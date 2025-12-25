અમદાવાદમાં ગ્રાહકોથી ધમધમતા 'ભદ્ર પ્લાઝા' માં છવાયો સન્નાટો, ફેરિયા-પાથરણાવાળાઓએ ઠાલવી વ્યથા
અમદાવાદના ભદ્ર પ્લાઝામાં બેસતા પાથરણાવાળાઓને મહાનગરપાલિકા દ્વારા ખસેડવામાં આવ્યા છે, જાણો હાલની સ્થિતિ...
Published : December 25, 2025 at 12:30 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 12:47 PM IST
અમદાવાદ : હેરિટેજ સિટી અમદાવાદના લાલ દરવાજા વિસ્તાર તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ માટેનું સૌથી મોટું બજાર છે, જ્યાં વર્ષોથી ફેરિયાઓ અને પાથરણાવાળાઓ રોજગાર મેળવી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. ભદ્રકાળી મંદિરની આસપાસ અને ત્રણ દરવાજા સુધી વિસ્તરેલું ભદ્ર પ્લાઝા નામે ઓળખાતું આ બજાર હવે સુમસામ દેખાઈ રહ્યું છે. કારણ કે અહીંથી પાથરણાવાળાઓને દૂર કરી દેવામાં આવ્યા છે. રોજગારી છીનવાઈ ગયા બાદ પાથરણાવાળાઓ કેવી રીતે ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે અને તેમની સ્થિતિ શું છે, વાંચો આ અહેવાલમાં...
અમદાવાદના ભદ્ર પ્લાઝામાં છવાયો "સન્નાટો"
ભદ્ર પ્લાઝાના સ્વ-રોજગાર મજૂર સંગઠનના પ્રમુખ યુનુસ સ્ટોકવાલાએ જણાવ્યું કે, "કુલ 844 પાથરણાવાળા કાયદેસર છે. સેક્શન A માં ફાળવવામાં આવેલી જગ્યામાં 200 થી 250 લોકો રહી શકે છે, જ્યારે કોર્પોરેશને સેક્શન B માં ફક્ત 37 લોકોને સમાવ્યા છે. આ રીતે 844 લોકોને કેવી રીતે સમાવીશું? દિવાળી પછી અહીંના લોકોને દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેના કારણે નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને આજીવિકા પર નોંધપાત્ર અસર પડી રહી છે."
ગરીબ-મધ્યમ વર્ગ માટેનું બજાર
સ્વ-રોજગાર મજૂર સંગઠનના ખજાનચી ઇકબાલ કાઝીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને આપવામાં આવેલી જગ્યા ખૂબ જ ખરાબ છે, ત્યાં એક જર્જરિત ઇમારત છે. અકસ્માત થવાનો ભય છે. લગભગ 50 થી 60 વર્ષથી અહીં ફેરિયાઓ આવતા. આ જગ્યા ખાલી કરાવતા હવે અમે બેરોજગાર થઈને ફરીએ છીએ. આ ગુજરાતનું ઐતિહાસિક અને સસ્તું માર્કેટ બજાર છે. ગુજરાતના દરેક ગામના અને વિદેશના લોકો પણ અહીંયા ખરીદી કરવા માટે આવતા. ગરીબ-મધ્યમ વર્ગના લોકો અહીંથી ખરીદારી કરતા, અને દરેક પ્રસંગ માટે વસ્તુઓ લઈ જતા હતા. આજે અમદાવાદનું આ ઐતિહાસિક બજાર બંધ કરવામાં આવ્યું છે."
"આ બજારમાંથી લારી-પાથરણાવાળાઓને હટાવીને વચ્ચે બ્લોક બનાવી દેવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે લોકોને બહુ જ ટ્રાફિકની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હાલમાં પહેલાં કરતાં વધારે ટ્રાફિક થઈ રહ્યો છે." -- યુનુસ સ્ટોકવાલા (પ્રમુખ, સ્વ-રોજગાર મજૂર સંગઠન)
ફેરિયા-પાથરણાવાળાઓએ વ્યથા ઠાલવી
પાથરણાવાળા એક બેને જણાવ્યું કે,"વર્ષોથી અમે અહીંયા ધંધો કરતા હતા. અમે રેડીમેડ કપડાં વેચતા હતા. મહાનગરપાલિકા તંત્ર અત્યારે અમને બેસવા દેતા નથી. અમે ભાડાના મકાનમાં રહીએ. મારા પતિ બીમાર રહે છે, અમે ઘર કેવી રીતે ચલાવીએ, વેપારીઓ અમને માલ આપતા નથી."
અન્ય એક વેપારી મહિલા કમળાબેને જણાવ્યું કે,"છેલ્લા 60 વર્ષથી અમે અહીંયા કટલરી વેચવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ, અમારી પેઢીઓ અહિયાં ગુજરી ગઈ. છેલ્લા બાર મહિનાથી કોર્પોરેશન દ્વારા અમને બહુ જ હેરાન કરવામાં આવે છે. કોર્પોરેશને પહેલા અમને અહીંયા જગ્યા આપી હતી, પરંતુ હવે અહીંયા બેસવા દેતા નથી. બીજી જગ્યા આપી છે, ત્યાં બેસવા લાયક નથી. અમારી પાસે લાયસન્સ છે."
ગુગીબેન પાથરણાવાળાએ જણાવ્યું કે, "છેલ્લા 50 વર્ષથી અમે અહીંયા ધંધો કરી રહ્યા છે. અમને કોઈ તકલીફ નહોતી. પરંતુ હવે અમને હટાવી દેવામાં આવ્યા છે. અમે ભટકવા માટે મજબૂર બની ગયા છીએ. લાઈટ બિલ ભરવાનું, 5000 ઘરનું ભાડું ભરવાનું, છોકરાઓને ભણાવવા કે ઘર ચલાવવું...આ બધી સમસ્યાઓ સામે આવી રહી છે. દોઢ વર્ષથી ભૂખે મરવા જેવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે."
"પાથાણાવાળાને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા સ્થળ પર વ્યવસાય કરવાનો રહશે, ભદ્ર ખાતે તેઓ બેસી શકશે નહીં. AMC દ્વારા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવામાં આવી છે, પણ કેટલાક પાથરણાવાળા આ વ્યવસ્થાથી ખુશ નથી." -- રમ્ય ભટ્ટ (ડે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર,AMC)
કમુબેન પાથરણાવાળાએ જણાવ્યું કે, "હું અહીંયા ચંપલનો ધંધો કરતી હતી. જે ઘર ચલાવે છે એને ખબર હોય છે કે ઘરની પરિસ્થિતિ કેવી આવે છે? ઘરના ભાડા, લાઈટ બિલ, ટ્યુશન અને સ્કૂલ ફી, રાશન ભરાવુ સાથે જ બીજું ઘણું બધું કરવાનું હોય છે. અમે અમારા છોકરાઓને બજાર જ બતાવ્યું, હવે તેઓ અન્ય કોઈ જગ્યાએ કામ કરવા જાય તો એમને કોઈ નોકરીમાં પણ ના રાખે."
મંગુબેન પાથરણાવાળાએ જણાવ્યું કે,"અહીંયા 372 બહેનો-ભાઈઓ વરસોથી ધંધા કરતા હતા, અને એનાથી ઘરનું ગુજરાન ચાલતું હતું. પરંતુ હવે અમને ધંધો કરવા મળતો નથી. ઘરમાં બહુ જ ખરાબ પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે. અમને ખાવાનું નહીં મળે, ચા બનાવવા માટે દૂધના પૈસા ના હોય."
રાજેશભાઈ રાઠોડએ જણાવ્યું કે,"અમે ભદ્ર પ્લાઝાથી ઘરનું ગુજરાન ચલાવતા, અને અત્યારે સંપૂર્ણ બજાર બંધ છે. અમારી હાલત કફોડી થઈ ગઈ છે. કોર્પોરેશન અમારો માલ જપ્ત કરી લે છે, અને પાછો આપતા નથી. ભદ્ર એક નેચરલ માર્કેટ છે. આ બજારમાં સસ્તી અને સારી વસ્તુઓ મળે છે. સુઈથી લઈને સોડા સુધીની વસ્તુઓ લાલ દરવાજામાં મળે છ. ગરીબો દ્વારા ગરીબો માટે બનાવેલું આ બજાર છે."
AMCના ડે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર રમ્ય ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે,"અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભદ્ર ખાતે દબાણને પગલે બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યા છે. ભદ્ર ખાતે વ્યવસાય કરતા 844 પાથરણાવાળાને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાની સૂચના હાઇકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવી છે. આ સૂચના મુજબ કોર્પોરેશન દ્વારા ફેરિયાઓને ઢાલગરવાડ અને પાનકોરનાકામાં વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવામાં આવી છે.
