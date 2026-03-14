12 વર્ષના સંઘર્ષનો સુખદ અંત: હાઇકોર્ટના ચૂકાદા બાદ ભદ્રના પાથરણવાળાઓએ શું કહ્યું?
ભદ્ર પાથરણાવાળાઓ માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં 13 માર્ચે ચીફ જસ્ટિસની ખંડપીઠમાં એક મોટો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો.
Published : March 14, 2026 at 11:17 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદીઓના દિલમાં વસતો ભદ્રનો કિલ્લા પાસે વર્ષોથી ધંધા કરતા પાથરણાવાળાઓ માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટ એક મોટો ઐતિહાસિક ચૂકાદો આપ્યો છે, જેના લીધે પાથરણાવાળાઓની મોટી જીત થઈ છે. જે પાથરણાવાળાઓ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ભદ્રમાંથી હટાવી દીધા હતા તેને હવે ફરીથી ભદ્ર પાસે પથારા લગાવવાની તક મળી છે. એના માટે 2014 થી લઈને 2026 પાથરણાવાળાઓ જે લડાઈ લડી છે. તેને જોઈને તમને પણ આશ્ચર્ય થશે. જે ભદ્ર વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી સન્નાટો જોવા મળી રહ્યો હતો. ત્યાં હવે ફરીથી રોનક આવી ગઈ છે અને હાઇકોર્ટના ચૂકાદાથી પાથરણાવાળાઓ ખુશ ખુશાલ થઈ ગયા છે.
ભદ્ર પાથરણાવાળાઓ માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં 13 માર્ચે ચીફ જસ્ટિસની ખંડપીઠમાં એક મોટો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો. ચુકાદામાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનું આકૃતિ ગેરકાયદે અને હાઇકોર્ટના જજના આદેશની આવમાનના સમાન છે. ખંડપીઠે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હુકમ કર્યો છે કે, 21 માર્ચ સુધી સર્ટિફાઇડ 586 સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સની ભદ્ર ખાતે જગ્યા ફાળવવી પુનઃસ્થાપિત કરો. અને જે બાકી રહેલા વેન્ડર્સ છે એનું વેરિફિકેશન કરો. અને 586 સિવાયના અન્ય 258 વેન્ડર્સનું આઇડેન્ટિફીકેશન અને સર્ટિફિકેશન પણ પંદર દિવસમાં કરો. આ તમામ કામગીરીનું પરિણામે હાઇકોર્ટ સોગંદનામુ કરીને આપો. અને તેના સિવાયના અન સર્ટિફાઇડ ખાતે દબાણ કરી શકતો નથી તેમણે હાઇકોર્ટના અગાઉના આદેશ મુજબ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાની ફાળવણી કરવામાં આવે.
આ ચૂકાદા બાદ સેલોના ખજાનચી ઈકબાલ કાઝીએ જણાવ્યું હતું કે, પથારાવાળાએ 2014માં રીટ પિટિશન ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરી હતી. 2016-17માં સ્ટે આપવામાં આવ્યો હતો. અને છેલ્લા એક વર્ષથી અમને સ્ટે છતાં હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા. 844 લોકોને અહીંયા જગ્યા ફાળવવામાં આવી હતી. લાયસન્સ આપવામાં આવ્યા હતા. લાયસન્સ હોવા છતાં પણ 844 પાથણાવાળાઓ અહીંયાથી ખસેડી દેવામાં આવ્યા હતા. આવી પરિસ્થિતિમાં છેલ્લા એક વર્ષથી અમે કાનુની લડાઈ લડી રહ્યા છીએ. અમારી રોજી રોટી ચાલુ કરાવવા માટે અમે કોર્પોરેશનમાં સરકારમાં અને હાઇકોર્ટમાં રજૂઆત કરી. અને હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટે પાથણાવાળાઓ માટે સૌથી ઐતિહાસિક ફેંસલો કર્યો એના માટે અમે આભાર માનીએ છીએ અને અમારી લડાઈ માટે ETV ભારત દ્વારા સમાચાર આપવામાં આવ્યા તે માટે પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. હવે ફરીથી અહીંયા બજાર ચાલુ થયા છે અને ગરીબોને રોજીરોટી મળી છે.
પાથણાવાળા પૂનમભાઈ પટણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમે વર્ષોથી અહીંયા પથારા લગાવતા હતા. જેને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા. તે દરમિયાન અમારી બહુ જ ખરાબ પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ હતી. હવે અમને ફરીથી અહીંયા પથારા લગાવવા માટે ઓર્ડર મળ્યો છે એટલે અમે બધા ખુશ છીએ અને આભાર માનીએ છીએ.
સેલોના પ્રમુખ યુનુસ ટોંકવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, 2014થી અમારો કેસ ચાલતો હતો. જેનો ચૂકાદો 2026માં આવ્યો. હાઇકોર્ટે અમારા માટે બહુ જ સારો ચૂકાદો આપ્યો અને 586ને ફરીથી બેસવાની પરવાનગી આપી છે. અને કોર્ટે ટીકા કરી હતી કે, તમે લીગલ રીતે આ લોકોને કેમ હટાવી દીધા? છેલ્લા એક વર્ષથી અમને હેરાન કરતા હતા. અમારી સીઝન ખરાબ થઈ ગઈ હતી. ઘણા લોકો બેરોજગાર થઈ ગયા હતા. તેમની હાલત કફોડી થઈ ગઈ હતી. પરંતુ હવે ફરીથી અહીંયા પથારા લઇને બેસવાનું શરૂ કર્યું છે. એટલે એ લોકોને મોટી રાહત મળી છે. એના માટે અમે હાઇકોર્ટનો આભાર માનીએ છીએ.
પિન્કીબેન નામના પાથરણાવાળા મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે, મારી દાદી પણ અહીંયા પથારા લગાવતી હતી અને તે સમયથી અમે ભદ્ર મંદિર પાસે પથારા લગાવીએ છીએ. પરંતુ અમને હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા. જેના લીધે અમે બેરોજગાર બની ગયા હતા. તે માટે અમારી સેવા સંસ્થાએ બહુ જ મહેનત કરી. હાઇકોર્ટે અમને ફરીથી બેસવા માટે કીધું છે. અમારી સેવાની બહેનો આના માટે વર્ષોથી લડાઈ લડતી હતી એમને ન્યાય મળ્યો છે. અને સફળતા મળી છે એટલે અમે બહુ જ ખુશ છીએ અને ફરીથી અમારું જીવન પાટા પર આવશે. અમે ધંધો કરીશું. અમારા ઘરનું ગુજરાત ચલાવીશું. આવી રીતે બીજા બહેનો અને પથારાવાળા પણ પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરી અને ખુશી જાહેર કરી હતી.
હાઇકોર્ટના ચૂકાદા બાદ એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે જણાવ્યું હતું કે, ભદ્ર કિલ્લાની બહાર પાથરણાવાળાઓ બેસીને પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે અને 200 થી 400 વર્ષોથી આ લોકો ત્યાં પથારા લગાવે છે. અને આ એવી જગ્યા છે ગરીબ માણસ ત્યાં જઈને અપેક્ષા મુજબ કંઈ પણ વસ્તુ ખરીદે છે. અમદાવાદની શાન હતી. 2014માં સ્ટ્રીટ વેન્ડર એક્ટ આવ્યો. ભદ્રના પાથરણાવાળાઓ માટે ઈલા બેન ભટ્ટ તેમની સંસ્થા સેવા અને બીજા અન્ય લોકો લડયા છે એવું કોઈ નથી લડયું. સેવાના વકીલો મિહિર જોશી, ભૂષણ ઓઝા અને અન્ય વકીલોએ લડાઈ આપી. અને બીજી સેલો સંસ્થાએ લડાઈ આપી જેનો હું વકીલ છું.
તેઓ આગળ કહે છે, છેલ્લા દિવસ 10 વર્ષથી આ સંસ્થાઓ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી. શરૂઆતમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પાથાણાવાળાઓ શહેરની આ જિંદગીમાં સમાવેશ કરવામાં માનતી હતી. અને તે સમયે બાલકૃષ્ણ દોષીએ આખા ભદ્રને રીડેવલપમેન્ટમાં ડિઝાઇન કરી 600 થી 800 પાથરણા વાળાઓ બેસી શકે એટલી જગ્યા ડિઝાઇન કરી હતી. ત્યારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને સેલો અને સેવા સંસ્થાના પાથાણાવાળાઓને રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યા. લગભગ 844 જેટલા પાથાણાવાળાઓને રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યા. પછી ધીમે ધીમે પ્રોબ્લેમ એવી થઈ કે અમદાવાદ શહેર વધતું ગયું, વાહનો વધતાં ગયા, ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ થવા લાગી. ભદ્રકાળી માતાનું મહત્વ પણ વધવા લાગ્યું અને મોટી સંખ્યામાં લોકો મંદિરના દર્શન કરવા માટે આવવા લાગ્યા. અને ટ્રાફિકની સમસ્યાઓના કારણે ગરીબ માણસો લોકોના શત્રુ બનતા ગયા. અને ગુજરાત સરકાર અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને આ ગરીબો સમસ્યાજનક લાવવા લાગ્યા. અરે જે રજીસ્ટર પાથણાવાળાઓ હતા એના કરતાં બે-ત્રણ હજાર લોકો વધારે ત્યાં આવીને ધંધો કરવા લાગ્યા. અને કોર્પોરેશન દ્વારા આ પાથણાવાળાઓ હટાવવા માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા. અને આ લોકોને ભદ્રથી કાઢી મૂક્યા. તેની અસર લીગલ રજીસ્ટર પાથણાવાળાઓ પર પડી. તેમને ત્યાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા અને બીજી જગ્યા આપવામાં આવી હતી.
તેમણે વધુમાં જણાવે છે કે, આવી કન્ડિશનમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે એક મોટું જજમેન્ટ આપ્યું. ગુજરાત હાઇકોર્ટ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને આ 874 પાથણાવાળાઓમાંથી 586 માણસોને સ્ટ્રીટ વેન્ડર તરીકે રજિસ્ટ્રેશન આપ્યું છે. એને 21 માર્ચ સુધીમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ત્યાં પ્લાન કરી લોકોને અવરજવરમાં તકલીફ ના પડે એવી રીતે પુનઃસ્થાપિત કરો. હાઇકોર્ટ સ્વીકાર કર્યો કે, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને આ લોકોને કાઢી મૂક્યા છે એ ગેરકાયદેસર છે. સ્ટ્રીટ વેન્ડરનો કાયદો 2014માં આવ્યા પછી કોઈપણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્ટ્રીટ વેન્ડરને રેકગ્નાઇઝ કર્યા પછી બેદખલ કરી શકતા નથી. એ જ વસ્તુને સ્વીકાર કરીને ગુજરાત હાઇકોર્ટે ગુજરાતના ગરીબો માટે અને અમદાવાદના ગરીબો માટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. આ ચુકાદો બધા ગરીબ પાથણાવાળાઓ માટે છે કે જ્યાં જ્યાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પાથણાવાળાઓને પરેશાન કરશે તો આ ચુકાદો તેમના માટે શસ્ત્ર તરીકે રહેશે. એટલે હું ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ખુબ ખુબ આભાર માનું છું કે ગરીબોની તરફે એમણે જોયું. અને ગરીબોનું રક્ષણ કર્યું છે. હવે 568 માણસો પાછા આવશે. એના સિવાયના 300 માણસો માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને તાત્કાલિક ધોરણે પગલાં લેવા પડશે. અને હવે પછી ભવિષ્યમાં આ લોકોને ક્યારેય કાઢી નહીં શકે. અનેક કોર્પોરેશન દ્વારા જે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી તેને આ જજમેન્ટમાં સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી. એટલે હવે ભદ્રનો કિલ્લો પણ રહેશે. અને પાથણાવાળાઓ પણ ત્યાં જ રહેશે અને અમદાવાદની આ શૈલી આ જજમેન્ટના કારણે જળવાઈ રહેશે.
