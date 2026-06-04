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આત્મનિર્ભરતાનો અભિગમ, અમદાવાદની આ સંસ્થાએ દિવ્યાંગોએ બનાવેલી પ્રોડક્ટ્સના વેચાણ માટે શરૂ કર્યુ ઈકોમર્સ પોર્ટલ

માનસિક રીતે દિવ્યાંગ લોકોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે અમદાવાદની એક સેવાભાવી સંસ્થા આગળ આવી છે. તેમણે આવા દિવ્યાંગોને ઓનલાઈન મંચ પુરૂ પાડ્યું છે.

દિવ્યાંગોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ
દિવ્યાંગોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 8:20 PM IST

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અમદાવાદ: દિવ્યાંગો પણ સામાન્ય માણસો જેમ કામ કરી શકે અને આત્મનિર્ભર બની શકે છે, તેવા ઉમદા હેતુને પરિપૂર્ણ કરવા માટે અમદાવાદની એક સંસ્થા આગળ આવી છે અને માનસિક રીતે દિવ્યાંગોને તમામ જરૂરી મદદ પણ પુરી પાડી રહ્યું છે. તેમના દ્વારા બનાવેલા પ્રોડક્ટની માહિતી અને વેચાણ માટે એક ઈકોમર્સ પોર્ટલની શરૂઆત કરી છે.

આસ્થા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી રાજેન્દ્ર શાહે આ વિશે જણાવ્યું હતું કે, વિકલાંગ બાળકોના મા-બાપને ચિંતા હતી કે, અમારા પછી શું? અમારા પછી અમારા બાળકોને કોણ સંભાળશે ? એમની ચિંતાને દૂર કરવા માટે આસ્થા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી અને વિકલાંગ વ્યક્તિ અહીંયા રહેવા માટે આવવા લાગ્યા, પરંતુ એમને કોઈકને કોઈ એક્ટિવિટીઝ શીખવવાની જરૂર હતી, તો અમે નાની મોટી વસ્તુઓ બનાવવાની શરૂઆત કરી અને દિવ્યાંગ લોકો અલગ-અલગ પ્રોડક્ટ બનાવવા લાગ્યા.

અમદાવાદની સંસ્થા આસ્થા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનો દિવ્યાંગોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્રોડક્ટ બની ગઈ તો એને કેવી રીતે વેચવી ? આ પ્રશ્નને ઉકેલવા માટે અમે એક ઈ કોમર્સ પોર્ટલની શરૂઆત કરી છે. 106 માનસિક રીતે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ અમારે ત્યાં રહે છે અને જુદી જુદી પ્રોડક્ટ બનાવે છે, એને હવે તે ઓનલાઇન મુકવામાં આવી છે. લોકો પોતે એમની પ્રોડક્ટ જોઈને ખરીદી શકે છે અને ઓર્ડર કરીને પોતાના ઘરે મંગાવી પણ શકે છે . અમારી સાથે બીજી બે ત્રણ સંસ્થાઓ અને અંધજન મંડળના લોકો પણ જોડાઈ રહ્યા છે. ખાખરા જેવા પ્રોડક્ટથી અમે શરૂઆત કરી છે. એના પછી ચોકલેટ, સીરામીકના બાઉલ અને અલગ અલગ પ્રોડક્ટ ઓનલાઇન રાખવામાં આવશે.

માનસિક દિવ્યાંગોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ
માનસિક દિવ્યાંગોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ (Etv Bharat Gujarat)

દિવાળીના સમયમાં અલગ અલગ દિવાળીની આઈટમ પણ અમે ખરીદીને અમારા પોર્ટલ દ્વારા વેચવાનો પ્રયાસ કરીશું. અમારી પોર્ટલ કોઈ કોમર્શિયલ બેઝ માટે નથી આ ચેરિટી માટે છે, અને જે ચેરીટી વાળી સંસ્થાઓને પ્રોડક્ટ વેચાણમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે એને તમે દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. અમારું કામ પ્રોફિટ કમાવા માટે નથી પરંતુ દિવ્યાંગ લોકોને આત્મ નિર્ભર બનાવવા માટેનો છે.

માનસિક દિવ્યાંગો દ્વારા બનાવાયેલી પ્રોડક્ટ્સ
માનસિક દિવ્યાંગો દ્વારા બનાવાયેલી પ્રોડક્ટ્સ (Etv Bharat Gujarat)

ખાખરા બનાવનાર દિવ્યાંગ એવા જિનેન્દ્ર જૈને જણાવ્યું હતું કે, હું ચેન્નઈનો રહેવાસી છું અને હાલમાં આનંદધામમાં રહું છું અને અહીં મને મજા આવે છે. હાલમાં અમે ખાખરા બનાવવાનું કામ કરીએ છીએ. બહુ મહેનતથી અમે અલગ-અલગ જાતના ખાખરા બનાવીએ છીએ. આજે અમે જે પણ વસ્તુ બનાવીએ છીએ એનાથી અમને પૈસા મળે છે અને આ પૈસાને અમે બેંકમાં જમા કરાવીએ છીએ અને એ પૈસા મારા માટે કામમાં પણ આવે છે. અમારા મા બાપને પણ અમે મોકલી શકીએ છીએ. અત્યારે અમે ખાખરા બનાવીએ છીએ પરંતુ હવે આ હોટલમાં અમે બીજી વસ્તુઓ રાખીશું અને ચોકલેટ અને બીજી ઘણી વસ્તુઓ અમે બનાવીશું.

રાજસ્થાનના કોટાથી આવેલા શશાંક જૈને જણાવ્યું હતું કે, હું આનંદધામમાં રહું છું અને અલગ-અલગ પ્રકારના ખાખરા બનાવીએ છીએ. જીરા, સાદા ખાખરા, મસાલા ખાખરા વગેરે બનાવીએ છીએ અને આ બધી વસ્તુઓ બનાવવામાં અમને મજા આવે છે, અને અમારી બહુ જ કેર કરવામાં આવે છે.

  1. "દિવ્યાંગ લોકો સામેના પ્રતિકૂળ ભેદભાવમાં તાત્કાલિક સુધારાની જરૂર" : સુપ્રીમ કોર્ટ
  2. દિવ્યાંગ બાળકોનો આધાર બની ધનવંતરી સ્કૂલ, અહીંયા કૌશલ્ય વિકસાવવાનો કરાય છે પ્રયત્ન - dhanvantari school in kutch

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