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ઓલા-ઉબેરની મનમાની સામે અમદાવાદમાં રિક્ષા-ટેક્સી ચાલકોની હડતાળ, બગાર ગામથી આવેલા મુસાફરો રઝળી પડ્યા

રિક્ષા ચાલકોની માંગ છે કે મિનિમમ ભાડું ₹30 અને પ્રતિ કિલોમીટર ભાડું ₹20 નક્કી કરવામાં આવે અને રેપિડો જેવી સેવાઓને નિયંત્રિત કરવામાં આવે.

4 દિવસ સેવા બંધ
4 દિવસ સેવા બંધ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 9:38 PM IST

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અમદાવાદ: ઓનલાઈન ટેક્સી અને રિક્ષા બુકિંગ એપ્લિકેશન્સ દ્વારા થતા આર્થિક શોષણ અને ગેરરીતિઓ સામે અમદાવાદ શહેરના રિક્ષા અને ટેક્સી ચાલકોએ લડતનો ગરમાવો વધાર્યો છે. રોજગાર બચાવો આંદોલનના બેનર હેઠળ શહેરના 13 જેટલા રિક્ષા ચાલક સંગઠનો અને 5 ટેક્સી ચાલક સંગઠનો એકઠા થયા છે. આ તમામ યુનિયનોએ આજથી ચાર દિવસ માટે અમદાવાદ શહેરમાં તમામ રિક્ષા અને ટેક્સી સેવાઓ સંપૂર્ણપણે બંધ રાખવાનું એલાન કર્યું છે. 7 થી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી આ હડતાળ યથાવત રહેશે.

આ હડતાળ પાછળનું કારણ શું છે અને તેને કારણે મુસાફરોની કેવી હાલત થઈ રહી છે, તે જાણીએ.

રિક્ષા યુનિયનના સભ્ય અને રિક્ષા ચાલક ધીરજકુમાર મોરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "હું છેલ્લા દસ વર્ષથી રિક્ષા ચલાવું છું. ઓલા-ઉબેરની મનમાની ચાલી રહી છે. તે લોકો ઓછું ભાડું લે છે, જેના કારણે રિક્ષા ચાલકોને તકલીફ પડી રહી છે. અમારું મીટર ભાડું ₹20 પ્રતિ કિલોમીટર છે અને ઓલા-ઉબેર વાળા ₹11 પ્રતિ કિલોમીટર ચલાવે છે, જેના લીધે લોકો રિક્ષામાં જતા નથી અને ઓનલાઈન ટેક્સી ઓલા-ઉબેર બુક કરી લે છે, જેનાથી રિક્ષા ચાલકોને મુશ્કેલી પડે છે અને રેપિડોને તો નકારવામાં આવ્યું છે. એટલે અમારી માંગ છે કે મીટર પ્રમાણે અમારું ભાડું થવું જોઈએ. મિનિમમ ભાડું ₹30 અને પ્રતિ કિલોમીટર ભાડું ₹20 થવું જોઈએ."

ઓલા-ઉબેરની મનમાની સામે અમદાવાદમાં રિક્ષા-ટેક્સી ચાલકોની હડતાળ (Etv Bharat Gujarat)

રિક્ષા ચાલક ચરણભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાડું બહુ જ ઓછું છે. પોસાય એમ નથી. હડતાળના કારણે અમને પણ બહુ નુકસાન થઈ રહ્યું છે. દિવસનું 1000-1500 રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે, પરંતુ હવે કોઈ ઉપાય નથી અને અમે ચાર દિવસ સુધી સતત હડતાળ પર રહીશું."

મુસાફર હરમને જણાવ્યું હતું કે, "હું ગાંધીધામથી ઇસ્કોન આવ્યો છું. અહીંયા રિક્ષા મળતી નથી. અમારે ST જવાનું છે. ઓનલાઈનમાં પણ ગાડી મળતી નથી. બહુ જ તકલીફ પડી રહી છે. કલાક સુધી રાહ જોવી પડી રહી છે. રિક્ષા ચાલકો રિક્ષા બંધ કરાવી રહ્યા છે. જે રિક્ષા ચલાવે છે તેમાં મુસાફરોને બેસવા દેતા નથી. રિક્ષામાંથી મુસાફરોને ઉતારી રહ્યા છે."

હડતારને પગલે મુસાફરો રઝળ્યા
હડતારને પગલે મુસાફરો રઝળ્યા (Etv Bharat Gujarat)

રાજકોટથી આવેલા એક મુસાફરે જણાવ્યું હતું કે, "આજે રિક્ષા ચાલકોની હડતાળ છે અને બહારથી આવતા બધા મુસાફરોને તકલીફ પડી રહી છે. રિક્ષા મળતી નથી. લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે."

રિક્ષા ચાલકોની માંગ છે કે મિનિમમ ભાડું ₹30 અને પ્રતિ કિલોમીટર ભાડું ₹20 નક્કી કરવામાં આવે
રિક્ષા ચાલકોની માંગ છે કે મિનિમમ ભાડું ₹30 અને પ્રતિ કિલોમીટર ભાડું ₹20 નક્કી કરવામાં આવે (Etv Bharat Gujarat)

રાજકોટથી આવેલા મીના શાહે જણાવ્યું હતું કે, "અત્યારે અમે બહારથી આવ્યા છીએ અને હડતાળના કારણે રિક્ષા મળતી નથી. બધો સામાન ઊંચકીને જવું પડે છે. આમ તો ઇસ્કોન પાસે રોજ રિક્ષાવાળાઓની ભીડ હોય છે અને તરત જ રિક્ષા મળી જાય છે."

રિક્ષા ચાલકોની માંગ છે કે મિનિમમ ભાડું ₹30 અને પ્રતિ કિલોમીટર ભાડું ₹20 નક્કી કરવામાં આવે
રિક્ષા ચાલકોની માંગ છે કે મિનિમમ ભાડું ₹30 અને પ્રતિ કિલોમીટર ભાડું ₹20 નક્કી કરવામાં આવે (Etv Bharat Gujarat)

ઓલા-ઉબેર ડ્રાઇવર વેજલ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, "અમે પણ હડતાળ પર ઉતર્યા છીએ કારણ કે ઓલા-ઉબેરમાં મીટરનું ભાડું ₹11 છે, જે બહુ જ ઓછું છે અને ડ્રાઇવર આખો દિવસ ગાડી ચલાવે છે, તેમ છતાં તેની પાસે પૈસા બચતા નથી. જેના કારણે બધા જ ટેક્સી ડ્રાઇવરોને પણ તકલીફ પડી રહી છે. ચાર દિવસ સુધી હડતાળ પર રહીશું તો અમારી કેવી હાલત થઈ જશે, ઘર કેવી રીતે ચલાવીશું, પરંતુ સરકારને જગાડવા માટે અમે મજબૂરીથી હડતાળ પર ઉતર્યા છીએ."

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