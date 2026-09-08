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અમદાવાદ: હડતાળના બીજા દિવસે AMTS-BRTSમાં ભારે ભીડ, બસમાં પગ મૂકવાની પણ જગ્યા નથી

અમદાવાદમાં 7થી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી રિક્ષા-ટેક્સી ચાલકોની હડતાળ યથાવત રહેતા મુસાફરો AMTS અને BRTS બસો તરફ વળ્યા છે અને ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે.

AMTS અને BRTS બસોમાં ભારે ભીડ
AMTS અને BRTS બસોમાં ભારે ભીડ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 4:43 PM IST

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અમદાવાદ: શહેરમાં રિક્ષા અને ટેક્સી ચાલકોની હડતાળનો આજે બીજો દિવસ છે. 7 થી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી હડતાળ યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હડતાળને કારણે મુસાફરો AMTS અને BRTS બસો તરફ વળ્યા છે, જેના કારણે બસોમાં ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. હડતાળના બીજા દિવસે ઘણી જગ્યાએ મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળ્યો અને પરીક્ષાઓ પણ ચાલુ રહી હતી. હડતાળનો માહોલ કેવો છે અને બસોની કેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, તે જાણીએ.

અમદાવાદના BRTS સ્ટેન્ડ પર આવેલા મુસાફર રવિ ધારાએ જણાવ્યું હતું કે, "હું અમીરગઢથી આવ્યો છું અને અહીં આવીને મને ખબર પડી કે ઓટો-રિક્ષાની હડતાળ છે અને ટેક્સી પણ મળતી નથી. જેના કારણે બધા લોકો બસનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અને બસની અંદર ખૂબ જ ભીડ છે. પગ રાખવાની પણ જગ્યા નથી, એવી હાલતમાં લોકો જઈ રહ્યા છે. બસની ફ્રિકવન્સી તો વધારવામાં આવી છે, પરંતુ એટલી ભીડ છે કે બસમાં ચડી પણ શકાતું નથી. હું અડધા કલાકથી બસની રાહ જોઈ રહ્યો છું."

અમદાવાદ: હડતાળના બીજા દિવસે AMTS-BRTSમાં ભારે ભીડ (Etv Bharat Gujarat)

દહેગામથી આવેલા મુસાફરે જણાવ્યું કે, "હું મણિનગર દરરોજ જોબ કરવા માટે આવું છું. બસમાં ભીડ હોવાના કારણે અમને આવવામાં બહુ જ તકલીફ પડી રહી છે. સરકારે વધુમાં વધુ બસો ચલાવવી જોઈએ, જેથી પબ્લિક સરળતાથી બસમાં જઈ શકે. હું એકાઉન્ટન્ટ છું અને દરરોજ અહીં આવું છું. હડતાળના કારણે લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે."

એમપીથી આવેલા મુસાફર મુકેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "હડતાળના કારણે બહુ જ તકલીફ પડી રહી છે. ટેક્સી-રિક્ષા મળતી નથી અને બધી બસોમાં ભારે ભીડ છે. 1 કલાકથી હું ઊભો છું. ગઈ કાલે તો બહુ જ ખરાબ હાલત હતી. મનફાવે તેમ ભાડા લેવાઈ રહ્યા છે."

અમદાવાદમાં 10 સપ્ટેમ્બર સુધી રિક્ષા-ટેક્સી ચાલકોની હડતાળ (Etv Bharat Gujarat)

ઓટો-રિક્ષા ચાલકોની હડતાળને પગલે મુસાફરોને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી ન પડે તે માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરમાં વિવિધ બસ સ્ટેશનો અને ટ્રાન્ઝિટ પોઇન્ટ્સ પર વિશેષ પરિવહન વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. શહેરના મુખ્ય વિસ્તારોમાં વધારાની બસો, કન્ટ્રોલરો તથા ફ્લાઈંગ ટીમોની તૈનાતી કરીને મુસાફરોને તેમના ગંતવ્ય સ્થળ સુધી સરળતાથી પહોંચાડી શકાય તે માટે તંત્ર દ્વારા આગોતરા પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

ભાવિકોને ધાર્મિક સ્થળો અને વિવિધ દેરાસરોના દર્શન માટે બસ સેવા હાલ પૂરતી સ્થગિત (Etv Bharat Gujarat)

AMTS કમિટીના ચેરમેન પરાગ નાઈકે જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ શ્રાવણ માસ અને પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન ભાવિકોને ધાર્મિક સ્થળો અને વિવિધ દેરાસરોના દર્શન માટે વિશેષ બસ સેવા આપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ માટે નોન-એસી બસોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. જોકે, રિક્ષા અને ટેક્સી ચાલકોની હડતાળના કારણે ઊભા થયેલા આકસ્મિક સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને હાલ સેવા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે.

રાણીપ GSRTC બસ સ્ટેશન ખાતે બે કન્ટ્રોલરોને ફરજ પર મૂકવામાં આવ્યા છે અને મુસાફરોની વધતી જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને બે વધારાની બસોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ બસો મુસાફરોને ઇન્કમટેક્સ, નટરાજ, પાલડી, ગીતામંદિર અને કાલુપુર જેવા મુખ્ય ટ્રાન્ઝિટ કેન્દ્રો સુધી પહોંચાડશે. ઉપરાંત, રાણીપ GSRTC સ્ટેશન પાસેથી પસાર થતા વિવિધ રૂટોની આશરે 90 બસો મુસાફરોને કાલુપુર, મણિનગર, લાલદરવાજા, વાસણા અને પાલડી સહિતના વિસ્તારો સુધી પહોંચાડવાની સેવા આપશે.

સાબરમતી ધર્મનગર ડેપો ખાતે પણ એક સ્પેર ડ્રાઈવર તથા ફ્લાઈંગ ટીમને તૈનાત કરવામાં આવી છે. અહીંથી મુસાફરોને કાલુપુર અને મણિનગર સુધી પહોંચાડવા માટે બે વધારાની બસો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. ઉપરાંત, આ વિસ્તારથી પસાર થતા રૂટોની કુલ 28 બસો મુસાફરોને લાલદરવાજા, વાડજ, મણિનગર અને કાલુપુર સુધી લઈ જવાની કામગીરી કરશે.

બસમાં પગ મૂકવાની પણ જગ્યા નથી
બસમાં પગ મૂકવાની પણ જગ્યા નથી (Etv Bharat Gujarat)

વટવા ડેપો ખાતે એક કન્ટ્રોલરની નિમણૂક કરવામાં આવી છે અને ત્યાં પણ બે વધારાની બસો મૂકવામાં આવી છે. આ બસો મુસાફરોને ગીતામંદિર મારફતે કાલુપુર અને મણિનગર સુધી પહોંચાડશે. સાથે સાથે, આ વિસ્તારથી ઉપડતા રૂટોની 8 બસો મુસાફરોને ગીતામંદિર થઈને લાલદરવાજા સુધી પહોંચાડશે.

શહેરના મહત્વપૂર્ણ ટ્રાન્ઝિટ હબ એવા ગીતામંદિર ખાતે ફ્લાઈંગ ટીમને તૈનાત કરવામાં આવી છે. અહીંથી પસાર થતા વિવિધ રૂટોની બસો દર 15થી 20 મિનિટની આવર્તન સેવા સાથે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં મુસાફરોને પહોંચાડશે.

કાલુપુર ડેપો ખાતે સારંગપુર કેબિન કન્ટ્રોલર બે ફ્લાઈંગ ટીમો સાથે હાજર રહેશે. મુસાફરોની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં ચાર વધારાની બસોની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત, કાલુપુર વિસ્તારમાંથી પસાર થતા વિવિધ રૂટોની 50થી વધુ બસો મુસાફરોને ગીતામંદિર, લાલદરવાજા, વાડજ અને નરોડા સહિતના વિસ્તારો સુધી પહોંચાડશે.

રિક્ષા ચાલકોની હડતાળને પગલે મુસાફરો રખડ્યા
રિક્ષા ચાલકોની હડતાળને પગલે મુસાફરો રખડ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આ વિશેષ વ્યવસ્થાના કારણે હડતાળ દરમિયાન પણ મુસાફરોને જાહેર પરિવહનની સુવિધા સરળતાથી ઉપલબ્ધ રહેશે અને શહેરના વિવિધ વિસ્તારો વચ્ચેની અવરજવર પર ન્યૂનતમ અસર થાય તે માટે પૂરતા પ્રમાણમાં માનવબળ અને બસોની તૈનાતી કરવામાં આવી છે.

AMTSની પર્યુષણ સ્પેશિયલ બસ સેવા પર હડતાળની અસર

રિક્ષા અને ટેક્સી ચાલકોની 7થી 10 સપ્ટેમ્બર સુધીની હડતાળની અસર હવે પર્યુષણ અને શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભાવિકો માટેની AMTSની વિશેષ બસ સેવા પર પણ પડી છે. અગાઉ પર્યુષણ પર્વ નિમિત્તે વિવિધ દેરાસરોના દર્શન માટે 8 સપ્ટેમ્બરથી વિશેષ ધાર્મિક બસ સેવા શરૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જોકે, હડતાળને કારણે ઊભી થયેલી આકસ્મિક પરિસ્થિતિના પગલે 7થી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી આ સેવા સ્થગિત રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે આ સેવા 11 સપ્ટેમ્બરથી ફરી શરૂ થશે.

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  2. રિક્ષા ચાલકોની હડતાળ વચ્ચે પોલીસ કમિશનરની કડક ચેતવણી, સામાન્ય મુસાફરોને પરેશાન કરાયા તો કડક કાર્યવાહી કરાશે

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