માહિતી પણ સામે આવી છે. તેમની કંપનીમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને સમયસર પગાર નહીં મળતો હોવાના આક્ષેપો પણ અગાઉ થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
બોપલના શરણમ કાઉન્ટીમાં રહેતા 63 વર્ષીય સંજયભાઈ જયંતિલાલ મહેતા બિલ્ડિંગ મટીરિયલ તેમજ જમીન ખરીદ-વેચાણના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે. તેમની ફરિયાદ મુજબ, સાણંદ તાલુકાના મણીપુર ગામે આવેલી ‘સુરધારા રેસિડેન્શિયલ પ્લોટ્સ’ સ્કીમના પ્લોટ નંબર 37 અને 38ના વેચાણ માટે ભરતકુમાર પ્રાણલાલ પોપટ, હર્ષાબેન ભરતકુમાર પોપટ અને વિલેશ પ્રફુલચંદ્ર શેઠ સાથે વ્યવહાર નક્કી થયો હતો.
બંને પ્લોટની રૂ. 4.44 કરોડમાં ડીલ
ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, બંને પ્લોટની કુલ વેચાણ કિંમત રૂ. 4,44,60,000 નક્કી કરવામાં આવી હતી. કરાર સમયે આરોપીઓએ રૂ. 1.25 કરોડ એડવાન્સ તરીકે ચૂકવ્યા હતા. બાકીની રકમ આઠ મહિનામાં બિલ્ડિંગ મટીરિયલના સ્વરૂપે આપવાનું નક્કી થયું હતું. બાકીની રકમની સુરક્ષા માટે આરોપીઓ તરફથી ધી સોશિયલ કો-ઓપરેટિવ બેંકના ચેક પણ આપવામાં આવ્યા હતા.
વેપારીને આશા હતી કે નક્કી થયેલી સમયમર્યાદામાં બાકીની રકમ મળી જશે. જોકે, ફરિયાદ મુજબ, ત્યારબાદ આરોપીઓએ રૂ. 71,86,500નું બિલ્ડિંગ મટીરિયલ અને રૂ. 13,73,500 રોકડા ચૂકવ્યા હતા. આ બંને રકમ બાદ પણ રૂ. 2.34 કરોડથી વધુની રકમ બાકી રહેતી હતી.
સિક્યોરિટી ચેક જમા કરાવવા જતાં પેમેન્ટ સ્ટોપ હોવાનું સામે આવ્યું
ફરિયાદી સંજયભાઈએ બાકી રકમ મેળવવા માટે આપેલા સિક્યોરિટી ચેક બેંકમાં જમા કરાવ્યા ત્યારે તેનું પેમેન્ટ થઈ શક્યું નહોતું. તપાસ કરતાં ચેકનું પેમેન્ટ અગાઉથી જ સ્ટોપ કરાવવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આથી બાકીની મોટી રકમ મેળવવામાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ હતી.
ફરિયાદમાં વધુમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે આરોપીઓ વારંવાર જુદાં જુદાં બહાનાં બતાવી બાકી રકમ ચૂકવવાનું ટાળતા રહ્યા હતા. લાંબા સમય સુધી રકમ નહીં મળતાં આખરે વેપારીએ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો.
ભરત-હર્ષા પોપટ અગાઉ ન્યૂઝ કંપની પણ ચલાવતા હોવાની માહિતી
આ કેસમાં નામ સામે આવેલા ભરતકુમાર પોપટ અને હર્ષાબેન પોપટ અગાઉ ન્યૂઝ કંપની શરૂ કરીને ચલાવતા હોવાની માહિતી પણ સામે આવી છે. આ કંપનીમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને સમયસર પગાર ચૂકવવામાં આવતો ન હોવાના આક્ષેપો પણ અગાઉ થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જોકે, આ બાબતે અગાઉ કોઈ સત્તાવાર પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી કે નહીં તેની વિગતો હાલ સ્પષ્ટ થઈ નથી. તેથી આ મુદ્દે સત્તાવાર દસ્તાવેજો અથવા સંબંધિત કર્મચારીઓના નિવેદનથી વધુ પુષ્ટિ થવી જરૂરી છે.
નવરંગપુરા પોલીસમાં ત્રણ સામે ગુનો
આ સમગ્ર મામલે સંજયભાઈ મહેતાએ ભરતકુમાર પ્રાણલાલ પોપટ, હર્ષાબેન ભરતકુમાર પોપટ અને વિલેશ પ્રફુલચંદ્ર શેઠ સામે નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત અંગે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ફરિયાદી સંજયભાઈ મહેતાની ફરિયાદના આધારે નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં સી.જી. રોડ પર ઓફિસ ધરાવતા ત્રણ બિલ્ડરો વિરુદ્ધ છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાતનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. સાણંદના મણીપુર ખાતે આવેલા બે પ્લોટના સોદામાં રૂ. 4.44 કરોડની ડીલ સામે રૂ.2.34 કરોડની રકમ બાકી રાખી, સિક્યોરિટી પેટે આપેલા ચેકો સ્ટોપ પેમેન્ટ કરાવી ઠગાઈ આચરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે. હાલ પોલીસ દ્વારા પ્લોટના વેચાણ કરાર (સાટાખત), થયેલા નાણાકીય વ્યવહારો, બિલ્ડિંગ મટીરિયલના હિસાબો અને કયા સંજોગોમાં બેંકમાં ચેક સ્ટોપ પેમેન્ટ કરાવવામાં આવ્યા તે તમામ દસ્તાવેજી પુરાવાઓની ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ટૂંક સમયમાં આરોપીઓની પૂછપરછ કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: