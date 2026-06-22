અમદાવાદમાં રિક્ષા ભાડામાં વધારો: હવે મિનિમમ ભાડું ₹25 ચૂકવવું પડશે, કિલોમીટર દીઠ ભાડું પણ વધ્યું
ગાંધીનગર ખાતે ટ્રાન્સપોર્ટ કમિશ્નરની કચેરીમાં મળેલી રેટ કમિટીની બેઠકમાં રિક્ષા ભાડું વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
Published : June 22, 2026 at 7:08 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ઓટો રિક્ષામાં મુસાફરી કરતા લોકો માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રિક્ષા ભાડામાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જે મુજબ હવે 1.2 કિલોમીટરનું મિનિમમ ભાડું 20થી વધારીને 25 રૂપિયા કરવામાં આવ્યું છે. ગાંધીનગર ખાતે ટ્રાન્સપોર્ટ કમિશ્નરની કચેરીમાં મળેલી રેટ કમિટીની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
ઓટો રિક્ષા ચાલક એસોસિએશન પ્રમુખ વિજય મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, નવા દરો મુજબ 1.2 કિલોમીટર સુધીનું મિનિમમ ભાડું અગાઉના ₹20માંથી વધારીને ₹25 કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે મુસાફરોને હવે ટૂંકા અંતરની મુસાફરી માટે પણ ઓછામાં ઓછા ₹25 ચૂકવવા પડશે. આ ઉપરાંત પ્રતિ કિલોમીટર ભાડામાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ ₹15 પ્રતિ કિલોમીટર વસૂલવામાં આવતા હતા, જે હવે વધારીને ₹20 પ્રતિ કિલોમીટર કરવામાં આવ્યા છે. બેઠકમાં વિવિધ રિક્ષા યુનિયનોના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા. જેમાં ઓટો રિક્ષા ચાલક વેલ્ફેર એસોસિએશન, અમદાવાદ ઓટો ચાલક યુનિયન અને સ્માર્ટ સિટી ડ્રાઈવર યુનિયનના હોદ્દેદારોએ ભાગ લીધો હતો.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સીએનજી, વાહન જાળવણી, સ્પેર પાર્ટ્સ અને અન્ય ખર્ચમાં સતત વધારો થયો છે. આ વધતા ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને ભાડા વધારાની માંગ કરવામાં આવી હતી. જોકે, ભાડામાં થયેલા વધારાની સીધી અસર રોજિંદા રિક્ષા મુસાફરોના ખિસ્સા પર પડશે. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ, નોકરિયાત વર્ગ અને ટૂંકા અંતરની મુસાફરી કરતા લોકોને હવે વધુ ખર્ચ કરવો પડશે. રિક્ષા ભાડાના નવા દરો અંગેનો આ નિર્ણય આગામી દિવસોમાં શહેરના પરિવહન અને મુસાફરોના બજેટ પર કેવી અસર કરે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
અગાઉ સ્કૂલ વર્ધીના ભાડામાં થયો હતો વધારો
નોંધનીય છે કે, આ પહેલા નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થતા જ સ્કૂલ વર્ધીના ભાડામાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. નવા દર મુજબ સ્કૂલ રિક્ષાના ભાડામાં પ્રતિ વિદ્યાર્થી 100 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ લઘુત્તમ માસિક ભાડું 750 રૂપિયા હતું, જે હવે 850 રૂપિયા થયું છે. બીજી તરફ સ્કૂલ વાનના ભાડામાં 200 રૂપિયાનો વધારો નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ લઘુત્તમ માસિક ભાડું 1200 રૂપિયા હતું, જે હવે વધીને 1400 રૂપિયા થયું છે.
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