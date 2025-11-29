અમદાવાદના મોદી સ્ટેડિયમ પાસે આજે ફરી ચાલ્યું બુલડોઝર, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પહેલા શહેરમાં મોટું ડેવલપમેન્ટ કામ શરૂ
કોમનવેલ્થ ગેમના લીધે અમદાવાદ શહેરના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની બાજુમાંથી પસાર થનાર ટીપી રોડને ખોલવાની કામગીરી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
અમદાવાદ : શહેરમાં 2023માં કોમનવેલ્થ ગેમ યોજવામાં આવશે, ત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં મોટું ડેવલોપમેન્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઓલમ્પિક અને કોમનવેલ્થ ગેમના લીધે અમદાવાદ શહેરના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની બાજુમાંથી પસાર થનાર ટીપી રોડને ખોલવાની કામગીરી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
અમદાવાદના બળદેવનગરમાં AMC દ્નારા ડિમોલેશન
જેના પગલે અમદાવાદ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ પાસે આવેલ બળદેવનગરમાં આજે ડિમોલેશન, સાબરમતી પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પશ્ચિમ ઝોનના એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ ડિમોલેશન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી. અને 29 મકાનોને જમીન દોસ્ત કરવામાં આવી રહ્યા છે. અત્યારે કેવી પરિસ્થિતિમાં છે? બળદેવ નગરના લોકો અને કેમ 2BHK મકાન, ઘરના બદલે ઘરની માંગણી કરી રહ્યા છે? જાણો વિગતે.
અરજદાર મૂળજીભાઈ સોલંકી જણાવ્યું કે, "ગુજરાતમાં કોમનવેલ્થ ગેમ રમાશે અને ઓલમ્પિક ગેમ પણ આવવાની છે. જેને કારણે રોડ રસ્તા પહોળા કરવામાં આવી રહ્યા છે. આના માટે બળદેવનગરમાં નડતર રૂપ મકાનોની તોડી પાડવા માટે કોર્પોરેશન તરફથી નોટિસ આપવામાં આવી હતી. આજે આ મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. બળદેવનગરના 29 મકાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. અમે લોકો 50 થી 70 વર્ષ પહેલા આ મકાનો બનાવ્યા હતા.
અહીંયા તેની પહેલાથી અમે રહીએ છીએ અને અમારા મોટા મોટા મકાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા છે, એટલે અમારી માંગ છે કે અમને મોટા 2BHK મકાનો આપો. અમને સ્લમ ક્વાટર્સ નથી જોતા. હજી અમને કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવામાં આવી નથી. અહીંયા આજે 29 મકાનો તૂટ્યા છે, અને લગભગ 200 માણસો બેઘર થયા છે."
ભારતીબેન રાઠોડ જણાવ્યું કે, "મારા લગ્ન કર્યા 40 વર્ષ થઈ ગયા, અહીંયા અમારા ઘરવાળા 60 વર્ષથી રહે છે. અમારી ઘરની અંદર 15 લોકો છે, એ બધા ક્યાં જશે અત્યારે પંદર-પંદર હજાર વીસ વીસ હજાર ભાડું ચાલી રહ્યું છે, અમે કેવી રીતે આમાં મકાનો લેવા માટે જઈએ. અમને અમારા મકાનની સામે મકાન આપવામાં આવે, બસ એટલી જ માંગ છે."
આગામી કોમનવેલ્થ ગેમને લઈને અમદાવાદ શહેરને સ્પોર્ટ સિટી બનાવવાની તૈયારી અમદાવાદ મહાનગરે શરૂ કરી દીધું છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડીયમની પાછળ કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે નવું એસટીપી એસવીપી એન્કલેવ બનાવવાનું છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ પાસે આવેલા બળદેવનગર પાસેથી ટીપી રોડ ખોલવાની કામગીરી કરવામાં આવી.
આ ડિમોલેશન અંગે AMCએ માહીતી આપીને જણાવ્યું
આ અંગે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પશ્ચિમ ઝોન વિભાગએ માહિતી આપી છે કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પશ્ચિમ ઝોનના એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા પોલીસ બંદોબત સાથે સવારે ચાર હિટાચી, બે જીસીબી અને મજૂરો સાથે ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું હતું. અને 29 જેટલા મકાનો તોડી પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ગઈકાલે 28 નવેમ્બર 2025ના રોજ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સિંગલ જજ દ્વારા અમદાવાદના સાબરમતીમાં આવેલા અચેર ગામના બળદેવ નગર વિસ્તારમાં રહેતા રહેવાસીઓ દ્વારા દાખલ કરેલી અરજીને નકારી દેવામાં આવી હતી. એની સાથે જ સિંગલ જજે પોતાના ચુકાદા ઉપર બે સપ્તાહનો સ્ટે મૂક્યો હતો.
"આ બાજુ બહુ જ ખરાબ પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે, છોકરાઓને ભણવાનું બંધ થઈ ગયું છે. લોકોથી માંગી માંગીને આ મકાન બનાવ્યા હતા અને આજ મકાન તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. અત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં આસપાસના ચાલીવાળાઓ અમને મદદ કરી રહ્યા છે. એ લોકોએ અમને ખાવા માટે આવ્યા, સવારથી અમે ભૂખ્યા, તરસ્યા છીએ." - નયનાબેન મકવાણા, ડિમોલેશનમાં પીડીત
અહીંના રહેવાસીઓ એ સિંગલ જજના ચુકાદાને ડબલ જજની બેચ સમક્ષ પડકાર્યા હતા અને તાત્કાલિક સુનાવણીની માંગ કરી હતી. આ રહેવાસીઓ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, તેમના રહેણાંક મકાન કોર્પોરેશન તોડી શકે એમ છે, ત્યારે હાઇકોર્ટે આ મુદ્દે સોમવારે એટલે કે એક ડિસેમ્બરને રોજ સુનાવણી કરવા માટે મુદ્દત આપી હતી. અને એના પહેલા જ આ ડિમોલેશન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.
"અમે 60 વર્ષથી અહીંયા જ રહીએ છીએ. અમારી ચોથી પેઢી તૈયાર રહે છે. આટલા વર્ષોથી અમે રહીએ છીએ, તો અત્યારે સરકારને રોડ પહોળા કરવા માટે શું થયું. ગરીબ માણસો ક્યાં જાય? અત્યારે બાળકોની પરીક્ષાઓ ચાલે છે, નવમા દસમા ધોરણની પરીક્ષા આવશે, ક્યાં જશે બાળકો? બાળકોનું ભણતર રઝળી ગયું છે. કોર્ટમાં અમે ગયા હતા, સોમવારની તારીખ હતી. એને પહેલા આ લોકો આજે 6 વાગે આવીને અહીંયા બુલડોઝર ચલાવવા લાગ્યા." - પુષ્પાબેન વાઘેલા, ડિમોલેશનમાં પીડીત
